Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Бердыев покидает «Ростов». «Интер» ведет переговоры по Гараю. Дайджест событий дня

Бердыев покидает «Ростов». «Интер» ведет переговоры по Гараю. Дайджест событий дня

«Ростов» подтвердил уход Бердыева

«Ростов» подтвердил уход из команды главного тренера Курбана Бердыева. После вечерней тренировки наставник попрощался с футболистами. Сообщается, что Бердыев уведомил руководство «Ростова» перед сезоном о том, что уйдет из команды вне зависимости от результата матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На матч против «Урала» команду выведет Дмитрий Кириченко. После матча состоится прощание Бердыева с болельщиками команды.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

«Милан» намерен приобрести Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Милана». По информации источника, в услугах 27-летнего бельгийца заинтересовано новое руководство миланского клуба, которое зимой готово выделить на трансферы команды 100 миллионов евро. Кроме «Милана», на игрока также претендуют «Ювентус» и «Наполи». В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

Вместе со Смородской из «Локомотива» уйдут 15 сотрудников

Президент «Локомотива» Ольга Смородская в скором времени покинет московскую команду. По информации источника, также из команды уйдут 15 сотрудников, включая вице-президента по безопасности Игоря Волошина, спортивного директора Кирилла Котова и работников селекционного отдела. Отметим, что отставка Смородской произойдет 10 августа на совете директоров клуба. Ожидается, что ее место займет Илья Геркус, являвшийся генеральным директором «Лиги-ТВ».

Мутко: «До следующей недели мы определимся с главным тренером сборной России»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что до начала следующей недели будет объявлено имя нового главного тренера сборной России. Напомним, на данный пост претендуют Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак. «До следующей недели мы определимся с главным тренером. Я уже говорил, что у меня есть ряд вопросов, которые мы должны согласовать с новым тренером. Сейчас мы спешим с назначением соперников в матчах, их должен определить главный тренер. Мы на следующей неделе с ним посоветуемся, после чего ответим на все вопросы», – сказал Мутко.

Распущеная сборная. Собираем команду России из иностранцев

«Вольфсбург» оштрафовал Дракслера на 100 тысяч за желание игрока покинуть команду

Руководство «Вольфсбурга» наложило на полузащитника Юлиана Дракслера штраф в размере 100 тысяч евро за желание игрока покинуть немецкий клуб. Отметим, что «волки» не планируют продавать хавбека во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес «Ювентуса» и «Арсенала». Напомним, ранее в одном из интервью Дракслер выразил желание покинуть «Вольфсбург» и перейти в более сильный клуб.

«ПСЖ» подпишет Хесе за 25 миллионов и представит его в понедельник

Нападающий «Реала» Хесе близок к переходу в «ПСЖ». По информации источника, стороны пришли к соглашению, и испанский футболист перейдет в стан парижан за 25 миллионов евро. Ожидается, что презентация игрока состоится в ближайший понедельник. В прошедшем сезоне Хесе провел за «Реал» в Примере 28 матчей, в которых забил пять голов.

«Интер» просит «Зенит» ускорить переговоры о трансфере Гарая

«Интер» планирует приобрести в летнее трансферное окно защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Руководство миланского клуба обратилось к сине-бело-голубым с просьбой ускорить переговоры о трансфере 29-летнего футболиста. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы продать аргентинца только в том случае, если смогут найти игроку равноценную замену.

Пять клубов для Эсекьеля Гарая

РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Рубин», «Уфа» и «Зенит» голов не забили

В стартовом матче 2-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» – 0:0. В еще одном матче субботы «Арсенал» обыграл с минимальным счетом «Рубин». Победу тульской команде принес Игорь Шевченко.

«Зенит» не забил «Уфе». «Арсенал» обыграл «Рубин». Ключевые моменты 2-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Милан Локомотив Россия Вольфсбург ПСЖ Интер Гарай Эсекьель Витсель Аксель Дракслер Юлиан Хесе Бердыев Курбан Мутко Виталий Смородская Ольга
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kudrin
1470513355
Сельмаш-чемпион ! Желто-синий - самый сильный! И без Бердыева!!!
Ответить
арейская
1470522812
И когда-же придёт конец этой долгоиграющей пластинке под названием Витсель?
Ответить
swot1205
1470535518
Офигеть. На 100 к
Ответить
lihindic
1470542858
рубин шляпа
Ответить
343443
1470543290
Арсенал» обыграл «Рубин
Ответить
pik54
1470546473
Жаль, что Бердыев покидает Ростов.
Ответить
Raider26
1470547357
Бердыев как проститутка
Ответить
Marvianu
1470547774
Ростов, не болей
Ответить
Ильгизар И
1470548602
Ростов,пока
Ответить
D'achkov
1470611975
чё с зенитом?
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+