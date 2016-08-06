Бердыев покидает «Ростов». «Интер» ведет переговоры по Гараю. Дайджест событий дня

«Ростов» подтвердил уход Бердыева

«Ростов» подтвердил уход из команды главного тренера Курбана Бердыева. После вечерней тренировки наставник попрощался с футболистами. Сообщается, что Бердыев уведомил руководство «Ростова» перед сезоном о том, что уйдет из команды вне зависимости от результата матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На матч против «Урала» команду выведет Дмитрий Кириченко. После матча состоится прощание Бердыева с болельщиками команды.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

«Милан» намерен приобрести Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Милана». По информации источника, в услугах 27-летнего бельгийца заинтересовано новое руководство миланского клуба, которое зимой готово выделить на трансферы команды 100 миллионов евро. Кроме «Милана», на игрока также претендуют «Ювентус» и «Наполи». В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

Вместе со Смородской из «Локомотива» уйдут 15 сотрудников

Президент «Локомотива» Ольга Смородская в скором времени покинет московскую команду. По информации источника, также из команды уйдут 15 сотрудников, включая вице-президента по безопасности Игоря Волошина, спортивного директора Кирилла Котова и работников селекционного отдела. Отметим, что отставка Смородской произойдет 10 августа на совете директоров клуба. Ожидается, что ее место займет Илья Геркус, являвшийся генеральным директором «Лиги-ТВ».

Мутко: «До следующей недели мы определимся с главным тренером сборной России»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что до начала следующей недели будет объявлено имя нового главного тренера сборной России. Напомним, на данный пост претендуют Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак. «До следующей недели мы определимся с главным тренером. Я уже говорил, что у меня есть ряд вопросов, которые мы должны согласовать с новым тренером. Сейчас мы спешим с назначением соперников в матчах, их должен определить главный тренер. Мы на следующей неделе с ним посоветуемся, после чего ответим на все вопросы», – сказал Мутко.

Распущеная сборная. Собираем команду России из иностранцев

«Вольфсбург» оштрафовал Дракслера на 100 тысяч за желание игрока покинуть команду

Руководство «Вольфсбурга» наложило на полузащитника Юлиана Дракслера штраф в размере 100 тысяч евро за желание игрока покинуть немецкий клуб. Отметим, что «волки» не планируют продавать хавбека во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес «Ювентуса» и «Арсенала». Напомним, ранее в одном из интервью Дракслер выразил желание покинуть «Вольфсбург» и перейти в более сильный клуб.

«ПСЖ» подпишет Хесе за 25 миллионов и представит его в понедельник

Нападающий «Реала» Хесе близок к переходу в «ПСЖ». По информации источника, стороны пришли к соглашению, и испанский футболист перейдет в стан парижан за 25 миллионов евро. Ожидается, что презентация игрока состоится в ближайший понедельник. В прошедшем сезоне Хесе провел за «Реал» в Примере 28 матчей, в которых забил пять голов.

«Интер» просит «Зенит» ускорить переговоры о трансфере Гарая

«Интер» планирует приобрести в летнее трансферное окно защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Руководство миланского клуба обратилось к сине-бело-голубым с просьбой ускорить переговоры о трансфере 29-летнего футболиста. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы продать аргентинца только в том случае, если смогут найти игроку равноценную замену.

Пять клубов для Эсекьеля Гарая

РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Рубин», «Уфа» и «Зенит» голов не забили

В стартовом матче 2-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» – 0:0. В еще одном матче субботы «Арсенал» обыграл с минимальным счетом «Рубин». Победу тульской команде принес Игорь Шевченко.

«Зенит» не забил «Уфе». «Арсенал» обыграл «Рубин». Ключевые моменты 2-го тура РФПЛ