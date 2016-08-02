Промес, Смолов, Вернблум и другие герои и антигерои 1-го тура РФПЛ

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

Лучшим игроком этого тура было стать несложно – настоящих героев почти не нашлось, не проснулись пока еще. Впрочем, даже при гораздо более результативных матчах титул короля тура все равно выиграл бы Квинси Промес, забивший два гола «Арсеналу» и еще отметившийся голевой передачей. Избиение Тулы «Спартаком» началось с двух голов Джано Ананидзе, между которыми гости могли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако 2:0 к перерыву – слишком большая фора, а на второй тайм «Арсенал» будто бы вообще не выходил. В итоге 4:0, и «Спартак» впервые в XXI веке (!) выиграл домашний матч первого тура, да еще и так убедительно. Так бы и с киприотами.

Герой: Доменико Кришито («Зенит»)

Если герой матча – защитник, пусть и крайний, значит, тут два варианта: либо он отыграл сверхкруто, либо игра выдалась нереально скучной, а он просто сыграл получше остальных. Второй случай – это про стартовый матч РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом», который ждали немного более интересным и уж хоть сколько-нибудь результативным. На деле же – скучные нули, аплодисменты приехавшему попрощаться Халку, 12-летняя безвыигрышная серия «Локо» в Санкт-Петербурге и очень невзрачное начало турнира. Что до Кришито, то он, левый защитник, раздал больше всех обостряющих передач и по выигранным верховым единоборствам уступил лишь Хави Гарсии, а еще собрал на себе больше фолов, чем кто-либо другой в этом матче.

Герой: Понтус Вернблум (ЦСКА)

Если на Кришито фолили четырежды, то на Вернблуме в матче «Анжи» – ЦСКА – в два раза больше. Притом, швед еще и отбирал и перехватывал, словом, смотрелся на своем привычном уровне, отыграв куда успешнее всех остальных участников матча. И уж на порядок лучше Ласина Траоре, который упустил несколько верных голевых моментов и оставил свою нынешнюю команду без победы над своей бывшей. ЦСКА уже 15-й сезон подряд не проигрывает в стартовом матче, но из Махачкалы уехал лишь с ничьей, которая, похоже, вполне устроила Павела Врбу, дебютировавшего во главе «Анжи».

Герой: Иван Новосельцев («Ростов»)

Матчи участников Лиги чемпионов слегка налезли друг на друга по времени, и, в отличие от ЦСКА, ростовчане своего соперника все же додавили, когда в сутолоке у чужих ворот точный удар нанес Иван Новосельцев. Хвалим российского защитника исключительно за гол, хотя звезду героя впору вешать на Сесара Наваса: испанец и голевой пас отдал, и своими прямыми обязанностями занимался куда лучше – аж восемь перехватов против нуля по этому показателю у Новосельцева (притом, россиянин еще и не совершил ни одного удачного отбора). «Ростов» выиграл тяжелый матч у новичка «Оренбурга», к которому нам пока еще предстоит привыкнуть. Кстати, лучшим игроком оренбургского клуба стал правый защитник Андрей Малых, выступающий за команду уже седьмой год подряд: он вообще стал лидером всего тура по количеству отборов (8) и наиболее часто из всех игроков «Оренбурга» получал мяч.

Герой: Роман Емельянов («Урал»)

Мы свято верим в то, что наш славный бомбардир Роман Павлюченко еще не раз попадет в список героев, но в этом туре, даже несмотря на забитый гол, форвард все же уступил одноклубнику-полузащитнику. Уж очень здорово читал игру Роман Емельянов – пять перехватов и удачные действия в воздухе. Плюс на его счету отличный гол в самом начале матча. Ну а у Виктора Гончаренко на этот раз дебют против бывшей команды не получился: год назад его «Урал» уверенно победил «Кубань» в первом туре, а сейчас возглавляемая белорусским специалистом «Уфа» ничего не смогла противопоставить уральскому клубу.

Антигерой: Шелдон Бато («Крылья Советов»)

«Тереку» пришлось стартовать в чемпионате России без своего тренера Рашида Рахимова, которого настигла высокая температура. Матч против упертых «Крыльев» напомнил субботние – минимум зрелища, максимум борьбы. Он так бы и прикатился к нулевой ничьей, если б не жуткий подкат защитника самарцев Шелдона Бато в собственной штрафной. Легионер с Тринидада и Тобаго скосил новичка «Терека» – албанца Роши, а Георге Грозав издевательски исполнил пенальти. После гола команды наконец-то заиграли в футбол, но класс игроков подвел при реализации моментов.

Антигерой: Максим Канунников («Рубин»)

Форвард «Рубина» имел все шансы здорово испортить дебют своему главному тренеру Хави Грасии, глупо удалившись уже к 35-й минуте, причем за две желтые карточки. Играть еще почти целый час вдесятером против «Амкара» – непростая задача, вот и не слишком сыгранному «Рубину» также пришлось трудно, хотя и в полных составах пермяки еще в первом тайме могли чуть ли не громить своего соперника. После перерыва поинтереснее смотрелся уже казанский клуб, но голов зрители так и не увидели. Что касается новичков-легионеров, то на поле зрители не увидели Сонга, зато познакомились с Санчесом, Гарсией, Жонатасом и Рочиной.

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Лучший бомбардир прошлого сезона РФПЛ – вполне в порядке, как и его клуб, который, порой, долго входит в сезон. Но сегодня «Краснодар» не вошел, а влетел в новый чемпионат, разбив новичков из «Томи». Томичи продержались 44 минуты, но потом получили три гола: Смолов оформил дубль, еще один забитый мяч на счету Ари. Никаких вопросов, крупная победа фаворита.

Особенности тура

Мы ненадолго вернулись на Евро-2016, а именно – на матчи сборной Исландии. Странно, на полях России был лишь один исландец. Именно поэтому речь идет об атмосфере на трибунах – исландский клич особенно понравился фанатам «Анжи» и «Терека» и постоянно слышался на матчах в Махачкале и Грозном. Ну а еще одна особенность тура – ровно ноль гостевых голов. Хозяева в стартовом туре были крайне негостеприимны.

Почему нужно ждать следующего тура

Вывесками он явно не блещет, но мы не можем пропустить сражение команды Виктора Гончаренко («Уфы») против «Зенита», первый в истории РФПЛ домашний матч «Оренбурга» (против ЦСКА), еще одну домашнюю встречу «Спартака», на этот раз уже против крепких «Крыльев Советов», и еще игру «Краснодара» против «Терека», который уже четыре года подряд не может выиграть у краснодарского клуба.

Символическая сборная 1-го тура РФПЛ

Результаты 1-го тура:

«Зенит» – «Локомотив» – 0:0

«Анжи» – ЦСКА – 0:0

«Ростов» – «Оренбург» – 1:0

«Урал» – «Уфа» – 2:0

«Спартак» – «Арсенал» – 4:0

«Терек» – «Крылья Советов» – 1:0

«Краснодар» – «Томь» – 3:0

«Рубин» – «Амкар» – 0:0

Расписание 2-го тура:

6 августа (суббота): «Уфа» – «Зенит», «Арсенал» – «Рубин»

7 августа (воскресенье): «Оренбург» – ЦСКА, «Амкар» – «Анжи», «Локомотив» – «Томь», «Ростов» – «Урал»

8 августа (понедельник): «Краснодар» – «Терек», «Спартак» – «Крылья Советов»

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