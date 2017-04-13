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    Игрока УрФУ избили во время матча с командой из Грозного

    Во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошел неприятный инцидент. Во втором тайме в одном из моментов между игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

    Отмечается, что у одного из футболистов екатеринбуржцев Александра Тарасова закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

    Стоит отметить, что главный арбитр матча принял решение прекратить встречу после потасовки.

    Видео драки можно посмотреть на 73-й минуте игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2017 16:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 13 апреля 2017, 21:38

      Надо же какие тут Иваны герои, причём все, причём все цивилизованные, раз дали, правильно сделали, надоело перед вами цивилизованным мразьём оправдываться, чтож другие стояли и смотрели, раз мы обезьяны у вас свиней толпой избивали, надо было помочь свиньи, ненадо посмешных выводов делать быдло российское, как обычно своих екатеренбуржцев за уши тянули, вот и получили, поэтому в этой стране никогда ничего не будет, не спорта, не матпреальной стабильности ничего, это учесть этой страны

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 апреля 2017, 19:34

      Рано они еще в цивилизацию вышли. По горам лазить еще лет 20 потом посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 13 апреля 2017, 19:12

      Совсем сорвало крышу, нужно очень серьёзно наказывать за эти выходки.

      0
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 13 апреля 2017, 18:59

      Ну как всегда, только толпой, да еще и лежачего добивать. В лучших обезьяньих традициях.

      0
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 13 апреля 2017, 17:36

      Шашлычок дерзанул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      jet andy 13 апреля 2017, 17:24

      Могли бы и вырезать драку, а не весь видос кидать.

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 апреля 2017, 16:59

      а че ожидать от обезьян, которые тока слезли с дерева...они только кучей, сколько случаев то уже было....но опять же не все такие, в каждой нации есть свои уроды.....

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > Andrering87 13 апреля 2017, 17:29

      Согласен.. Что русские что кавказцы.. И там и тут как и нормальные пацаны, так и отморозки есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 апреля 2017, 16:44

      Всех в клетку и проверить прописку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 апреля 2017, 16:39

      как всегда 6 на 1

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Barsuk52 13 апреля 2017, 17:31

      Как говорится: толпою гасят всех))

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 апреля 2017, 16:19

      На какой минуте драка?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1894

      lek! > Munez89 13 апреля 2017, 16:36

      73 минуте

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Ara Raisovich 13 апреля 2017, 16:42

      Спасибо большое!!! Помогли многим

      0
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      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Munez89 13 апреля 2017, 17:28

      1:46:10 по видео

      73 минута матча

      0
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