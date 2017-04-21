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    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    В это воскресенье состоится главное дерби Испании между «Реалом» и «Барселоной». В связи с Эль Класико «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Барселона». Встреча пройдет 23 апреля в 21:45 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 23 апреля, в 20:45 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 1 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 1 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 1 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 10:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11

      koder0011 23 апреля 2017, 17:24

      Обе забьют в обоих таймах реал выйграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      BersBox 23 апреля 2017, 10:07

      1:2 Барселона победит, все голы во 2 тайме

      -1
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 23 апреля 2017, 09:27

      1:1 в первом тайме, 2:1 или 3:2 во втором тайме. Реал выиграет

      1
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      Рейтинг: +26

      VitaLee 23 апреля 2017, 08:28

      3-2 Барса победит,за счет левого пенальти

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 апреля 2017, 23:50

      не нравится - не участвуйте, поучаствовать в событии на 3 минуты времени и призы им не нравятся видите ли, хотите месяц горбатиться в конкурсе прогнозов и получить в итоге книгу Мостового или Сафонова, а то и майку футбольной сборной Украины? вперёд, а мне вот такие конкурсы нравятся, ответил побыстрому и смотришь матч, выиграл - приятно, не выиграл - ну и ладно

      3
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > Masteralex 23 апреля 2017, 08:34

      Полностью согласен, выиграл - хорошо, нет ну и ладно.

      1
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      Рейтинг: +86

      Luccot 22 апреля 2017, 21:44

      короче им похуй че вы тут пишите по поводу призов - сосите лапу, замкадовцы ущербные!

      0
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 22 апреля 2017, 21:34

      Норм

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 апреля 2017, 08:37

      вопросы одинаковые, только по разному преподнесены.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 апреля 2017, 04:38

      как я возьму приз?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > _Marqella_ 23 апреля 2017, 11:46

      Тогда тебе(вам) он в самую пору

      0
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 21 апреля 2017, 18:49

      пошли в жоп. даже не собираюсь участвовать

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