«Ростов»? Долго ехать к этим викингам». Фанаты «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ» обсуждают жеребьевку

«Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»
«Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)
«Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»
«Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)
из всей этой переписи, самый нормальный последний. если задуматься то Ростов команда в еврокубках новая и европейские команды толком не знают что за клуб Ростов и чего от него ждать. недавно Аякс недооценил и был разгромлен в щепки. так что Ростову желаю выхода в плей-офф
Помнится Рубин натянул Барсу под руководством Бердыева)
По силам на 2 месте остановиться,но придется приложить максимальные силы,с этим врядли поспоришь.
Познания географии конечно впечатляют)) Только Мадрид южнее на 1000 км))
болелы ПСВ больше за Аякс переживают, чтоб уделать его в очередной раз) В общем Бавария оба матча проиграем, с Атлетико возьмем 1-2 очка, а вот с ПСВ будет заруба за 3-е место, тут, считаю, 50/50, кто лучше будет готов, кому больше повезет - тот и займет 3-е место и выйдет в ЛЕ
И вы серьёзно верите в этот как бы русский переводной чат Баварии, Атлетико и ПСВ? хех
Бавария серьёзный клуб, но в своём чемпионате играют без серьёзного сопротивления. Забирают сливки из немецких клубов, психологически могут продуть Ростову. Голландия - сильные клубы, это больше прошлые воспоминания и ПСВ добротный европейский середняк. Атлетико как и все испанские клубы, опасен, но выиграть можно. Ростов для всех этих клубов загадка, и на этом можно сыграть. Порядок бьёт класс.
Бойтесь все Ростов!!!
ахахахахахахахаха голандцы слишком самоуверенные