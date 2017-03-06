«Краснодар» потерял Смолова. «Спартак» продлит контракт с Каррерой. Дайджест событий дня

Источник: Смолов прошел медицинское обследование и не полетит с «Краснодаром» на матч против «Сельты»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), в котором получил повреждение задней поверхности бедра, прошел медицинское обследование. Как сообщает источник, по его результатам не была установлена степень повреждения футболиста, и в ближайшее время он пройдет еще одно обследование. При этом отмечается, что Смолов точно не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи»

В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Рубин» в гостях оказался сильнее «Анжи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Максим Канунников. После данного результата «Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Анжи» остался на 11-й позиции. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч игры.

Дисквалификация Еременко оставлена в силе

УЕФА не принял апелляцию хавбека ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации. Заседание апелляционного комитета прошло в четверг, 2 марта, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Напомним, в ноябре 29-летний футболист был отстранен на два года от участия в любых футбольных матчах по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов. Срок дисквалификации отсчитывается с момента предварительного отстранения финна – 6 октября 2016 года.

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может перейти в клуб из Китая. По информации источника, 35-летний швед имеет предложение от одной из команд Поднебесной, которая готова сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком в мире является нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад оценивается в 720 тысяч евро. Напомним, действующий контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако может быть продлен еще на год.

Аллегри заявил, что не намерен возглавлять «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что у него нет планов перебраться в «Арсенал». Ранее СМИ сообщили, что итальянский специалист согласовал контракт с «канонирами» и возглавит их летом, в случае, если Арсен Венгер покинет клуб. «Я могу повторить вам еще раз: работа в «Арсенале» не входит в мои планы. В обратном случае, сначала я бы оповестил об этом руководство «Ювентуса». У меня контракт до 2018 года, и не только я буду решать свое будущее. Когда наступит определенный момент, мы обсудим все с руководством. Так было в прошлом году, в этом я также не буду менять принципов», – сказал Аллегри.

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Каррерой

Руководство «Спартака» намерено продлить соглашение с нынешним главным тренером команды Массимо Каррерой. Стороны приступили к обсуждению условий нового контракта. Известно, что было достигнуто принципиальное согласие о подписании документа. Окончательные нюансы будут урегулированы по окончании нынешнего сезона. Также сообщается, что будут улучшены условия договора. Ежегодный оклад итальянского специалиста будет повышен до 2,5-3 миллионов евро, как и его бонусная составляющая. Сейчас Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон. Стоит отметить, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

Первый канал в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России против Бельгии и Кот-д'Ивуара

Товарищеские матчи сборной России против команд Бельгии и Кот-д'Ивуара в прямом эфире будут показаны Первым каналом. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман. «Первый канал покажет оба матча», – сказал Файфман. Напомним, матч с Кот-д'Ивуаром пройдет в Краснодаре 24 марта. Встреча против Бельгии состоится четырьмя днями позднее в Сочи.

«Ростов» реализовал все билеты на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» реализовал все билеты на домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Ростове-на-Дону в четверг, 9 марта, и начнется в 21:00 по московскому времени. Если кто-либо из болельщиков вернет купленные билеты, они будут реализованы посредством онлайн-продажи. В кассах продажа больше производиться не будет. Напомним, что ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере. Начало – в 23:05 по московскому времени.