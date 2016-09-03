Бердыев помогает тренировать «Ростов». Широков забил в ЛФЛ. Дайджест событий дня

Бердыев заявлен за «Ростов» на матчи Лиги чемпионов в качестве помощника главного тренера

Российский специалист Курбан Бердыев заявлен «Ростовом» на матчи Лиги чемпионов в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Кириченко. Напомним, ранее 64-летний тренер покинул пост наставника ростовчан и помогал команде в качестве консультанта. На групповом этапе соперниками «Ростова» станут «Бавария», «Атлетико» и ПСВ.

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Сборная Бельгии отказала ван Гаалу из-за скучного собеседования

Федерация футбола Бельгии отказалась от услуг бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала. По информации источника, 64-летний бельгиец провел переговоры с национальной командой, однако получил отказ из-за скучного собеседования и планов, которые не устроили бельгийскую сторону. Напомним, новым главным тренером сборной Бельгии был назначен Роберто Мартинес, который сменил на данном посту Марка Вилмотса.

Тарасов не поможет «Локомотиву» в матче против «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов из-за травмы не поможет железнодорожникам в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, 29-летний хавбек получил повреждение в расположении сборной России. «Травма серьезная. Но окончательный диагноз Тарасову поставят в Италии, куда он сейчас отправляется. В предстоящем матче со «Спартаком» он участия не примет», – сказал Семин.

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Сычев: «Скоро в моей карьере произойдут изменения»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев, ныне выступающий за любительский клуб «Атлантис», заявил, что в скором времени в его карьере произойдут изменения. Напомним, в 2015 году истек контракт форварда с железнодорожниками, и с тех пор он так и не нашел себе профессиональную команду. «Вы же знаете, что я не общаюсь с прессой, комментировать что-то сейчас будет неправильно. Могу сказать, что скоро в моей карьере произойдут изменения», – сказал Сычев.

Де Росси дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси получил дисквалификацию на три матча Лиги Европы за красную карточку, заработанную 33-летним итальянцем в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» (0:3). Таким образом, Де Росси не поможет «Роме» в матчах против «Виктории» (15 сентября), «Астры» (29 сентября) и «Аустрии» (20 октября).

Роналдиньо представит «Барселону» на открытии офиса клуба в Нью-Йорке

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо выбран каталонским клубом в качестве представителя на открытии нового офиса «блауграна» в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на шестое сентября. Помимо бразильца на презентации будет присутствовать защитник женской команды каталонцев Лине Роддик Хансен, а также несколько членов совета директоров. Во главе делегации в США отправится президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу.

Санчес готов продлить контракт с «Арсеналом», если в соглашение будет включена опция выкупа

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес готов продлить контракт с лондонским клубом, если в новое соглашение будет включен пункт о выкупе футболиста за определенную сумму. Напомним, нынешний контракт между игроком и клубом действует до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что чилийский форвард намерен покинуть стан «канониров». Кроме того, в услугах Санчеса были заинтересованы «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

Широков отличился в первом матче за «Атлантис»

Полузащитник любительского клуба «Атлантис» Роман Широков забил гол в дебютном матче за свою новую команду. Бывший капитан сборной России отличился на 24-й минуте встречи Западной любительской лиги Москвы против ИЛАРАВТО. Также в составе «Атлантиса» выступает еще один экс-игрок сборной – Дмитрий Сычев. Напомним, Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом этого года.