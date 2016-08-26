«Ростов»? Долго ехать к этим викингам». Фанаты «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ» обсуждают жеребьевку

Болельщики соперников «Ростова» по Лиге чемпионов считают группу сложной, но интересной, и традиционно боятся поездки в «холодную Россию». «Бомбардир» собрал несколько высказываний с форумов «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ».

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