В попытке взрывов автобуса «Боруссии» обвиняют россиянина. Состоялась жеребьевка полуфиналов еврокубков. Дайджест событий дня

Россиянина задержали по подозрению в совершении теракта у автобуса «Боруссии»

Сегодня утром полиция задержала 28-летнего гражданина России. Он попал в число подозреваемых в организации взрывов около автобуса дортмундской «Боруссии» в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». С 13 апреля человек был объявлен в розыск. Кроме того, он подозревается в попытках организации многих преступлений, в том числе и убийств. В полиции не исключают, что он мог пользоваться бомбами с дистанционным управлением, которые привел в действие из гостиницы L`Arrivée, где была дислоцирована делегация «Боруссии». Сейчас проводится обыск в доме россиянина.

УЕФА подозревают в проведении нечестной жеребьевки

Сегодня прошли две жеребьевки полуфинальных матчей турниров УЕФА: в Лиге чемпионов «Реал» встретится с «Атлетико», а «Ювентус» с «Монако», в Лиге Европы «МЮ» сыграет с «Сельтой», а «Лион» – с «Аяксом». Испанская пресса заподозрила, что проводивший жеребьевку Иан Раш специально не перемешал шары перед определением соперника. Сделано это было ради того, чтобы не дать «Реалу» и «Атлетико» очередной раз сыграть в финале ЛЧ: за последние три года они дважды встречались в решающем матче турнира.

Шары опять нагреты? УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке

Роналду и Рамос зовут в «Реал» форварда «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски уже давно интересен мадридскому «Реалу». На переходе игрока также настаивают лидеры испанского клуба – Криштиану Роналду и Серхио Рамос. Сообщается, что оба футболиста рассказали польскому форварду, что желают видеть его в «Реале». Напомним, в 2014 году президент «Реала» Флорентино Перес уже имел контакты с представителями поляка, который тогда выступал в составе дортмундской «Боруссии». Но договориться стороны так и не смогли.

Роналду не был включен в число лучших игроков недели в ЛЧ

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметился хет-триком в ворота «Баварии», однако в списке претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов португальца не оказалось. Вместо него туда были включены нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и форвард «Лестер Сити» Джейми Варди. В итоге лучшим стал Мбаппе, который забил гол в игре против «Боруссии».

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СМИ сообщили о переговорах Эмери с «Ромой»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может возглавить «Рому» взамен Лучано Спаллетти, который покинет римский клуб после завершения текущего сезона. Итальянским СМИ стало известно, что руководство «Ромы» предложило специалисту трехлетний контракт. Стоит отметить, что испанец имеет опыт совместной работы с нынешним спортивным директором «Ромы» Мончи в «Севилье». Сам Эмери сегодня опроверг информацию об уходе из «ПСЖ».

Луческу все-таки пожаловался на судейство в матче «Спартак» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о том, как некачественное судейство влияет на психологическое состояние игроков. «Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со «Спартаком» мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта», – уверен Луческу.

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«Спартак» мог подписать Мусу зимой

«Спартак» в зимнее трансферное окно мог усилиться нападающим «Лестер Сити» Ахмедом Мусой. Однако руководство красно-белых остановило свой выбор на Луисе Адриано. Впрочем, сам африканец желает вернуться в Россию уже летом. При этом игрока может вернуть ЦСКА, где Муса выступал с 2012 по 2016 год. Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ нигериец забил два гола в 20 матчах.

ЦСКА обыграл «Уфу» в стартовом матче 24-го тура РФПЛ

«Уфа» на своем поле пропустила от ЦСКА два безответных мяча от Витиньо и Федора Чалова. Еще при счете 0:0 на 53-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник хозяев Иван Пауревич. ЦСКА сократил разрыв от идущего первым «Спартака» до семи очков и оторвался на четыре балла от «Зенита». Оба конкурента сыграют свои матчи завтра – «Спартак» с «Ростовом», а «Зенит» – с «Уралом».