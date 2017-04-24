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    Санчес может перейти в «Баварию»

    «Бавария» заинтересована в покупке чилийского нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Сообщается, что мюнхенский клуб готов предложить за его трансфер около 30 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 31 матч, забив 19 голов и сделав 10 голевых передач. Гол Санчеса в ворота «Манчестер Сити» вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии.

    Стоимость Алексиса составляет 65 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити» и «Челси».

    Источник: Kicker.de

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    24.04.2017 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +265

      Himik007 25 апреля 2017, 00:57

      Не менее 100 лямов! Есле Погба и Гризман за сотню то Санчес тоже.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 апреля 2017, 15:38

      Охренеть. Может на 5 сторгуются.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 апреля 2017, 12:55

      Стоимость 65 а предлагают 30....отличный ход....жаль только что никто не согласится

      3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > алекс88 25 апреля 2017, 00:57

      55

      0
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