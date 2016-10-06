Италия против Испании, Голландия – Франция и другие матчи сборных, которые нужно посмотреть

Италия – Испания (6 октября, четверг, 21:45)

Несмотря на то, что Испания – гранд, до сих пор невозможно поверить в ее дикую беспроигрышную серию в отборочных матчах к чемпионатам мира. Вызывавшиеся в нынешнюю сборную Сауль и Асенсио еще даже не родились в то время, когда испанцы последний раз уступали в квалификации – было это в Дании в 1993 году. Тем интереснее, избежит ли поражения команда Хулена Лопетеги в Турине, ведь итальянцы еще несколько месяцев назад безоговорочно обыграли ее в 1/8 финала Евро-2016 в последнем матче возглавлявшего Испанию Висенте Дель Боске.

«Сидел дома на диване, когда Пепе Рейна позвонил мне и сказал, что я приглашен в сборную Испании, но я ему не поверил!» – Хосе Кальехон наконец-то вызван в команду после отличного старта сезона в «Наполи», и на него в матче на арене самого злейшего врага – «Ювентуса» – хотелось бы посмотреть особенно. Италия же нашла усиление из РФПЛ, правда на сайте Федерации футбола Италии защитника «Зенита» Доменико Кришито записали к игрокам средней линии. Касаемо статистики, интересно, что в гостях у итальянцев Испания не побеждала с 1971 года – с тех пор состоялось пять товарищеских матчей, два из которых выиграли хозяева, а еще три завершились вничью.

Турция – Украина (6 октября, четверг, 21:45)

Украинцы обойдутся без игроков из РФПЛ, недавно отметивший свое 40-летие главный тренер Андрей Шевченко это подтвердил, призывая не искать политический подтекст. У Турции вновь не вызван Арда Туран, кроме него Фатих Терим отказался от услуг Эркина, Генула, Инана и Йылмаза. Впрочем, и без них Турция – Украина – самый жгучий матч второго тура группы I, в которой все шесть команд на старте забили по одному мячу, соответственно, набрав по очку. При этом оба соперника на отдельных отрезках своих матчей смотрелись весьма прилично. Подарите же теперь нам зрелище!

Между тем, у Украины с Турцией связаны не очень позитивные воспоминания: за шесть матчей украинцы побеждали турок лишь однажды, хотя и очень громко: 3:0 в отборочной игре к ЧМ-2006 с дублем Шевченко. «Убирайтесь к черту! Эмре, какого черта ты возомнил себя Марадоной?!» – бушевали тогда болельщики, обижаясь на команду, за пару лет до этого выигравшую бронзу чемпионата мира. Но до и после этого матча – Украина четырежды проиграла Турции, правда, три раза – в товарищеских матчах.

Германия – Чехия (8 октября, суббота, 21:45)

У немцев, по большому счету, никаких сюрпризов в заявке нет, хотя не все согласны с очередным вызовом Марио Гетце и игнорированием Гонсало Кастро, на счету которого шесть очков по системе «гол плюс пас» в шести матчах Бундеслиги. Топового суперфорварда в команде по-прежнему нет, но это не беда – Норвегию легко разгромили дублем Мюллера и точным ударом Киммиха. В гамбургской игре против чехов, стартовавшей с нулевой ничьи против североирландцев, немцы, конечно, однозначные фавориты.

Чехии остается жить воспоминаниями о последней игре в Германии, которая закончилась фееричным разгромом хозяев поля на «Альянц-Арене» – в 2007 году их разбомбили со счетом 3:0 даже без Недведа и Росицки. Это было первое поражение Йоахима Лева во главе немцев, и они к тому времени уже обеспечили себе выход на Евро-2008, хотя больших экспериментов в составе тренер не проводил. Нынешняя Чехия по составу гораздо слабее, но на сюрпризы горазда в любые времена. Хочется интриги, тем более что последнюю отборочную кампанию Германия дома проводила весело, со скрипом обыгрывая Грузию с Шотландией и теряя очки с Ирландией. Да и 4:4 со шведам в памяти еще свежи.

Бельгия – Босния (7 октября, пятница, 21:45)

Уже во втором туре схлестнутся два главных фаворита группы H (простите, греки, так и есть после вашей «феерии» в отборе к Евро-2016). Бельгия уверенно стартовала с 3:0 на Кипре, боснийцы же запихали пять мячей в ворота Эстонии – лучшего начала и не придумаешь. Сразу два Азара вызваны в бельгийскую сборную, там же зенитовцы Витсель и Ломбертс, но придется обойтись без травмированного Кевина де Брюйне. Противостоять Бельгии будет самый бьющий форвард Европы – Эдин Джеко, он нанес аж 40 ударов за семь туров итальянского чемпионата и вообще находится в приличной форме, забив пять голов и раздав три голевые передачи.

В личных встречах все тоже очень перспективно для нейтрального болельщика – три матча в Бельгии неизменно становились «верховыми»: 11 лет назад бельгийцы грохнули боснийцев 4:1, спустя четыре года проиграли 2:4, а прошлой осенью в отборе к Евро-2016 выиграли 3:1.

Польша – Дания (8 октября, суббота, 21:45)

Матч пройдет на одной из красивейших арен Европы – Варшавском «Национальном» стадионе, где год назад добывал свой второй трофей Лиги Европы Унаи Эмери с «Севильей». Между тем, поляки неожиданно оступились в стартовой игре с Казахстаном (2:2), умудрившись за семь минут растерять преимущество в два мяча. Дания же победила армян благодаря голу Эриксена. В предстоящей встрече очень интересно посмотреть и за тем, насколько хорош будет ударно начавший сезон в «Наполи» Аркадиуш Милик, и здесь та же история, что и с боснийским Джеко – смогут ли оба форварда из топовой лиги перенести свою крутую форму на матчи собственной нетоповой сборной. У того же Левандовски на Евро, например, это не получилось.

Любопытно, что Польша и Дания почти 40 лет не пересекались в отборочных матчах – лишь в квалификации к ЧМ-1978 сборные играли между собой, но датчане тогда были еще слишком слабы (1:4, 1:2). С тех пор – семь «товарняков», пять из которых поляки проиграли.

Голландия – Франция (10 октября, понедельник, 21:45)

А это еще один после сражения Италия – Испания суперматч топ-сборных, которым «посчастливилось» влететь друг на друга в квалификации. Голландцы из последних пяти отборочных игр выиграли всего однажды, а сейчас стартовали с ничьей в Швеции, Франция же неожиданно оступилась в Белоруссии. Может, спартаковец Квинси Промес поможет Голландии затолкать французов вглубь турнирной таблицы? Впрочем, до этой игры ему и его команде придется тестировать дома как раз белорусов, а французы сыграют с Болгарией, которая докатилась до того, что пропускает три от Люксембурга.

На «Амстердам Арену» Франция уже приезжала минувшей весной и выиграла 3:2, да и вообще вне родных стен голландцам против нее матчи удаются лучше – это в 1923-м ее можно было спокойно лупить 8:1 или спустя 11 лет играть 4:5, когда футбол еще только развивался во всей Европе. А вот за последние 25 лет Голландия побеждала дома Францию только однажды – зато случилось это на домашнем Евро-2000 (3:2), который впоследствии как раз выиграли именно французы. Правда, произошло это не в Амстердаме, а в Роттердаме.