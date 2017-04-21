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    «Рома» согласовала трехлетний контракт с Эмери

    «Рома» урегулировала все подробности контракта с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери, который должен будет заменить Лучано Спаллетти после завершения текущего сезона, сообщает Corriere dello Sport. Римляне предложили специалисту трехлетний контракт. Известно, что в сферу интересов «Ромы» входил Лоран Блан, который также ранее тренировал парижан.

    Стоит отметить, что Эмери имеет опыт совместной работы с нынешним спортивным директором «Ромы» Мончи в «Севилье».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      Xiko 21 апреля 2017, 13:22

      а он с ПСЖ же заключил контракт, не?

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 12:07

      А что он из ПСЖ так просто уйдет?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 апреля 2017, 11:44

      огонь! рома зажжет

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 11:19

      Рокировка тренеров прошедших Россию,Спаллети поинтереснее будет,обратно в Зенит его!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 21 апреля 2017, 11:14

      А Спал в Зеню обратно)))

      0
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