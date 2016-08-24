«Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Главный матч августа получился великолепным. «Ростов» убедительно обыграл «Аякс» (4:1), получив право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает основные события этой встречи.

Отыгрывает один мяч «Аякс». Кудряшов получил красную карточку за фол на Долберге. Пенальти реализовал Классен. Но «Ростов» все равно победил!

Просто обычное табло в Ростове.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 24 августа 2016 г.

И четвертый есть! Дмитрий Полоз реализует чистый выход один на один. Перед уходом в «Барселону» Силлессен пропускает четыре! От «Ростова»!

Третий гол забивает «Ростов»! Фантастически пробил по воротам Новосельцев, а оказавшийся на пути мяча Нобоа подправил мяч в сетку. Разгром!

Классно начал второй тайм «Ростов»! Голевым ударом отметился Ерохин! 2:0 – это уже серьезное преимущество. Одного гола теперь «Аяксу» не хватит даже для дополнительного времени.

После первого тайма «Ростов» выигрывает у «Аякса» со счетом 1:0. И выигрывает по делу! Всего один опасный момент смогли создать у ворот Джанаева голландские гости. Ростовчане же несколько раз беспокоили Силлессена дальними ударами. Роскошная игра!

Это Сердар Азмун! И это голище! Последовал навес с фланга от Калачева, Азмун переиграл защитников в верховой борьбе и головой отправил мяч в сетку!

К 28-й минуте у нас пока равная игра. «Аякс» создал лишь один по-настоящему опасный момент, да и возник он из-за несогласованности игроков «Ростова». Сесар Навас зачем-то оставлял мяч Джанаеву, а голкипер не успел быстро выйти из ворот. Бертран Траоре подсуетился и пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

Классный момент упустил Ерохин. Тактически переиграл Александр защитника, создав себе выход один на один. Но удар пришелся в Силлессена. Чуть позже возможность не реализовал уже Азмун, из выгодной позиции зачем-то искавший передачей Полоза.

Состав «Аякса».

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) 24 августа 2016 г.

Состав «Ростова» на матч с «Аяксом».