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  • «Ростов» оказался сильнее «Баварии». Каррера может покинуть «Спартак». Дайджест событий дня

«Ростов» оказался сильнее «Баварии». Каррера может покинуть «Спартак». Дайджест событий дня

Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле смог переиграть «Баварию». Счет на 35-й минуте игры открыли гости. Голом отметился Дуглас Коста. Под занавес первого тайма счет сравнял Сердар Азмун. После перерыва Дмитрий Полоз с пенальти вывел ростовчан вперед. Но не прошло и трех минут, как счет сравнял Хуан Бернат. Итоговый счет установил точный удар Кристиана Нобоа.

«Ростов» обыграл «Баварию». Ключевые события 5-го тура ЛЧ

Миранчук интересен «Краснодару» и «Рубину»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может сменить клубную прописку. Отмечается, что 21-летний игрок, отказавшийся продлевать контракт с железнодорожниками, еще не принял решение о том, где он продолжит свою карьеру. Помимо «Спартака», об интересе которого к хавбеку сообщалось ранее, в услугах футболиста сборной России нуждаются «Краснодар» и «Рубин». Не исключен вариант, что Миранчук может остаться в «Локомотиве» до конца контракта, после чего попытается трудоустроиться в зарубежном клубе.

ВТБ выделит «Динамо» 10 миллионов

Банк ВТБ в 2017 году выделит московскому «Динамо» финансирование в размере 10 миллионов евро. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя банка, член совета директоров бело-голубых Василий Титов. «Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование «Динамо». В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень». – заявил Титов. Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» вылетело из РФПЛ. На данный момент московская команда уверенно лидирует в ФНЛ.

Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака»

Форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат «Ювентусу», заинтересовал «Спартак» и «Зенит». Сообщается, что тренер красно-белых Массимо Каррера знаком с футболистом со времен работы в итальянской команде. Нападающий арендован «Крыльями Советов» у туринского клуба. Соглашение рассчитано до окончания сезона. Самарцы вправе выкупить футболиста по истечении срока аренды. В текущем сезоне 27-летний итальянец провел 10 матчей и забил один мяч.

В Испании хотят отстранить Неймара от футбола и посадить его вместе с отцом в тюрьму на пять лет

Испанский суд возобновил расследование в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, который подозревается в коррупции и мошенничестве. Бразильская инвестиционная компания DIS требует, чтобы форвард, его отец, бывший и нынешний президенты каталонского клуба Сандро Росель и Хосе Бартомеу, а также экс-президент «Сантоса» Одило Родригес были приговорены к пяти годам тюремного заключения и были отстранены от футбола, так как все они сознательно пошли на обман компании при переходе игрока. В DIS заявляют, что они должны были получить 40% от суммы, которую «Барселона» заплатила «Сантосу» за трансфер Неймара, но им досталось только 17,1 миллионов евро, хотя каталонцы заплатили за нападающего 83,3 миллиона.

«Монреаль» попрощался с Дрогба

Нападающий «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба по окончании текущего сезона покинет команду. Клуб выпустил в честь этого события прощальный видеоролик, в котором поблагодарил футболиста за проделанную работу. Напомним, что по информации местных СМИ, форвард вступил в конфликт с главным тренером клуба Мауро Бьелло. Дрогба перешел в канадскую команду в 2015 году из лондонского «Челси».

Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

Комиссия РФС по разбору матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком» не нашла характерных черт договорной игры. Об этом сообщил Анзор Кавазашвили, который возглавлял комиссию экспертов. «В составе комиссии были Бутенко Валерий, Булыкин Дмитрий и Анзор Кавазашвили. Решение было однозначным – никакого обвинения в отношении договорного матча быть не может», — сказал Кавазашвили. Напомним, что «Терек» на выезде обыграл «Урал» – 4:1. В перерыве встречи коэффициент на победу екатеринбургской команды при счете 1:1 вырос до 17.

Каррера может уйти из «Спартака» из-за недовольства в трансферах

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть московскую команду из-за разногласий с руководством по трансферам. Сообщается, что 52-летнему специалисту не нравятся игроки, которых предлагают ему боссы клуба. В частности, итальянец остался недоволен покупкой голкипера «Амкара» Александра Селихова, которая был согласована без его согласия. На днях Каррера пообщался на эту тему с руководством «Спартака» и написал письмо президенту красно-белых Леониду Федуну, в котором сообщил, что уйдет из клуба этой зимой, если подобная ситуация повторится.

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Ростов Бавария Урал Ахмат Краснодар Рубин Спартак Динамо Дрогба Дидье Неймар Паскуато Кристиан Миранчук Алексей Каррера Массимо
Комментарии (10)
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timur14
1479928797
дуглас коста , а не диего
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IVAN53
1479929203
Всё сольют Карреру
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oyabun
1479929241
Прекратите раздувать лживые слухи про Карреру! Дайте человеку спокойно работать!
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Serjoga
1479933480
Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»-Хотелось бы, чтобы он ушел когда Спартак буде на 5-5 месте! Он присвоил себе заслуги Аленичева! А игроки как были "гнилыми", так и остались ими!
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vasiok74
1479937315
Ростов-красавцы!!!Саму Баварию наказали.какая игра!просто супер!всех болел,с победой!
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Wertalet
1479962870
И снова Ростов удивил или просто порадовал сложно сказать... Те кто кричал что у ЦСКА группа проходная и плэй офф лиги чемпионов реально практически на 100% точно удивились... Бавария это вам не Байер... Вот к чему надо стремиться, а не кричать что счет не по игре....
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D'achkov
1480089461
Ростов красавцы
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