Дзюба, Чалов, Фернандеш и другие герои 28-го тура РФПЛ

Герой – Илья Кутепов («Спартак»)

Красно-белые в своем первом матче в ранге чемпионов выиграли в Перми со своим любимым счетом и установили рекорд чемпионатов России, к которому фанаты отнесутся, скорее, равнодушно. Обыграть «Амкар» удалось благодаря единственному точному удару Самедова. Кутепова выделяем за уверенную игру в защите – он чаще остальных на поле выигрывал верховые дуэли и отбирал мячи. В антигерои можно приписать экс-форварда «Зенита» Гасилина, который загубил несколько вернейших моментов. «У него их было больше, чем у всего «Спартака», – отметил после матча Гаджи Гаджиев.

«Амкар» уже два месяца живет без побед – пять поражений и четыре ничьи случились с момента триумфа в матче с «Зенитом». У «Спартака» же есть цель стать самым крутым чемпионом в РФПЛ по очкам – достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей у «Терека» или «Арсенала». Впрочем, Массимо Каррера хочет, чтобы баллов у красно-белых в таблице было ровно 72, и для этого надо победить и грозненцев, и туляков. Удастся ли?

Герой – Федор Чалов (ЦСКА)

Виктор Гончаренко снова выпустил молодого форварда Чалова в пару к Витиньо, и своей игрой Федор, видимо, надолго оставил на скамье Ионова. Ясно, что против ЦСКА играл аутсайдер, но радостно, что в этом матче Чалов проявил себя очень здорово – сначала заработал пенальти, который реализовал Натхо, а потом оформил дубль. Итого – 3:0, и безоговорочная победа красно-синих.

«Арсенал» без дисквалифицированного Думбии и травмированного Бурмистрова остался без своей главной ударной силы в атаке и проиграл девятый подряд выездной матч. Тула все так же зависает на предпоследнем месте и атакует хуже всех – забитых голов больше даже у «Томи».

Календарь ЦСКА: «Рубин» (г), «Анжи» (д).

Герой – Артем Дзюба («Зенит»)

«Мы хотели шокировать соперника», – сообщил в послематчевом интервью Мирча Луческу. «Зениту» это удалось – Дзюба сделал дубль за восемь стартовых минут, а на 35-й ассистировал Хави Гарсии. После перерыва автогол Ивановича взбодрил «Крылья Советов», а Лунев выдал несколько блестящих суперсэйвов. В итоге три очка из Самары «Зенит» ожидаемо увез, как уже делал семь раз в восьми предыдущих выездах в этот город. Борьба за место в Лиге чемпионов для Питера продолжается, «Крыльям» же предстоит биться за выживание. Хотя расписание у команды Вадима Скрипченко попроще, чем у конкурентов.

Календарь «Зенита»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г)

Герой – Виктор Клаэссон («Краснодар»)

«Краснодар» в третьем матче подряд потерял важные очки – итого лишь два балла в играх с «Анжи», «Оренбургом» и «Уралом». Но хотя бы не проиграл – на последней минуте Вандерсон, Газинский и Клаэссон разыграли классную комбинацию, и швед сравнял счет, хотя долгое время краснодарский клуб уступал из-за автогола Налдо.

Впрочем, поражение команды Игоря Шалимова по такой игре было бы несправедливым исходом, но набирает очки команда очень тяжело, так что вопрос о зоне еврокубков теперь стоит остро. А «Урал» прервал серию из четырех проигранных матчей подряд и снова не уступил «Краснодару» дома (лишь одно поражение из шести возможных).

Календарь «Краснодара»: «Зенит» (г), «Томь» (г).

Герой – Олег Иванов («Терек»)

Штамп о «легкой прогулке» в матче с «Томью» успешно разбил в предыдущем туре «Спартак», так что претендующий на еврокубки «Терек» серьезно подошел к игре в Томске. Фаворит не забил ничего в первом тайме, но после перерыва голами отметились Лебеденко и Мбенгуе, «Томь» же ответила точным ударом Салахутдинова за десять минут до конца. Очень порадовал Иванов: хоть сезон у него не сложился из-за серьезных проблем с горлом, но сегодня экс-полузащитник сборной России отыграл здорово, совершив пять обводок, отдав голевой пас и выполнив сразу 10 точных длинных передач из 13 – для нашей лиги это отличный показатель.

«Томь» еще в прошлом туре оформила расставание с элитой, «Терек» же выиграл четвертый матч подряд. Впереди игра со «Спартаком», а до зоны еврокубков – лишь одно очко, притом что и у «Краснодара» матч будет крайне непростой. Еврокубковая интрига к концу чемпионата лишь набирает обороты.

Календарь «Терека»: «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).

Герой – Сердар Азмун («Ростов»)

Нынешняя команда Курбана Бердыева и Сердара Азмуна легко обыграла бывшую: тренер подготовил «Ростов» к «Рубину», а его любимый форвард забил казанцам два гола, хотя до этого отличился четырежды за весь чемпионат. Уже к 19-й минуте Азмун и Полоз сделали преимущество весомым – 2:0, а во втором тайме иранец довел счет до крупного, затем его развил еще и Нобоа. Игра была сделана, и «Ростов» пару разу пропустили от Жонатаса и Канунникова – 4:2. «Рубину» остается лишь терпеть. Ужасный сезон для него завершится на следующей неделе.

Теперь уже неважно, что «Ростов» до сегодняшнего дня выиграл лишь один домашний матч у «Рубина» из восьми последних – уровень у команд сейчас очень разный. Беспроигрышная серия на «Олимпе-2» доведена до 31 игры, кроме того, ростовчане восемь матчей кряду дома голов не пропускают. От четвертого лигоевропейского места они теперь находятся на расстоянии одного очка, как и «Терек».

Календарь «Ростова»: «Анжи» (г), «Оренбург» (г).

Герой – Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

В прощальном матче Дмитрия Лоськова, отыгравшего за «Локомотив» стартовые 12 минут, функции лоськовозаменителя взял на себя Фернандеш – он и обостряющих передач нараздавал, и два голевых паса сделал, и в концовке забил сам. Дубль на счету Ари, забивал даже Михалик, в итоге – 0:4. Игра у «Оренбурга» на стадионе «Локомотив» не получилась совершенно. Если и выделять кого-то у гостей, то Афонина, на счету которого пять удачных отборов и столько же перехватов. Его партнеры матч, по сути, провалили.

Крупной победой над «Оренбургом» «Локо» прервал трехматчевую домашнюю голевую засуху и впервые с прошлого года в чемпионате выиграл дома. А команда Роберта Евдокимова первой в нынешнем сезоне отыграла все гостевые матчи, но выиграла лишь один из них.

Герой – Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

Выход на замену Фатая в матче «Уфа» – «Анжи» оказался решающим – экс-форвард пражской «Спарты» принес хозяевам победу после подачи Стоцкого и скидки головой Аликина. Счет к тому времени был 1:1 началось все с гола самого Стоцкого, ответный – на счету Будковского, но «Уфа» сумела вырвать три очка. Пятый матч против «Уфы» «Анжи» так и не принес долгожданной победы – уфимцев дагестанский клуб до сих пор победить не может.

В итоге, «Анжи» слегка подвис неподалеку от опасной зоны стыков – преимущество в четыре очка хоть и выглядит комфортно, но играть махачкалинцам осталось с «Ростовом» и ЦСКА. Впрочем, против топов команда Александра Григоряна выглядит уверенно – в играх против «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» «Анжи» весной проиграл лишь однажды.

Почему мы ждем следующего тура:

В 29-м туре теоретически могут определиться все участники еврокубков. При определенных раскладах ЦСКА может обеспечить себе место в Лиге чемпионов, а «Краснодар» – в Лиге Европы. Возможен и досрочный вылет тульского «Арсенала». А «Урал» и «Анжи» имеют все шансы за тур до конца обезопасить себя от зоны стыков.

Центральным матчем в предпоследнем туре станет встреча «Зенита» и «Краснодара» на «Петровском», ЦСКА съездит в Казань, а «Спартаку» после игры с «Тереком» вручат чемпионский трофей. Интересно будет и в Екатеринбурге – там встретятся соперники по недавнему финалу Кубка России, в том числе и участники памятной драки.

Символическая сборная 28-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 28-го тура:

ЦСКА – «Арсенал» – 3:0

«Урал» – «Краснодар» – 1:1

«Амкар» – «Спартак» – 0:1

«Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3

«Локомотив» – «Оренбург» – 4:0

«Томь» – «Терек» – 1:2

«Уфа» – «Анжи» – 2:1

«Ростов» – «Рубин» – 4:2

Расписание 29-го тура:

17 мая (среда):

15:00: «Томь» – «Крылья Советов»

17:30: «Оренбург» – «Уфа», «Урал» – «Локомотив»

19:30: «Спартак» – «Терек», «Рубин» – ЦСКА, «Анжи» – «Ростов», «Зенит» – «Краснодар», «Арсенал» – «Амкар»

Расписание 30-го тура:

21 мая (воскресенье):

Все матчи начнутся в 15:00: «Арсенал» – «Спартак», «Амкар» – «Рубин», ЦСКА – «Анжи», «Оренбург» – «Ростов», «Уфа» – «Урал», «Локомотив» – «Зенит», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек».

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 29-й тур дисквалифицированы: Божин («Крылья Советов»), Сасин («Томь»).

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