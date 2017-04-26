«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря спорному пенальти. Кержаков станет тренером. Дайджест событий дня

Венгер уверен, что Санчес останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий команды Алексис Санчес продлит контракт с клубом. Ранее его имя связывалось с переходом в «Баварию».

«Я полагаю, что Санчес останется у нас и подпишет новый контракт. Знаю, он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет. Не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб Премьер-лиги. Это наверняка. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы не собираемся укреплять другие команды», – сказал Венгер.

«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае

Николаев назначен на финал Кубка России

Стали известны имена судейской бригады и инспектора, которые будут работать на финальном матче Кубка России-2016/17 между «Локомотивом» и «Уралом». Встречу будет обслуживать судья Алексей Николаев из Москвы. Напомним, что матч состоится 2 мая в Сочи.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

Зидан хочет видеть в «Реале» Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Согласно источнику, в услугах 18-летнего форварда заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Французский специалист уже сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу о желании видеть талантливого футболиста в своей команде.

«Манчестер Юнайтед» летом готов потратить 170 миллионов на покупку двух форвардов

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен усилить атакующую линию команды. Руководство «красных дьяволов» готово потратить на покупку новых нападающих до 170 миллионов фунтов стерлингов. На эти деньги «МЮ» хочет подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и Андреа Белотти из «Торино».

Гризманн, Лукаку, Де Врей и еще 3 игрока, которых «МЮ» купит летом за бешеные деньги

Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на футбол

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника «Бернли» Джоуи Бартона на 18 месяцев. 34-летний хавбек отстранен от любой футбольной деятельности из-за ставок, которые он совершил в период с марта 2006 года по май 2016 года. Сообщается, что англичанин сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив тем самым правила ФА.

Шнуров: «Кержаков летом переходит на тренерскую работу»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков со следующего сезона начнет тренерскую карьеру.

«Насколько мне известно, Кержаков летом переходит на тренерскую работу», – сказал Шнуров.

Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рискует пропустить все оставшиеся матчи Примеры. Королевская испанская футбольная федерация может дисквалифицировать аргентинского специалиста за его поведение после игры 34-го тура чемпионата с «Вильярреалом» (0:1). По окончании поединка Симеоне упрекнул помощника судьи за количество добавленного времени и положил руки ему на плечи.

Стоит отметить, что в регламента чемпионата Испании есть статья, согласно которой никто не имеет права трогать должностное лицо матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от четырех до 12 игр турнира.

Гол Жулиано с пенальти в ворота «Оренбурга» позволил «Зениту» сократить отставание от «Спартака» до восьми очков

«Зенит» в рамках гостевого матча 25-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Оренбург» – 1:0. Победу петербуржцам принес Жулиано, отличившийся на 17-й минуте поединка с пенальти.

«Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»