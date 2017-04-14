Дзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами. УЕФА опасается теракта на финале ЛЧ. Дайджест событий дня

Дзюба нагнетает атмосферу перед матчем «Спартак» – «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что среди фанатов «Спартака» затесались сектанты, но упомянул и адекватных фанатов. Ну, и судейство тоже обсудил. «Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски, – считает Дзюба. – Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно же, игра – Каррера сделал очень хороший коллектив».

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РФС ведет переговоры с пятью топовыми сборными

Сборной России требуется провести товарищеские матчи с серьезными соперниками перед ЧМ-2018, поэтому РФС обговаривает возможность встреч с сильнейшими командами Европы и Южной Америки. «Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира», – сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили.

Снова драка – теперь в матче молодежных команд

Агрессия в апреле не утихает – на днях мы сообщали об избиении футболиста в матче с клубом из Грозного, а теперь драку устроили игроки молодежных команд «Амкара» и «Уфы». Матч закончился вничью 2:2, а в концовке встречи Хаваж Аушев и Александр Филин затеяли драку к которой позже присоединились все остальные представители клубов. В итоге, оба футболиста получили по красной карточке.

Чуковский призывает не обвинять «Матч ТВ» в отсутствии трансляции матча Лиги чемпионов

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский считает, что работники «Матч ТВ» не виноваты в том, что телеканал не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Напомним, трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

«Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

«Барселону» может возглавить тренер из «Зальцбурга»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона, а на смену ему составлен целый список кандидатов, среди которых значится Эрнесто Вальверде из «Атлетика». Кроме того, сегодня СМИ сообщили еще об одной фигуре – это главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия, который ранее провел в составе сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже Гарсия тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».

УЕФА ждет атак дронов во время финала ЛЧ

Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой закрыть крышу стадиона в Кардиффе во время финала Лиги чемпионов-2016/17. По мнению организации, арена может подвергнуться атаке беспилотных аппаратов – дронов. Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе, вооруженные полицейские.

«Интер» выделяет 70 миллионов на Мбаппе

Миланский «Интер» готов приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе в пару к Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров, во время которых итальянцы высказали желание заплатить за француза 70 миллионов евро. Кроме «Интера» интерес к Мбаппе проявляют также «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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ЦСКА присмотрел форварда из австрийского чемпионата

Действующий чемпион России рассматривает возможность покупки нападающего венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде. Представители ЦСКА просматривали футболиста в его дебютном матче за сборную Нигерии против Сенегала, который закончился со счетом 1:1. Что касается нынешнего сезона Кайоде, то он забил 10 голов в 26 матчах чемпионата Австрии, а также отличился пять раз в Лиге Европы.

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