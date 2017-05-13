«Спартак» установил рекорд ЧР по количеству минимальных побед в сезоне

В поединке 28-го тура РФПЛ «Спартак» в Перми одолел «Амкар» со счетом 1:0. Таким образом, красно-белые в 11-й раз за сезон завершили свой матч с минимальным преимуществом в свою пользу, что является рекордом чемпионатов России.

Предыдущее достижение принадлежало «Крыльям Советов», которым в сезоне-1996/97 удалось добыть минимальную победу в 10-ти встречах. Стоит отметить, что тогда турнир состоял из 18-ти команд, а следовательно, самарцы провели больше игр.