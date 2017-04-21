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    Шары опять нагреты? УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке


    3.4
    Голосов: 7
    21.04.2017 19:00
    В третий раз финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» не состоится – команды сведены в полуфинале. По мнению испанских СМИ это произошло намеренно.

    Сегодня по итогам жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Ювентусом», сыграют между собой и два испанских клуба – «Реал» с «Атлетико». В 2014-м и 2016-м обе команды из Мадрида встречались в решающем матче, был такой шанс и сейчас, если бы «Реал» и «Атлетико» не пересеклись друг с другом. Но они пересеклись.

    Испанская AS позволила себе засомневаться в честности жеребьевки, обратив внимание на то, что бывший валлийский футболист Иан Раш, принимавший участие в процессе, сразу же достал шарик, где оказался «Реал», почти не притронувшись к другим шарам. Затем валлиец, также не двигая другие шары, вытянул шар, в котором оказался «Атлетико».

    Полтора года назад скандал уже поднимался вокруг Хавьера Дзанетти, который якобы придерживал один из шаров пальцами, размешивая остальные. Таким образом, «Реалу» досталась «Рома». Хотя варианты были и попроще.

    А еще несколько лет назад британский телеканал Sky News заснял репетицию жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. На следующий день итоги официальной жеребьевки полностью совпали с репетиционными. Помнится, турецкий судья Ахмет Чакыр рассказывал о том, как УЕФА использует специальные вибрирующие шары для таких мероприятий. Разумеется ничего из теорий заговора так и не было доказано.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: yeh.com
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11

      LazyBoy 1 мая 2017, 13:44

      Испанский футбол хорош, но непонятно возмущение Испанской AS. Они так уверены, что был бы снова испанский финал? Как-то берут сомнения большие. А так - вместо вылетов, хоть и недалёких, - 2 игры в своём городе. Скорей всего, просто хотели побольше денег срубить на приездах Юве и Монако в Мадрид.

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 1 мая 2017, 11:41

      Провакационная статья. Шары просто выбраны и это факт.

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 25 апреля 2017, 10:43

      ЧЕТЫРЕ ШАРА КАК ТУТ МОЖНО СМАХЛЮВАТЬ НЕ МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ!!???НАДО БЫТЬ МАСТЕРОМ НАПЕРСТНОЧНИКОМ!!???

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > RUPRICHT 28 апреля 2017, 18:13

      4 шара из которых 2 нагреты, быстро найти теплый большого ума не надо, видно же как он их щупает

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > Masteralex 1 мая 2017, 11:47

      Как и чем их нагрели?)))

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > МУМИЁ 1 мая 2017, 19:04

      в наш век высоких технологий нагреть шары дистанционно вообще не проблема

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      Рейтинг: +28

      Seven 115 23 апреля 2017, 18:45

      Хочу чтобы в финале были Реал и Ювентус

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > Seven 115 1 мая 2017, 11:43

      Хотеть не вредно, мне бы хотелось увидеть Монако, пофиг с кем.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 23 апреля 2017, 14:17

      Испанский финал все равно не состоялось бы. Атлетико по зубам нынешного Монако . о Ювентусе вообще речь не может идти.Сегодняшное Атлетико не имел шансы выйти в финал.Но это футбол.

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 23 апреля 2017, 07:24

      финал будет ювентус реал

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 02:50

      Я даже знаю как их "грели", не знаю правда кто именно)))

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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 01:41

      Да нормально "развели"! Испанцы вообще офигели: ПСЖ и Баварию судьи "слили" испанским клубам и... ничего! Те утерлись и не возмущаются. Теперь им жеребьевка видите ли не понравилась. Чем-то они стали на американцев с британцами смахивать, те то же как не по их планам что-то выходят с разу ищут подвох и виноватых! Может это новая заразная болезнь такая?

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 22 апреля 2017, 06:37

      Рри другом раскладе в финал испанцы могли вообще не выйти а тут гарантированно одна команда. Это намёк кто не понял

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 апреля 2017, 02:45

      Испанского финала и не было бы. Атлетико должен каждый из полуфиналистов обыгрывать

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