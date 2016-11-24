Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ростов» обыграл «Баварию». «Арсенал» и «ПСЖ» забили по два мяча. Ключевые события 5-го тура ЛЧ


    3.3
    Голосов: 6
    24.11.2016 00:40
    В сумасшедшем матче на родном стадионе «Ростов» обыграл главную команду Германии. «Бомбардир» следил за событиями этого и других матчей 5-го тура Лиги чемпионов.

    «Боруссия» и «Манчестер Сити» обменялись голами.

    «Лудогорец» и «Базель» голов не забили.

    «Арсенал» и «ПСЖ» сыграли результативно. Но победы не добился ни один из соперников.

    «Атлетико» легко справился с ПСВ.

    Ничья в матче «Наполи» и киевского «Динамо» играет явно в пользу «Бешикташа». Теперь здесь еще больше все запуталось.

    «Барселона» забила два безответных гола в ворота «Селтика», лишив того шансов даже на третье место в группе.

    «Бешикташ» отыгрался с 0:3 в матче с «Бенфикой», вырвав важную для себя ничью.

    Обзор сумасшедшего матча, вместившего в себя кучу эмоций! «Ростов» обыграл «Баварию».

    Нобоа забивает со штрафного удара. Что-то невообразимое творится!

    Тут же сравнивает «Бавария». Хуан Бернат отличился.

    Дмитрий Полоз реализует пенальти! «Ростов» уже впереди.

    Сердар Азмун забивает ответный мяч под занавес первого тайма.

    Дуглас Коста сильным ударом открыл счет.

    Бернат спас «Баварию» от пропущенного гола, выбив мяч почти с линии пустых ворот.

    Составы команд:

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбия, Эзатолахи, Байрамян, Григорьев.

    «Бавария»: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Алькантара, Саншеш, Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

    Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алонсо, Мюллер, Грин.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 24 ноября 2016, 18:16

      Ростов с победой1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 24 ноября 2016, 15:28

      Бердыев это похороны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 ноября 2016, 09:39

      Молодцы Ростов, порадовали игрой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 24 ноября 2016, 08:50

      Ростов с победой! Совершили маленькое чудо с большим значением в российском футболе! если с таким желанием продолжат - возьмут лигу европы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 24 ноября 2016, 07:47

      Ростов молодцы!!! В отличие от коней хоть что-то сделали для победы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Strig 24 ноября 2016, 06:23

      Черчесову было бы слабО...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 24 ноября 2016, 05:31

      Где вы бугакашки? Мутко , друг Моисеева, Бердыева в сборную не поставил . Почему?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 24 ноября 2016, 01:07

      Азмуну рязанское гражданство!!! Азмун, Полоз, Набоа, Джанаев.... Яшин. Метревели, Воронин, Иванов.. Сплошная ностальгия..ТАК ВЕДЬ ПОХОЖЕ!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 24 ноября 2016, 00:50

      Сказка по-ростовски :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 ноября 2016, 23:28

      Вот уж действительно победа нашего футбола. И ни какие-то там зенит или цска. РОСТОВИЩЕ!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11