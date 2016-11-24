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  • «Ростов» обыграл «Баварию». «Арсенал» и «ПСЖ» забили по два мяча. Ключевые события 5-го тура ЛЧ

«Ростов» обыграл «Баварию». «Арсенал» и «ПСЖ» забили по два мяча. Ключевые события 5-го тура ЛЧ

«Боруссия» и «Манчестер Сити» обменялись голами.

«Лудогорец» и «Базель» голов не забили.

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграли результативно. Но победы не добился ни один из соперников.

«Атлетико» легко справился с ПСВ.

Ничья в матче «Наполи» и киевского «Динамо» играет явно в пользу «Бешикташа». Теперь здесь еще больше все запуталось.

«Барселона» забила два безответных гола в ворота «Селтика», лишив того шансов даже на третье место в группе.

«Бешикташ» отыгрался с 0:3 в матче с «Бенфикой», вырвав важную для себя ничью.

Обзор сумасшедшего матча, вместившего в себя кучу эмоций! «Ростов» обыграл «Баварию».

Нобоа забивает со штрафного удара. Что-то невообразимое творится!

Тут же сравнивает «Бавария». Хуан Бернат отличился.

Дмитрий Полоз реализует пенальти! «Ростов» уже впереди.

Сердар Азмун забивает ответный мяч под занавес первого тайма.

Дуглас Коста сильным ударом открыл счет.

Бернат спас «Баварию» от пропущенного гола, выбив мяч почти с линии пустых ворот.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Составы команд:

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбия, Эзатолахи, Байрамян, Григорьев.

«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Алькантара, Саншеш, Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алонсо, Мюллер, Грин.

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Комментарии (24)
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Амба Нагорск
1479925941
Представляю ,какой адреналин на стадионе в Ростове.
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spaike
1479927226
Браво, Ростов!
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Небесная
1479927528
Ну какие они молодцы. С победой, Ростов!
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themist
1479927691
Браво!
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petrucho-spb
1479927694
Ростов !!!!Вы красавцы!!!!!
Ответить
petrucho-spb
1479927745
Всем показали пример как играть с грандами!!!
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SKS6891
1479928206
Снимаю шляпу! Браво, Ростов!
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zenit888
1479930586
Это по - РУССКИ!!! Настоящие русские МУЖИКИ. Спасибо за доставленное удовольствие от просмотра игры. Давненько наши хваленые топ-клубы не показывали подобного шоу. В команде Ростов играют по настоящему стойкие ребята, в топ-клубах миллионеры только бегают и виляют задом.
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Zubo
1479932667
Ну просто молодцы, поздравления ростовчанам , Баварию обыграли, этот матч войдёт в историю !
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polt
1479932930
Вот уж действительно победа нашего футбола. И ни какие-то там зенит или цска. РОСТОВИЩЕ!!!
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