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  • Шары опять нагреты? УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке

Шары опять нагреты? УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке

Сегодня по итогам жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Ювентусом», сыграют между собой и два испанских клуба – «Реал» с «Атлетико». В 2014-м и 2016-м обе команды из Мадрида встречались в решающем матче, был такой шанс и сейчас, если бы «Реал» и «Атлетико» не пересеклись друг с другом. Но они пересеклись.

Испанская AS позволила себе засомневаться в честности жеребьевки, обратив внимание на то, что бывший валлийский футболист Иан Раш, принимавший участие в процессе, сразу же достал шарик, где оказался «Реал», почти не притронувшись к другим шарам. Затем валлиец, также не двигая другие шары, вытянул шар, в котором оказался «Атлетико».

Полтора года назад скандал уже поднимался вокруг Хавьера Дзанетти, который якобы придерживал один из шаров пальцами, размешивая остальные. Таким образом, «Реалу» досталась «Рома». Хотя варианты были и попроще.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще несколько лет назад британский телеканал Sky News заснял репетицию жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. На следующий день итоги официальной жеребьевки полностью совпали с репетиционными. Помнится, турецкий судья Ахмет Чакыр рассказывал о том, как УЕФА использует специальные вибрирующие шары для таких мероприятий. Разумеется ничего из теорий заговора так и не было доказано.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Атлетико Дзанетти Хавьер Чакир Чунейт
Комментарии (35)
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Nesterenko
1492791121
Из ничего хотят сделать скандал.
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Vasilnest
1492791436
Это сделано умышленно, очень обидно. Атлетико-чемпион!
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Oblommoff
1492791945
Вот меня поражает эта истерия. Ну встречаются две испанские команды - ну и что. Не уверен, что с ювентусом или монако матрасникам было бы проще. А реал им хорошо знаком, так что шансы выйти в финал 50/50
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McDuff
1492792714
как по мне, так в данной ситуации нет ничего сверхъестественного
про другие случаи молчу
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ufos73
1492795171
Еще плюс для них же, ни куда ездить не надо, 2 игры в одном городе... Мадридцам даже резон есть купить такой жребий ))))
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kella
1492796341
Мадридцам можно и не напрягаться, - Буффон - Чемпион!
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Cant Stop
1492797327
Оба полуфинала будут интересны! думаю финалистами станут Ювентус-Реал, где Буффон поднимет над головой долгожданный трофей
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Masteralex
1492797520
хм, есть в этом что-то, он берет не первый попавшийся шар, а потрогав остальные, особенно это заметно когда тянулся второй шар с Атлетико, сначала схватился за один, потом подержался за другой, ага, это нужный и вытащил именно этот второй правда всё равно должно быть весело, разве что хотелось бы посмотреть на матч Ювентус - Атлетико, отличное противостояние похожих команд, думаю что финал будет Ювентус - Реал
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serglider
1492905024
Я даже знаю как их "грели", не знаю правда кто именно)))
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sega77+
1492921478
финал будет ювентус реал
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