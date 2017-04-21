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    Эмери опроверг информацию о подписании контракта с «Ромой»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери опроверг информацию о том, что он возглавит «Рому». Ранее сообщалось, что специалист заключил с итальянским клубом трехлетний контракт.

    «Не планирую уходить в другую команду. Никакие контракты с «Ромой» я не подписывал. Сконцентрирован на работе с «ПСЖ», – заявил Эмери.

    Напомним, что соглашение Эмери с «ПСЖ» рассчитано до лета 2018 года. На данный момент парижская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 апреля 2017, 17:11

      Пусть подписывает. Тогда Каррера точно останется в Спартаке.

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