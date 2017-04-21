Эмери опроверг информацию о подписании контракта с «Ромой»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери опроверг информацию о том, что он возглавит «Рому». Ранее сообщалось, что специалист заключил с итальянским клубом трехлетний контракт.

«Не планирую уходить в другую команду. Никакие контракты с «Ромой» я не подписывал. Сконцентрирован на работе с «ПСЖ», – заявил Эмери.

Напомним, что соглашение Эмери с «ПСЖ» рассчитано до лета 2018 года. На данный момент парижская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.