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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Материалы

Краснодар - Томь

01.08.2016, Понедельник, 19:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 1 тур Краснодар - Томь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
17 марта, понедельник 16:30 Томь 1:1 Краснодар
13 тур
19 октября, суббота 16:00 Краснодар 4:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
38 тур
8 апреля, воскресенье 16:30 Краснодар 3:1 Томь
32 тур
27 ноября, воскресенье 12:00 Томь 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 14:00 Томь 0:4 Краснодар
9 тур
14 мая, суббота 16:15 Краснодар 2:2 Томь
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
14 июля, среда 20:00 Краснодар 2:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +286

    Igorello97 4 августа 2016, 11:20

    Болельщиков маловато пришло всего 7128 человек.

    0
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    Рейтинг: +37

    Den_161 1 августа 2016, 22:29

    Мамаева в ФНЛ, скамейку просиживать!

    0
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    Рейтинг: +100

    mixon73 1 августа 2016, 22:11

    Федя молодец!!!!!! Ты будешь снова бомбардиром!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 1 августа 2016, 21:23

    2 и3 гол, как будто спецом защита разбегается... М-да

    0
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    Рейтинг: +34

    kabuzyaka 1 августа 2016, 21:20

    Рвите быки, Томь халявщики не заслуженно премьер-лигу попали.

    -1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 1 августа 2016, 21:16

    Томь - мёртвая.

    -1
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    Рейтинг: +300

    Zeff 1 августа 2016, 20:56

    Опять халтура.

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    Рейтинг: +256

    477 1 августа 2016, 19:05

    КРАСНОДАРУ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ!!!!! давайте ХЛОПЦЫ!!!!!

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