Турбин получил «пять с плюсом» за матч в Перми. Запад готовит акции по срыву ЧМ-2018. Дайджест событий дня

МИД РФ предупреждает о готовящейся кампании по срыву ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в скором времени западный мир предпримет новые попытки сорвать чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», – сказала Захарова. Тревожно!

Капитаном сборной России назначен Акинфеев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл секрет: кто же станет капитаном команды взамен приостановившему карьеру в сборной Василию Березуцкому. Теперь эта почетная должность принадлежит голкиперу Игорю Акинфееву. Вице-капитанами назначены Федор Смолов, Александр Самедов и Денис Глушаков.

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Фернандес может сыграть за сборную России против Кот-д’Ивуара

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что за сборную России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара может сыграть защитник ЦСКА Марио Фернандес – уже получено согласие от африканцев. «Препятствий его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ», – сказал Мутко.

Встреча между сборными России и Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

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На первый матч в новых «Лужниках» может приехать Англия

Матч-открытие обновленного стадиона «Лужники» сборная России может провести против команды Англии. Если стороны договорятся, то игра состоится осенью 2017 года. Напомним, самая вместительная футбольная арена России (81 тысяча зрительных мест) находится на реконструкции с 2013 года. На ЧМ-2018 «Лужники» примут матч-открытие и финальную встречу.

«Зенит» вернется на «Петровский» в следующем сезоне

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге после проведения Кубка конфедераций-2017 отправят на доработку в рамках подготовки к ЧМ-2018. Таким образом, новая домашняя арена «Зенита» не сможет быть использована клубом для матчей РФПЛ. Питерцы вернутся на стадион «Петровский», где на данный момент и проводят домашние игры. Ранее сообщалось, что первый официальный матч на арене пройдет 23 апреля в рамках 23-го тура РФПЛ, когда «Зенит» примет «Урал».

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Турбин отработал на «пять с плюсом». И это официально

Главный судья матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил оценку в 8,5 балла, на судейском языке это означает «пять с плюсом». Этому предшествовали два заседания контрольно-квалификационной комиссии РФС, где в действиях Турбина не увидели никаких ошибок, хотя питерцы жаловались на два незасчитанных гола и неназначенный пенальти.

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110 миллионов за Мбаппе готов был заплатить «МЮ»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Монако» отклонил предложение клуба английской Премьер-лиги о покупке форварда Килиана Мбаппе за 110 миллионов евро. Теперь стало известно, что столь немыслимое количество денег хотел вывалить «Манчестер Юнайтед». Таким образом, был бы побит трансферный рекорд, который «МЮ» поставил прошлым летом, купив за 100 миллионов Поля Погба. Впрочем, «Монако» к такой сделке пока не готов, хотя и сравнительно недавно продавал манкунианцам Антони Марсьяля за чуть меньшую сумму.

«Барселона» намерена приобрести Мареза

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез летом может стать игроком «Барселоны», которая готова заплатить за трансфер алжирского футболиста 35-40 миллионов евро. Поскольку в контракте Мареза отсутствует пункт о фиксированной сумме отступных, вопрос может решиться без согласования с руководством «Лестера». Притом, «Барселона» контактирует с игроком уже несколько месяцев, а в прошлом году пыталась его приобрести. Тогда алжирец не захотел менять клуб.