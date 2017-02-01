«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили

Феерия «Лилля»

Французский «Лилль» в заключительный день трансферного окна бомбил громкими сделками с самого утра. Сначала в команду перешел Анвар Эль-Гази, которого несколько окон подряд пытался переманить «Милан». За него французы отдали аж семь миллионов евро. «Аякс» и не надеялся выручить такие деньги за игрока, с каждым сезоном игравшего все хуже. «Лилль» же не остановился и купил защитника бразильской молодежки Габриэла, а потом выкупил у «Монако» молодого Балули. Интересно, что свой единственный гол в сезоне этот игрок забил как раз в ворота «Лилля».

Под конец трансферного окна от «Лилля» грянули еще и две арендные сделки. Полузащитник Джека пришел из «Браги», а еще один продукт молодежки «Аякса» Рикардо Кишна – из «Лацио». Переход Кишны особенно интересен тем, что его агентом является Мино Райола. В Италии, куда Райола устроил своего клиента, Рикардо полезным не запомнился. Теперь голландец попытается поднять «Лилль» с 11-го места в чемпионате Франции.

Испанский «Лидс»

Гарри Монк продолжает делать «Лидс» испанским, слепо веря в успех своей теории. Еще в «Суонси» под руководством Монка в основе команды выходили несколько испанских игроков. Теперь испанцы на ведущих ролях в «Лидсе». Пабло Эрнандес стал лидером осенне-зимнего «Лидса». В весенней части сезона игрой команды будет управлять другой креативщик.

«Лидс» провернул самую интересную сделку заключительного дня окна. 20-летний полузащитник Альфонсо Педраса взят в аренду из «Вильярреала» до конца сезона. За переход игрока «Лидс» отвалил 300 тысяч фунтов, получив еще и приоритетное право выкупа футболиста. Если английский клуб выйдет в Премьер-лигу, то сможет полноценно забрать игрока за 8,5 миллионов фунтов.

Педраса начинал сезон в «Луго». За 22 матча в Сегунде он наколотил шесть голов и сделал восемь голевых передач. Хорошая статистика для молодого парня. В Чемпионшипе при этом случилась еще одна важная сделка, связанная с «Лидсом». Нападающий Росс Маккормак, пару лет назад забивший за эту команду 28 голов в сезоне, отправился в аренду из «Астон Виллы» в «Ноттингем». Теперь аутсайдеры Чемпионшипа смогут играть еще веселее, а «Лидс» будет глумиться над форвардом, который после ухода из команды нигде не может раскрыться.

Политик Зозуля

«Райо Вальекано» прорабатывал переход Романа Зозули из «Бетиса» на протяжении нескольких дней. За это время против трансфера уже успели выступить болельщики «Райо», обратившиеся к президенту команды с заявлением. «Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов. Ему нельзя надевать красно-белую форму. Мы не позволим испачкать ее», – возмущались болельщики. Украинец тут же выступил со своим заявлением. Впрочем, статистика форварда тоже не впечатляла. За «Бетис» Зозуля отыграл в сезоне всего шесть матчей, не забив ни разу.

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Руководство «Райо» не стало смущаться подобных вещей, но уже во время первой тренировки начались проблемы: Зозулю стали травить болельщики, притащившие с собой антинацистский баннер. Кончилось все приездом полиции, а клуб решил отдать украинца обратно в «Бетис». Худший расклад для всех: «Райо» остался без усиления, Зозуля – без игровой практики до лета.

Перемены в «Марселе»

В «Марселе» появились деньги. У команды нашлись финансы для возвращения Димитри Пайета. Однако перед дедлайном французы решили поработать и на продажу. Место для нескольких новичков, перешедших в команду по ходу января, тоже нужно освобождать. Поэтому Ромэйн Алессандрини, два сезона до этого бывший одним из главных игроков обоймы, команду покинул. В этом сезоне он отыграл всего шесть матчей, отметившись одним результативным пасом.

27-летний Алессандрини теперь будет зажигать в МЛС, где переориентировали взгляды с покупки престарелых звезд на игроков, которым играть еще долго. В новом «Марселе» его почему-то не видели, хотя тренер Мичел, недавно работавший с командой, называл Ромэйна одним из немногих «мужчин» в этой команде. Зато «Лос-Анджелес Гэлакси» нашел на него три миллиона евро.

Возвращение заблудшего Силвы

Полузащитник «Реала» Лукас Силва прошлый сезон тоже играл в «Марселе». По итогам футбольного года он вернулся в Испанию, где должен был перейти в хихонский «Спортинг». Медобследование в Хихоне выявило у бразильца проблемы с сердцем. «Реал» благодушно позволил игроку остаться и провел все необходимые процедуры для его возвращения в строй.

«Это было разовое изменение ритма без какой-то причины. Карьеру завершать я не собираюсь», – рассказывал позже сам Силва. В октябре Лукас приступил к тренировкам, но поиграть за «Реал» в Примере ему не позволили. В заключительные часы трансферного окна «Реал» отдал Лукаса в аренду на полтора года в «Крузейро», откуда мадридцы и забирали его в Европу.

За языком надо следить

Полузащитник «Болоньи» Антони Мунье итальянцам больше не нужен. Зимой «Болонья» захотела вернуть игрока во Францию, где он и начинал свою карьеру. «Сент-Этьен» согласился арендовать Антони, который воспитывался в «Лионе». Сделка была уже оформлена, когда в дело вмешались болельщики, вспомнившие оскорбления в адрес клуба со стороны Мунье, когда тот был еще юным парнем. «Наши цвета никогда не будут твоими», – вывесили баннер фанаты, обращаясь к футболисту.

Руководство «Сент-Этьена» обстановку накалять тоже не стало. Клуб просто не заявил игрока на матч, а затем аннулировал арендное соглашение. Перед самым дедлайном Мунье арендовала «Аталанта», получившая возможность выкупить игрока по окончании сезона. В родной Франции Антони удалось провести только четыре дня.

Жертва обстоятельств

Японец Хироши Кийотаке в 2012 году перебирался в Европу из клуба «Сересо Осака» с большими целями и перспективами. В немецком «Ганновере» многое получалось, но по итогам предыдущего сезона клуб вылетел из Бундеслиги. Кийотаке забрали в «Севилью», где Хорхе Сампаоли решил кардинально изменить состав, доставшийся ему в наследство от Эмери. Для Кийотаке этот переход оказался высшей точкой карьеры, но закрепиться в Испании ему не удалось.

Зимой в «Севилье» приняли решение о расставании с игроком. Его намеревалась купить немецкая «Герта», борющаяся за высокие места в Бундеслиге. Но в «Герте» не смогли найти деньги, а «Севилье» было все равно. Поэтому Кийотаке вернули в Японию в тот самый «Сересо Осака», откуда и начинался его поход. Крутыми штрафными от японского вундеркинда теперь будут восхищаться на его родине.