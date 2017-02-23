«На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Провинившиеся блины

Масленичная неделя всегда бесконечное поедание блинов. На «Крестовском» еще до начала праздника случился инцидент, который мог сорвать все грандиозные организаторские планы. В том числе и кулинарные. Дежурные службы наехали на представителей одной из компаний, отвечавших как раз за производство блинов. Якобы из-за их несоблюдения правил на арене срабатывала пожарная сигнализация. Но оказалось, что открытого огня никто не разводил, поэтому сигнализацию все-таки поручили лишний раз проверить. Фестиваль «Радио Зенит», который рекламировали по всему городу почти месяц, состоялся.

Санкт-Петербург ждал новую спортивную арену с 2009 года. Именно тогда планировались провести на «Крестовском» первый футбольный матч. Затянулось все еще на восемь лет, за которые сильно поменялись времена и технологии. Ни одной официальной игры, кстати, здесь так пока и не сыграли. Зато уже сейчас арену активно пиарят, отыгрываясь на ее большой вместимости. В футбольное время здесь могут находиться больше 67 тысяч зрителей, в концертное – все 80 тысяч.

«Петровский», где «Зенит» сыграет с «Андерлехтом», в сравнении с таким грандиозным сооружением выглядит потрепанным. «Крестовский» мощно смотрится. Это хоть не старичок «Петровский», – сказал один из людей, только увидев новую арену изнутри. «На 40 миллиардов такое построили?!» – иронично парировал другой. Деньги в жизни петербуржцев продолжают быть важной составляющей, а «Крестовский пока действительно выглядит абсолютно парадоксальным сооружением.

Инопланетный разум

Для начала все-таки о хорошем. Тем более что полезных вещей на «Крестовском» действительно хватает, хотя многие из них тоже странноваты. Например, расположение арены. Если идти пешком через весь приморский парк, то можно потратить минут 15, прилично устав. Сейчас для удобства фанатов предусмотрели бесплатные автобусы, курсировавшие от метро до стадиона.

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Интересные технологические решения тоже реализованы. На выдвижение и сбор крыши стадиона уходит всего по 15 минут, а в зимой болельщики могут чувствовать себя комфортно – снег и ветер просмотру футбола точно не помешают. 71 тысяча квадратных метров составляет площадь этой самой верхней стены, облегчающей существование болельщиков. Правда, ходят разговоры, что во время фестиваля в одном месте она протекла, а потому вода скопилась в коридоре вокруг самого стадиона.

Внешний вид арены, похожей на летающую тарелку, напоминает о возможной связи с инопланетянами. Об этом пошутили и музыканты, и ведущие. Хотя круговая расстановка мест – идеальное решение для многих проблем. Поле видно с любой точки стадиона без всяких искажений, а если болельщикам не нравится игра команды, можно еще и залипнуть в гаджеты. Стадион для этого полностью оснащен wi-fi.

Высоким быть плохо

Негативных сторон все равно больше. Например, высота стадиона – 75 метров, а с учетом пилонов – вообще 110 метров. Но у такого решения есть свои минусы. Трибуны тоже расположены на возвышенности, поэтому во время матча фанаты не будут так близко к полю, как на новеньких аренах ЦСКА и «Краснодара». «Комментаторские кабинки не в том месте поставили», – рассуждал один из молодых ребят с шарфом «Зенита». Он явно беспокоится о комментаторе Орлове, который и на «Петровском» постоянно путает фамилии. С такой же высоты комментаторских кабин на «Крестовском» ему будет вообще тяжело что-то разглядеть.

У этого стадиона нет каких-то удивительных фишек. Зато уже успели странно проявить себя люди, отвечавшие за проход болельщиков. Во время фестиваля камера хранения оказалась автобусом, в который предлагали сваливать всю еду, которую не успели доесть до стадиона. Не сильно досматривали сумки и при проходе на саму арену. Просьбы охранников легко игнорировались, а те к такой дерзости относились наплевательски. Среди стюардов, кстати, можно было встретить и динозавра.

«Великому городу – лучший стадион», – именно такой девиз, размещенный на стене перед новой ареной, пытаются вбить в голову всем петербуржцам. «Город обещал нам стадион? Пацан сказал – пацан сделал», – посмеялся солист группы The Hatters, а потом исполнил песню про это самое «слово пацана». Над «Крестовским» предстоит провести еще много работы, чтобы довести его до категории одного из лучших в мире. Главное, чтобы ее темпы были быстрее, чем строительство стадиона с нуля.

Спортивно-музыкальный комплекс

Каким-то образом на фестивале одновременно оказались Баста, The Hatters и 25/17, и ретрогруппа «Секрет», основанная еще в 1983 году. Идея тут в том, чтобы собрать в одном месте меломанов всех возрастов. Именно такими в будущем видят зрителей «Крестовского». Но этим музыкальным вечером о футболе напомнили лишь несколько поздравлений от самих артистов и файеры, зажженные во время исполнения одной из песен.

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Зато о музыке говорилось много. Сейчас идут переговоры со многими известными группами и исполнителями, чтобы те выступили на «Крестовском» с сольными концертами. При этом о футбольной составляющей разговоры пока заглушаются пустыми обещаниями. Тут надеются, что в мае все недоработки по стадиону будут устранены.

Зрители, пришедшие на фестиваль, при этом оказались патриотичными. Многие танцевали в зенитовской форме и с шарфами. «Хоть не «Ранеток» слушаем», – остался недоволен один из таких фанатов. Выбор исполнителей понравился не всем, но организаторы специально подобрали все так, чтобы фестиваль закончился на кумирах прошлого. Того самого прошлого, которое уходит из сердца петербуржских болельщиков, переезжающих с «Петровского» на «Крестовский». Хотя песня «Зенит – чемпион» может быть актуальна не только в нынешнем сезоне, но и в далеком будущем.

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Где логика?

«Крестовский» – бизнес-проект, на котором потеряно слишком много денег. Сейчас эти финансы придется каким-то образом окупать. Поэтому такой стадион никогда не будет домом только для болельщиков «Зенита», а скорее расширит свое влияние. Для музыкальных концертов «Крестовский» подходит идеально, но ощущение, что это больше не чисто футбольная задумка, сейчас только усиливается.

«Испытываю гордость. Рад, что в Петербурге появился такой спортивный, многофункциональный комплекс. Удалось протестировать проход зрителей на стадион, транспортную логистику. Уже сейчас ясно, что система пропуска функционирует исправно», – высказался по итогам фестиваля глава РФС Виталий Мутко. Ему подобный подход к вещам только нравится, а пользу от футбольного «Крестовского» мы еще оценим. В матче с «Андерлехтом» музыкальные эмоции точно не помогут. Там будет спасать знакомый «Петровский».