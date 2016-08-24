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    «Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 7
    24.08.2016 21:45
    Главный матч августа получился великолепным. «Ростов» убедительно обыграл «Аякс» (4:1), получив право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает основные события этой встречи.

    Отыгрывает один мяч «Аякс». Кудряшов получил красную карточку за фол на Долберге. Пенальти реализовал Классен. Но «Ростов» все равно победил!

    Просто обычное табло в Ростове.

    И четвертый есть! Дмитрий Полоз реализует чистый выход один на один. Перед уходом в «Барселону» Силлессен пропускает четыре! От «Ростова»!

    Третий гол забивает «Ростов»! Фантастически пробил по воротам Новосельцев, а оказавшийся на пути мяча Нобоа подправил мяч в сетку. Разгром!

    Классно начал второй тайм «Ростов»! Голевым ударом отметился Ерохин! 2:0 – это уже серьезное преимущество. Одного гола теперь «Аяксу» не хватит даже для дополнительного времени.

    После первого тайма «Ростов» выигрывает у «Аякса» со счетом 1:0. И выигрывает по делу! Всего один опасный момент смогли создать у ворот Джанаева голландские гости. Ростовчане же несколько раз беспокоили Силлессена дальними ударами. Роскошная игра!

    Это Сердар Азмун! И это голище! Последовал навес с фланга от Калачева, Азмун переиграл защитников в верховой борьбе и головой отправил мяч в сетку!

    К 28-й минуте у нас пока равная игра. «Аякс» создал лишь один по-настоящему опасный момент, да и возник он из-за несогласованности игроков «Ростова». Сесар Навас зачем-то оставлял мяч Джанаеву, а голкипер не успел быстро выйти из ворот. Бертран Траоре подсуетился и пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

    Классный момент упустил Ерохин. Тактически переиграл Александр защитника, создав себе выход один на один. Но удар пришелся в Силлессена. Чуть позже возможность не реализовал уже Азмун, из выгодной позиции зачем-то искавший передачей Полоза.

    Состав «Аякса».

    Состав «Ростова» на матч с «Аяксом».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 5 Голосов: 7
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    Комментарии43
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Grub3r 25 августа 2016, 15:31

      а карточки перед группой снимаю же или?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Grub3r 25 августа 2016, 15:29

      Молодцы, спасибо ребята за супер самоотдачу и упорство.
      так разнести Аякс, просто клас, а голы-то какие!!

      Спасибо ещё раз и ребятам и зам. главного и конечно же Бердыеву.
      Удачи в ЛЧ, я с вами!

      надеялся что он окажется в Зените но нет. ны чтоже, удачи ему в дальнейшем, без работы не останется!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 25 августа 2016, 11:46

      Куда подевались глоры спартаковские, гинеровские и питерские... захлебнулись желчью не оправдавшихся ожиданий позора "Ростова ? Единственный тренер России приведший в ЛЧ сразу ДВА клуба... "Рубин" дважды и теперь "Ростов".. И что-то уже не слышно истерик Гинера о необходимости Бердыеву доказывать свою состоятельность, изменил отношение и признал величие ТРЕНЕРА уже и сам Ловчев, поставив его в один ряд с ГЛЫБАМИ Лобановским и Бесковым. Только один отмороженный Бубнов не может простить Бердыеву оценку его экспертной и профессиональной деятельности как БЕЗДАРЬ, словоблудию которого Бекиевич не уделяет никакого внимания... и это бесит клоуна с отбитой башкой.. Но подкупает солидная реакция Бердыева на изрыгание желчи гинеровскими и спартаковскими решалами - "...Как относитесь, Курбан Бекиевич ?... Ответ - Ничего кроме смеха не вызывает.." Вот так должен реагировать на грязь настоящий МАСТЕР и мужчина. Все-таки, недальновидные у нас политики в Стране... О ЕД не говорю - у них ВСЕ есть, поскольку их поддерживает Власть. Но Зюганов, Жириновский и КО не используют такой момент для возможности повысить свой рейтинг и количество голосов на предстоящих выборах, но тупят... или не имеют такого влияния на бизнес. Все им ситуация предоставляет в Ростове - находите клубу достойного спонсора, приводите его в команду и город и имеете солидный лекторат как минимум в 15-20 тысяч голосов в поддержку своей партии, раз местным властям на интересы своих жителей и болельщиков плевать . А-у, Зюганов, Жириновский - дерзайте и приведите в клуб хоть китайцев и заставьте или уговорите Бердыева вернуться в команду. А бездействию центральной власти и Единой России приходится лишь удивляться - видя какой клуб и команда появилась в России, способная поднять авторитет не только российского футбола, но и всей Страны и так относится безразлично к ее судьбе, лишь из-за того, что не хотят нарушать корпоративные и интересы госкомпаний, привыкших диктовать свои условия регионам, на которые, по-сути, всем наплевать. Грустно, уважаемые. Вернее, за ДЕРЖАВУ обидно. С днем рождения, МАЭСТРО !

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 25 августа 2016, 09:57

      "Распределение по трем другим корзинам, как обычно, происходит согласно клубным коэффициентам."©УЕФА
      Самый последний в 4 корзине Ростсельмаш. Выше него даже всяческие Лудогорцы и Попенгагены
      Представляю первоначальные радости кому достанется Ростов и опечаленные рожи еврогейцев после игр.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 25 августа 2016, 09:56

      РОСТОВ ТАК ДЕРЖАТЬ МОЛОДЦЫ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 25 августа 2016, 09:52

      молодцы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 25 августа 2016, 09:33

      Изи катка

      2
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      Рейтинг: +157

      pik54 25 августа 2016, 09:08

      одним словом молодцы!

      1
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 25 августа 2016, 08:54

      Молодец Курбан Бекиевич! Ростов - Красавцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 августа 2016, 08:34

      Знал, что выиграют, но не ожидал такого счета

      1
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