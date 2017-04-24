Санчес может перейти в «Баварию»

«Бавария» заинтересована в покупке чилийского нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Сообщается, что мюнхенский клуб готов предложить за его трансфер около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 31 матч, забив 19 голов и сделав 10 голевых передач. Гол Санчеса в ворота «Манчестер Сити» вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии.

Стоимость Алексиса составляет 65 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити» и «Челси».