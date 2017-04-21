«Рома» согласовала трехлетний контракт с Эмери

«Рома» урегулировала все подробности контракта с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери, который должен будет заменить Лучано Спаллетти после завершения текущего сезона, сообщает Corriere dello Sport. Римляне предложили специалисту трехлетний контракт. Известно, что в сферу интересов «Ромы» входил Лоран Блан, который также ранее тренировал парижан.

Стоит отметить, что Эмери имеет опыт совместной работы с нынешним спортивным директором «Ромы» Мончи в «Севилье».

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