Шары опять нагреты? УЕФА снова подозревают в нечестной жеребьевке

Сегодня по итогам жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов «Монако» встретится с «Ювентусом», сыграют между собой и два испанских клуба – «Реал» с «Атлетико». В 2014-м и 2016-м обе команды из Мадрида встречались в решающем матче, был такой шанс и сейчас, если бы «Реал» и «Атлетико» не пересеклись друг с другом. Но они пересеклись.

Испанская AS позволила себе засомневаться в честности жеребьевки, обратив внимание на то, что бывший валлийский футболист Иан Раш, принимавший участие в процессе, сразу же достал шарик, где оказался «Реал», почти не притронувшись к другим шарам. Затем валлиец, также не двигая другие шары, вытянул шар, в котором оказался «Атлетико».

Полтора года назад скандал уже поднимался вокруг Хавьера Дзанетти, который якобы придерживал один из шаров пальцами, размешивая остальные. Таким образом, «Реалу» досталась «Рома». Хотя варианты были и попроще.

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А еще несколько лет назад британский телеканал Sky News заснял репетицию жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. На следующий день итоги официальной жеребьевки полностью совпали с репетиционными. Помнится, турецкий судья Ахмет Чакыр рассказывал о том, как УЕФА использует специальные вибрирующие шары для таких мероприятий. Разумеется ничего из теорий заговора так и не было доказано.

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