Игрока УрФУ избили во время матча с командой из Грозного

Во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошел неприятный инцидент. Во втором тайме в одном из моментов между игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

Отмечается, что у одного из футболистов екатеринбуржцев Александра Тарасова закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

Стоит отметить, что главный арбитр матча принял решение прекратить встречу после потасовки.

Видео драки можно посмотреть на 73-й минуте игры.