Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков


    3
    Голосов: 15
    23.02.2017 19:15
    Вчера на «Крестовском» прошел фестиваль «Радио Зенит». Это стало первым по-настоящему тестовым мероприятием для новой арены «Зенита». Александр Плеханов побывал внутри чаши, где встретил стюарда-динозавра, увидел файер-шоу и разглядел все недостатки чересчур дорогого сооружения.

    Провинившиеся блины

    Масленичная неделя всегда бесконечное поедание блинов. На «Крестовском» еще до начала праздника случился инцидент, который мог сорвать все грандиозные организаторские планы. В том числе и кулинарные. Дежурные службы наехали на представителей одной из компаний, отвечавших как раз за производство блинов. Якобы из-за их несоблюдения правил на арене срабатывала пожарная сигнализация. Но оказалось, что открытого огня никто не разводил, поэтому сигнализацию все-таки поручили лишний раз проверить. Фестиваль «Радио Зенит», который рекламировали по всему городу почти месяц, состоялся.

    Санкт-Петербург ждал новую спортивную арену с 2009 года. Именно тогда планировались провести на «Крестовском» первый футбольный матч. Затянулось все еще на восемь лет, за которые сильно поменялись времена и технологии. Ни одной официальной игры, кстати, здесь так пока и не сыграли. Зато уже сейчас арену активно пиарят, отыгрываясь на ее большой вместимости. В футбольное время здесь могут находиться больше 67 тысяч зрителей, в концертное – все 80 тысяч.

    «Петровский», где «Зенит» сыграет с «Андерлехтом», в сравнении с таким грандиозным сооружением выглядит потрепанным. «Крестовский» мощно смотрится. Это хоть не старичок «Петровский», – сказал один из людей, только увидев новую арену изнутри. «На 40 миллиардов такое построили?!» – иронично парировал другой. Деньги в жизни петербуржцев продолжают быть важной составляющей, а «Крестовский пока действительно выглядит абсолютно парадоксальным сооружением.

    Инопланетный разум

    Для начала все-таки о хорошем. Тем более что полезных вещей на «Крестовском» действительно хватает, хотя многие из них тоже странноваты. Например, расположение арены. Если идти пешком через весь приморский парк, то можно потратить минут 15, прилично устав. Сейчас для удобства фанатов предусмотрели бесплатные автобусы, курсировавшие от метро до стадиона.

    text

    Интересные технологические решения тоже реализованы. На выдвижение и сбор крыши стадиона уходит всего по 15 минут, а в зимой болельщики могут чувствовать себя комфортно – снег и ветер просмотру футбола точно не помешают. 71 тысяча квадратных метров составляет площадь этой самой верхней стены, облегчающей существование болельщиков. Правда, ходят разговоры, что во время фестиваля в одном месте она протекла, а потому вода скопилась в коридоре вокруг самого стадиона.

    Внешний вид арены, похожей на летающую тарелку, напоминает о возможной связи с инопланетянами. Об этом пошутили и музыканты, и ведущие. Хотя круговая расстановка мест – идеальное решение для многих проблем. Поле видно с любой точки стадиона без всяких искажений, а если болельщикам не нравится игра команды, можно еще и залипнуть в гаджеты. Стадион для этого полностью оснащен wi-fi.

    Высоким быть плохо

    Негативных сторон все равно больше. Например, высота стадиона – 75 метров, а с учетом пилонов – вообще 110 метров. Но у такого решения есть свои минусы. Трибуны тоже расположены на возвышенности, поэтому во время матча фанаты не будут так близко к полю, как на новеньких аренах ЦСКА и «Краснодара». «Комментаторские кабинки не в том месте поставили», – рассуждал один из молодых ребят с шарфом «Зенита». Он явно беспокоится о комментаторе Орлове, который и на «Петровском» постоянно путает фамилии. С такой же высоты комментаторских кабин на «Крестовском» ему будет вообще тяжело что-то разглядеть.

    У этого стадиона нет каких-то удивительных фишек. Зато уже успели странно проявить себя люди, отвечавшие за проход болельщиков. Во время фестиваля камера хранения оказалась автобусом, в который предлагали сваливать всю еду, которую не успели доесть до стадиона. Не сильно досматривали сумки и при проходе на саму арену. Просьбы охранников легко игнорировались, а те к такой дерзости относились наплевательски. Среди стюардов, кстати, можно было встретить и динозавра.

    «Великому городу – лучший стадион», – именно такой девиз, размещенный на стене перед новой ареной, пытаются вбить в голову всем петербуржцам. «Город обещал нам стадион? Пацан сказал – пацан сделал», – посмеялся солист группы The Hatters, а потом исполнил песню про это самое «слово пацана». Над «Крестовским» предстоит провести еще много работы, чтобы довести его до категории одного из лучших в мире. Главное, чтобы ее темпы были быстрее, чем строительство стадиона с нуля.

    Спортивно-музыкальный комплекс

    Каким-то образом на фестивале одновременно оказались Баста, The Hatters и 25/17, и ретрогруппа «Секрет», основанная еще в 1983 году. Идея тут в том, чтобы собрать в одном месте меломанов всех возрастов. Именно такими в будущем видят зрителей «Крестовского». Но этим музыкальным вечером о футболе напомнили лишь несколько поздравлений от самих артистов и файеры, зажженные во время исполнения одной из песен.

    text

    Зато о музыке говорилось много. Сейчас идут переговоры со многими известными группами и исполнителями, чтобы те выступили на «Крестовском» с сольными концертами. При этом о футбольной составляющей разговоры пока заглушаются пустыми обещаниями. Тут надеются, что в мае все недоработки по стадиону будут устранены.

    Зрители, пришедшие на фестиваль, при этом оказались патриотичными. Многие танцевали в зенитовской форме и с шарфами. «Хоть не «Ранеток» слушаем», – остался недоволен один из таких фанатов. Выбор исполнителей понравился не всем, но организаторы специально подобрали все так, чтобы фестиваль закончился на кумирах прошлого. Того самого прошлого, которое уходит из сердца петербуржских болельщиков, переезжающих с «Петровского» на «Крестовский». Хотя песня «Зенит – чемпион» может быть актуальна не только в нынешнем сезоне, но и в далеком будущем.

    text

    Где логика?

    «Крестовский» – бизнес-проект, на котором потеряно слишком много денег. Сейчас эти финансы придется каким-то образом окупать. Поэтому такой стадион никогда не будет домом только для болельщиков «Зенита», а скорее расширит свое влияние. Для музыкальных концертов «Крестовский» подходит идеально, но ощущение, что это больше не чисто футбольная задумка, сейчас только усиливается.

    «Испытываю гордость. Рад, что в Петербурге появился такой спортивный, многофункциональный комплекс. Удалось протестировать проход зрителей на стадион, транспортную логистику. Уже сейчас ясно, что система пропуска функционирует исправно», – высказался по итогам фестиваля глава РФС Виталий Мутко. Ему подобный подход к вещам только нравится, а пользу от футбольного «Крестовского» мы еще оценим. В матче с «Андерлехтом» музыкальные эмоции точно не помогут. Там будет спасать знакомый «Петровский».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Александр Плеханов, Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      zohan383 23 марта 2017, 19:00

      краснодар построил в 10 раз дешевле и круче стадионище))
      берите пример бомжестроители

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      umarjon1935 27 февраля 2017, 11:43

      Ничего, познакомится с "Ростовом" поближе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 26 февраля 2017, 12:15

      бомжестрой.вечнострой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 25 февраля 2017, 15:53

      Меня например не удивляет цена, в Петербурге всегда стоило дорого, шиковали цари: Эрмитаж , короны всякие , платья Императрицы покупали за сумасшедшие на то время деньги.
      Я бы предложил клубу на билеты цены снизить , чтобы он забивался до отказа. Если зарядят рублей 700 на рядовые матчи, то это постройка будет оправдана.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 25 февраля 2017, 01:43

      Даже такой долгострой, на котором попилили кучу бабла, уж всяко лучше, чем убитый старостью "Петрович", на котором даже матчи ЛЧ играть как-то стрёмно.
      В конце концов, не распилили бы даллары на стадио - ну так наворовали бы на другом проекте или другой сфере, что в общем-то каждый день и происходит.
      Коррупция в наличии всегда, а вот современные стадионы появляются не каждый день.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 февраля 2017, 01:07

      Вместительность 70 т, на Зенит в лучшем случае приходит 20т , заполнена будет только одна сторона стадиона-мрак.Футболом он никогда не окупется , прийдется каждый день проводить фестивали и концерты, а когда тогда в футбол будут играть -НА ПЕТРОВСКОМ , если не снесут.Смущают железные балки над трибунами и полем,и эстетичностью и безопасностью, при известном качестве строителей в нынешнее время- быстрее, быстрее, быстрее -как говорится-ВИСЯЧЕЕ НА СТЕНЕ РУЖЬЁ КОГДА-НИБУДЬ ВЫСТРЕЛИТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > нейтральныйкакникто 25 февраля 2017, 01:47

      Будем надеяться, что ответственные люди не прогуливали пары по экономике и установят адекватные цены на билеты, дабы за счёт большей посещаемости повысить и прибыль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 февраля 2017, 00:17

      хорошие деньги вложили.должны же достроить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      avera 23 февраля 2017, 20:39

      А там хоть в футбол можно будет играть?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > avera 25 февраля 2017, 01:48

      Можно будет даже в хоккей. За счёт выдвижного поля можно переоборудовать под что угодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      DYHAN 23 февраля 2017, 16:57

      Я был на открытии -специально не искал "косяков" но они лезли прямо в лицо так то: -звук настроить забыли или это был результат сборного концерта
      -сектора разделены перилами из оцинковки
      -пол между ярусами залит с такими буграми что вспоминаешь танкодром
      -снаружи уже торчат плиты вентфасада
      а так очень уютно с хорошим обзором со всех мест

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > DYHAN 25 февраля 2017, 01:49

      "Допилят патчами"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 февраля 2017, 16:39

      на одном футболе не окупится

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > mihail1980 25 февраля 2017, 01:50

      Такие штуки вообще окупаются не за один год.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11