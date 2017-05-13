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    «Спартак» установил рекорд ЧР по количеству минимальных побед в сезоне

    В поединке 28-го тура РФПЛ «Спартак» в Перми одолел «Амкар» со счетом 1:0. Таким образом, красно-белые в 11-й раз за сезон завершили свой матч с минимальным преимуществом в свою пользу, что является рекордом чемпионатов России.

    Предыдущее достижение принадлежало «Крыльям Советов», которым в сезоне-1996/97 удалось добыть минимальную победу в 10-ти встречах. Стоит отметить, что тогда турнир состоял из 18-ти команд, а следовательно, самарцы провели больше игр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 16:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      alex1004 13 мая 2017, 19:19

      Спартак уже повторил рекорд по количеству побед в РФПЛ в одном сезоне, есть еще две игры чтобы установить новый.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:44

      Главное 3 очка, а счёт не важен!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 18:04

      1 гол это те же 3 очка что и 10:0, победа по итальянски, тренер то какой

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2017, 17:05

      66 очков соккер ебан врот!

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik > policepnz 13 мая 2017, 17:13

      Спят......

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