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Дзюба, Чалов, Фернандеш и другие герои 28-го тура РФПЛ

Герой – Илья Кутепов («Спартак»)

Красно-белые в своем первом матче в ранге чемпионов выиграли в Перми со своим любимым счетом и установили рекорд чемпионатов России, к которому фанаты отнесутся, скорее, равнодушно. Обыграть «Амкар» удалось благодаря единственному точному удару Самедова. Кутепова выделяем за уверенную игру в защите – он чаще остальных на поле выигрывал верховые дуэли и отбирал мячи. В антигерои можно приписать экс-форварда «Зенита» Гасилина, который загубил несколько вернейших моментов. «У него их было больше, чем у всего «Спартака», – отметил после матча Гаджи Гаджиев.

«Амкар» уже два месяца живет без побед – пять поражений и четыре ничьи случились с момента триумфа в матче с «Зенитом». У «Спартака» же есть цель стать самым крутым чемпионом в РФПЛ по очкам – достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей у «Терека» или «Арсенала». Впрочем, Массимо Каррера хочет, чтобы баллов у красно-белых в таблице было ровно 72, и для этого надо победить и грозненцев, и туляков. Удастся ли?

Герой – Федор Чалов (ЦСКА)

Виктор Гончаренко снова выпустил молодого форварда Чалова в пару к Витиньо, и своей игрой Федор, видимо, надолго оставил на скамье Ионова. Ясно, что против ЦСКА играл аутсайдер, но радостно, что в этом матче Чалов проявил себя очень здорово – сначала заработал пенальти, который реализовал Натхо, а потом оформил дубль. Итого – 3:0, и безоговорочная победа красно-синих.

«Арсенал» без дисквалифицированного Думбии и травмированного Бурмистрова остался без своей главной ударной силы в атаке и проиграл девятый подряд выездной матч. Тула все так же зависает на предпоследнем месте и атакует хуже всех – забитых голов больше даже у «Томи».

Календарь ЦСКА: «Рубин» (г), «Анжи» (д).

Герой – Артем Дзюба («Зенит»)

«Мы хотели шокировать соперника», – сообщил в послематчевом интервью Мирча Луческу. «Зениту» это удалось – Дзюба сделал дубль за восемь стартовых минут, а на 35-й ассистировал Хави Гарсии. После перерыва автогол Ивановича взбодрил «Крылья Советов», а Лунев выдал несколько блестящих суперсэйвов. В итоге три очка из Самары «Зенит» ожидаемо увез, как уже делал семь раз в восьми предыдущих выездах в этот город. Борьба за место в Лиге чемпионов для Питера продолжается, «Крыльям» же предстоит биться за выживание. Хотя расписание у команды Вадима Скрипченко попроще, чем у конкурентов.

Календарь «Зенита»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г)

Герой – Виктор Клаэссон («Краснодар»)

«Краснодар» в третьем матче подряд потерял важные очки – итого лишь два балла в играх с «Анжи», «Оренбургом» и «Уралом». Но хотя бы не проиграл – на последней минуте Вандерсон, Газинский и Клаэссон разыграли классную комбинацию, и швед сравнял счет, хотя долгое время краснодарский клуб уступал из-за автогола Налдо.

Впрочем, поражение команды Игоря Шалимова по такой игре было бы несправедливым исходом, но набирает очки команда очень тяжело, так что вопрос о зоне еврокубков теперь стоит остро. А «Урал» прервал серию из четырех проигранных матчей подряд и снова не уступил «Краснодару» дома (лишь одно поражение из шести возможных).

Календарь «Краснодара»: «Зенит» (г), «Томь» (г).

Герой – Олег Иванов («Терек»)

Штамп о «легкой прогулке» в матче с «Томью» успешно разбил в предыдущем туре «Спартак», так что претендующий на еврокубки «Терек» серьезно подошел к игре в Томске. Фаворит не забил ничего в первом тайме, но после перерыва голами отметились Лебеденко и Мбенгуе, «Томь» же ответила точным ударом Салахутдинова за десять минут до конца. Очень порадовал Иванов: хоть сезон у него не сложился из-за серьезных проблем с горлом, но сегодня экс-полузащитник сборной России отыграл здорово, совершив пять обводок, отдав голевой пас и выполнив сразу 10 точных длинных передач из 13 – для нашей лиги это отличный показатель.

«Томь» еще в прошлом туре оформила расставание с элитой, «Терек» же выиграл четвертый матч подряд. Впереди игра со «Спартаком», а до зоны еврокубков – лишь одно очко, притом что и у «Краснодара» матч будет крайне непростой. Еврокубковая интрига к концу чемпионата лишь набирает обороты.

Календарь «Терека»: «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).

Герой – Сердар Азмун («Ростов»)

Нынешняя команда Курбана Бердыева и Сердара Азмуна легко обыграла бывшую: тренер подготовил «Ростов» к «Рубину», а его любимый форвард забил казанцам два гола, хотя до этого отличился четырежды за весь чемпионат. Уже к 19-й минуте Азмун и Полоз сделали преимущество весомым – 2:0, а во втором тайме иранец довел счет до крупного, затем его развил еще и Нобоа. Игра была сделана, и «Ростов» пару разу пропустили от Жонатаса и Канунникова – 4:2. «Рубину» остается лишь терпеть. Ужасный сезон для него завершится на следующей неделе.

Теперь уже неважно, что «Ростов» до сегодняшнего дня выиграл лишь один домашний матч у «Рубина» из восьми последних – уровень у команд сейчас очень разный. Беспроигрышная серия на «Олимпе-2» доведена до 31 игры, кроме того, ростовчане восемь матчей кряду дома голов не пропускают. От четвертого лигоевропейского места они теперь находятся на расстоянии одного очка, как и «Терек».

Календарь «Ростова»: «Анжи» (г), «Оренбург» (г).

Герой – Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

В прощальном матче Дмитрия Лоськова, отыгравшего за «Локомотив» стартовые 12 минут, функции лоськовозаменителя взял на себя Фернандеш – он и обостряющих передач нараздавал, и два голевых паса сделал, и в концовке забил сам. Дубль на счету Ари, забивал даже Михалик, в итоге – 0:4. Игра у «Оренбурга» на стадионе «Локомотив» не получилась совершенно. Если и выделять кого-то у гостей, то Афонина, на счету которого пять удачных отборов и столько же перехватов. Его партнеры матч, по сути, провалили.

Крупной победой над «Оренбургом» «Локо» прервал трехматчевую домашнюю голевую засуху и впервые с прошлого года в чемпионате выиграл дома. А команда Роберта Евдокимова первой в нынешнем сезоне отыграла все гостевые матчи, но выиграла лишь один из них.

Герой – Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

Выход на замену Фатая в матче «Уфа» – «Анжи» оказался решающим – экс-форвард пражской «Спарты» принес хозяевам победу после подачи Стоцкого и скидки головой Аликина. Счет к тому времени был 1:1 началось все с гола самого Стоцкого, ответный – на счету Будковского, но «Уфа» сумела вырвать три очка. Пятый матч против «Уфы» «Анжи» так и не принес долгожданной победы – уфимцев дагестанский клуб до сих пор победить не может.

В итоге, «Анжи» слегка подвис неподалеку от опасной зоны стыков – преимущество в четыре очка хоть и выглядит комфортно, но играть махачкалинцам осталось с «Ростовом» и ЦСКА. Впрочем, против топов команда Александра Григоряна выглядит уверенно – в играх против «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» «Анжи» весной проиграл лишь однажды.

Почему мы ждем следующего тура:

В 29-м туре теоретически могут определиться все участники еврокубков. При определенных раскладах ЦСКА может обеспечить себе место в Лиге чемпионов, а «Краснодар» – в Лиге Европы. Возможен и досрочный вылет тульского «Арсенала». А «Урал» и «Анжи» имеют все шансы за тур до конца обезопасить себя от зоны стыков.

Центральным матчем в предпоследнем туре станет встреча «Зенита» и «Краснодара» на «Петровском», ЦСКА съездит в Казань, а «Спартаку» после игры с «Тереком» вручат чемпионский трофей. Интересно будет и в Екатеринбурге – там встретятся соперники по недавнему финалу Кубка России, в том числе и участники памятной драки.

Символическая сборная 28-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 28-го тура:

ЦСКА – «Арсенал» – 3:0

«Урал» – «Краснодар» – 1:1

«Амкар» – «Спартак» – 0:1

«Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3

«Локомотив» – «Оренбург» – 4:0

«Томь» – «Терек» – 1:2

«Уфа» – «Анжи» – 2:1

«Ростов» – «Рубин» – 4:2

Расписание 29-го тура:

17 мая (среда):

15:00: «Томь» – «Крылья Советов»

17:30: «Оренбург» – «Уфа», «Урал» – «Локомотив»

19:30: «Спартак» – «Терек», «Рубин» – ЦСКА, «Анжи» – «Ростов», «Зенит» – «Краснодар», «Арсенал» – «Амкар»

Расписание 30-го тура:

21 мая (воскресенье):

Все матчи начнутся в 15:00: «Арсенал» – «Спартак», «Амкар» – «Рубин», ЦСКА – «Анжи», «Оренбург» – «Ростов», «Уфа» – «Урал», «Локомотив» – «Зенит», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек».

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 29-й тур дисквалифицированы: Божин («Крылья Советов»), Сасин («Томь»).

Календарь чемпионата

Таблица чемпионата

Статистика чемпионата

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Ростов Ахмат Амкар-Пермь Рубин Уфа Урал Арсенал Крылья Советов Оренбург Анжи Томь Дзюба Артем Фернандеш Мануэль Иванов Олег Стоцкий Дмитрий Кутепов Илья Азмун Сердар Классон Виктор Чалов Федор
Комментарии (12)
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NEON-SM
1494785354
следующий тур по афишам реально крутой, особенно интересует локо урал, пойдут на рекорд по удалениям???? врят ли будет мирный матч. По хорошему самый интересный должен быть Краснодар зенит, но южане так неуверенно играют последние игры, что появляется ощущение что тренера специально сливают, что на руку питеру. Спартаку ничего не надо, за то Тереку ой как надо, но красно-белые врят ли отдадут спокойно матч перед вручением кубка, хороший тур посередине недели. Осталась 1 неделя нашего чемпионата и всё, а жаль
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карасевщина
1494795268
непонятно зачем этот ненужный подогрев интриги, обостряется борьба за кубки, верхи не хотят низы не могут
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vitvik
1494798578
Краснодар плохо играет, а Ростов хорошо. Разница в таблице - одно очко. Вот и вся интрига в еврокубках.
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виктоша
1494818236
Ни одного проходного!
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TUMS
1494827578
Молодец Чалов
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LokoGoGo
1494829641
Лоськову спасибо! Но я почему-то был уверен, что он выйдет еще и с Зенитом, последний домашний, но там ответственность у Зенита большая, не потянет Дима. Уверен, будет еще матч (например, ветераны против игроков), там уже и официальное прощание
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ALeX-161-rus
1494830669
Лига Европы будет в Ростове-на-Дону! На новеньком домашнем стадионе!
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