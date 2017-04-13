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Игрока УрФУ избили во время матча с командой из Грозного

13 апреля 2017, 16:08
17

Во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошел неприятный инцидент. Во втором тайме в одном из моментов между игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

Отмечается, что у одного из футболистов екатеринбуржцев Александра Тарасова закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

Стоит отметить, что главный арбитр матча принял решение прекратить встречу после потасовки.

Видео драки можно посмотреть на 73-й минуте игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (17)
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Munez89
1492089562
На какой минуте драка?!
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Barsuk52
1492090774
как всегда 6 на 1
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DIDI 23
1492091092
Всех в клетку и проверить прописку.
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Andrering87
1492091977
а че ожидать от обезьян, которые тока слезли с дерева...они только кучей, сколько случаев то уже было....но опять же не все такие, в каждой нации есть свои уроды.....
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jet andy
1492093454
Могли бы и вырезать драку, а не весь видос кидать.
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Lilipyt
1492094216
Шашлычок дерзанул
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vovchegg
1492099172
Ну как всегда, только толпой, да еще и лежачего добивать. В лучших обезьяньих традициях.
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Alek7183
1492099943
Совсем сорвало крышу, нужно очень серьёзно наказывать за эти выходки.
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bumer_moscow
1492101295
Рано они еще в цивилизацию вышли. По горам лазить еще лет 20 потом посмотрим.
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ДЖУZ
1492108710
Надо же какие тут Иваны герои, причём все, причём все цивилизованные, раз дали, правильно сделали, надоело перед вами цивилизованным мразьём оправдываться, чтож другие стояли и смотрели, раз мы обезьяны у вас свиней толпой избивали, надо было помочь свиньи, ненадо посмешных выводов делать быдло российское, как обычно своих екатеренбуржцев за уши тянули, вот и получили, поэтому в этой стране никогда ничего не будет, не спорта, не матпреальной стабильности ничего, это учесть этой страны
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