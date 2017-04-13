Игрока УрФУ избили во время матча с командой из Грозного

Надо же какие тут Иваны герои, причём все, причём все цивилизованные, раз дали, правильно сделали, надоело перед вами цивилизованным мразьём оправдываться, чтож другие стояли и смотрели, раз мы обезьяны у вас свиней толпой избивали, надо было помочь свиньи, ненадо посмешных выводов делать быдло российское, как обычно своих екатеренбуржцев за уши тянули, вот и получили, поэтому в этой стране никогда ничего не будет, не спорта, не матпреальной стабильности ничего, это учесть этой страны
Во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошел неприятный инцидент. Во втором тайме в одном из моментов между игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку.
Отмечается, что у одного из футболистов екатеринбуржцев Александра Тарасова закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.
Стоит отметить, что главный арбитр матча принял решение прекратить встречу после потасовки.
Видео драки можно посмотреть на 73-й минуте игры.