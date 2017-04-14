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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Дзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами. УЕФА опасается теракта на финале ЛЧ. Дайджест событий дня

Дзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами. УЕФА опасается теракта на финале ЛЧ. Дайджест событий дня

Дзюба нагнетает атмосферу перед матчем «Спартак» – «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что среди фанатов «Спартака» затесались сектанты, но упомянул и адекватных фанатов. Ну, и судейство тоже обсудил. «Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски, – считает Дзюба. – Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно же, игра – Каррера сделал очень хороший коллектив».

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РФС ведет переговоры с пятью топовыми сборными

Сборной России требуется провести товарищеские матчи с серьезными соперниками перед ЧМ-2018, поэтому РФС обговаривает возможность встреч с сильнейшими командами Европы и Южной Америки. «Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира», – сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Напомним, что 5 июня сборная России сыграет в Будапеште с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили.

Снова драка – теперь в матче молодежных команд

Агрессия в апреле не утихает – на днях мы сообщали об избиении футболиста в матче с клубом из Грозного, а теперь драку устроили игроки молодежных команд «Амкара» и «Уфы». Матч закончился вничью 2:2, а в концовке встречи Хаваж Аушев и Александр Филин затеяли драку к которой позже присоединились все остальные представители клубов. В итоге, оба футболиста получили по красной карточке.

Чуковский призывает не обвинять «Матч ТВ» в отсутствии трансляции матча Лиги чемпионов

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский считает, что работники «Матч ТВ» не виноваты в том, что телеканал не показывал в прямом эфире первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2). Напомним, трансляция поединка началась лишь с 78-й минуты из-за финала Кубка Гагарина, который затянулся до середины второго овертайма.

«Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

«Барселону» может возглавить тренер из «Зальцбурга»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона, а на смену ему составлен целый список кандидатов, среди которых значится Эрнесто Вальверде из «Атлетика». Кроме того, сегодня СМИ сообщили еще об одной фигуре – это главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия, который ранее провел в составе сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже Гарсия тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».

УЕФА ждет атак дронов во время финала ЛЧ

Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой закрыть крышу стадиона в Кардиффе во время финала Лиги чемпионов-2016/17. По мнению организации, арена может подвергнуться атаке беспилотных аппаратов – дронов. Финальный матч состоится 3 июня. На него уже делегировано 15 тысяч офицеров, в том числе, вооруженные полицейские.

«Интер» выделяет 70 миллионов на Мбаппе

Миланский «Интер» готов приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе в пару к Мауро Икарди. Сообщается, что клубы уже вступили в стадию переговоров, во время которых итальянцы высказали желание заплатить за француза 70 миллионов евро. Кроме «Интера» интерес к Мбаппе проявляют также «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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ЦСКА присмотрел форварда из австрийского чемпионата

Действующий чемпион России рассматривает возможность покупки нападающего венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде. Представители ЦСКА просматривали футболиста в его дебютном матче за сборную Нигерии против Сенегала, который закончился со счетом 1:1. Что касается нынешнего сезона Кайоде, то он забил 10 голов в 26 матчах чемпионата Австрии, а также отличился пять раз в Лиге Европы.

Самые бесполезные игроки российского футбола

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Зенит Спартак Россия Амкар (мол) Уфа (мол) Барселона Зальцбург Монако Интер ЦСКА
Комментарии (14)
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Диктор
1492193559
Гагарин долетался-а Дзюба скоро до .................................Уходил в Зенит за трофеями,вот я посмеюсь в конце сезона.
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19asmodey54
1492193889
иудушка зюба уходил не за трофеями, а за длинным рублем.
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19asmodey54
1492194000
а что имел ввиду под секстанством "спесиалист"?
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Fancyfall
1492194102
сегодня, в пятницу страстную, все ожидают воскресенье: КБ мечтают вновь о мести, бомжи - победных трёх очков, грезят о нулях на табло кони – им бы завтра одолеть ростов, и только верующие скромно всего лишь - чуда воскресенья, - у всех на это право есть.
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Drapik
1492194546
Я знаю только одного Чуковского - Корнелия. А этот Дмитрий, видимо, обычный вор и говнюк 90-х, у которого, случайно, оказалась достойная фамилия. Бедный Корнелий Иванович...
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атеист
1492242635
...Вот такая, она, Дзюба....
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vodomut
1492254090
Дзюба интелектом не блистал ни когда,вспомнить его мат в молодежке,прозвучавший на всю страну.
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vasiok74
1492266324
да кому этот Дзюба интересин.тоже мне звезда нарисовалась.
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