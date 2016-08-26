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    «Ростов»? Долго ехать к этим викингам». Фанаты «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ» обсуждают жеребьевку


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    Голосов: 13
    26.08.2016 14:15
    Болельщики соперников «Ростова» по Лиге чемпионов считают группу сложной, но интересной, и традиционно боятся поездки в «холодную Россию». «Бомбардир» собрал несколько высказываний с форумов «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ».

    «Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

    «Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Kicker
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 12:18

      из всей этой переписи, самый нормальный последний. если задуматься то Ростов команда в еврокубках новая и европейские команды толком не знают что за клуб Ростов и чего от него ждать. недавно Аякс недооценил и был разгромлен в щепки. так что Ростову желаю выхода в плей-офф

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 31 августа 2016, 19:06

      Помнится Рубин натянул Барсу под руководством Бердыева)



      По силам на 2 месте остановиться,но придется приложить максимальные силы,с этим врядли поспоришь.

      1
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      Рейтинг: +96

      P_D > Pourport 3 сентября 2016, 23:20

      на 2 литра пива поспорил с кумом, что минимум со второго выходим. он на третье в группе глупец.повезло ему что не квартиру проиграет

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      Рейтинг: +483

      headdevil 30 августа 2016, 22:22

      Познания географии конечно впечатляют)) Только Мадрид южнее на 1000 км))

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 30 августа 2016, 06:37

      болелы ПСВ больше за Аякс переживают, чтоб уделать его в очередной раз) В общем Бавария оба матча проиграем, с Атлетико возьмем 1-2 очка, а вот с ПСВ будет заруба за 3-е место, тут, считаю, 50/50, кто лучше будет готов, кому больше повезет - тот и займет 3-е место и выйдет в ЛЕ

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 августа 2016, 02:49

      Наблюдение: болел других команд пугает не сам Ростов, как футбольный клуб, а расстояние и холода.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 28 августа 2016, 19:23

      И вы серьёзно верите в этот как бы русский переводной чат Баварии, Атлетико и ПСВ? хех

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 августа 2016, 00:24

      Бавария серьёзный клуб, но в своём чемпионате играют без серьёзного сопротивления. Забирают сливки из немецких клубов, психологически могут продуть Ростову. Голландия - сильные клубы, это больше прошлые воспоминания и ПСВ добротный европейский середняк. Атлетико как и все испанские клубы, опасен, но выиграть можно. Ростов для всех этих клубов загадка, и на этом можно сыграть. Порядок бьёт класс.

      -1
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 27 августа 2016, 22:37

      Бойтесь все Ростов!!!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 августа 2016, 12:22

      ахахахахахахахаха голандцы слишком самоуверенные

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      Рейтинг: +767

      товрос 27 августа 2016, 11:45

      коменты всегда интересно почитать,только когда их пишут нормальные люди,а не шизофреники как бу-га-га

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > товрос 29 августа 2016, 21:38

      Согласен,но,как известно,в чате не без урода)))

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