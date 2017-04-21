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  • Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

21 апреля 2017, 10:00
21

В это воскресенье состоится главное дерби Испании между «Реалом» и «Барселоной». В связи с Эль Класико «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Барселона». Встреча пройдет 23 апреля в 21:45 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 23 апреля, в 20:45 мск. Результаты будут объявлены после игры.

ИГРАТЬ

Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

Первое место – 1 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

Второе место – 1 000 рублей + 3 000 болларов

Третье место – 1 000 рублей + 2 000 болларов

Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (21)
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hjvfybcn
1492779688
Реал - Барселона 2:2
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ded-53
1492780276
Победа Реала 3-2
Ответить
Mahone
1492780636
Победа Барсы 3-1,голы забьют Месси,Неймар и снова МЕсси,реал-Бейл
Ответить
Пабло6
1492785249
месси 0
Ответить
ribavadim
1492786813
Давно не было ничьей, например: 3-3
Ответить
MaxiUs
1492789793
пошли в жоп. даже не собираюсь участвовать
Ответить
Masteralex
1492894216
не нравится - не участвуйте, поучаствовать в событии на 3 минуты времени и призы им не нравятся видите ли, хотите месяц горбатиться в конкурсе прогнозов и получить в итоге книгу Мостового или Сафонова, а то и майку футбольной сборной Украины? вперёд, а мне вот такие конкурсы нравятся, ответил побыстрому и смотришь матч, выиграл - приятно, не выиграл - ну и ладно
Ответить
VitaLee
1492925327
3-2 Барса победит,за счет левого пенальти
Ответить
ZIDAN 05
1492928851
1:1 в первом тайме, 2:1 или 3:2 во втором тайме. Реал выиграет
Ответить
BersBox
1492931266
1:2 Барселона победит, все голы во 2 тайме
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