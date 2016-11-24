«Ростов» обыграл «Баварию». «Арсенал» и «ПСЖ» забили по два мяча. Ключевые события 5-го тура ЛЧ

«Боруссия» и «Манчестер Сити» обменялись голами.

«Лудогорец» и «Базель» голов не забили.

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграли результативно. Но победы не добился ни один из соперников.

«Атлетико» легко справился с ПСВ.

Ничья в матче «Наполи» и киевского «Динамо» играет явно в пользу «Бешикташа». Теперь здесь еще больше все запуталось.

«Барселона» забила два безответных гола в ворота «Селтика», лишив того шансов даже на третье место в группе.

«Бешикташ» отыгрался с 0:3 в матче с «Бенфикой», вырвав важную для себя ничью.

Обзор сумасшедшего матча, вместившего в себя кучу эмоций! «Ростов» обыграл «Баварию».

Нобоа забивает со штрафного удара. Что-то невообразимое творится!

Тут же сравнивает «Бавария». Хуан Бернат отличился.

Дмитрий Полоз реализует пенальти! «Ростов» уже впереди.

Сердар Азмун забивает ответный мяч под занавес первого тайма.

Дуглас Коста сильным ударом открыл счет.

Бернат спас «Баварию» от пропущенного гола, выбив мяч почти с линии пустых ворот.

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Составы команд:

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбия, Эзатолахи, Байрамян, Григорьев.

«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Алькантара, Саншеш, Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алонсо, Мюллер, Грин.