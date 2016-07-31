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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Демешко Игорь (Химки), Богач Николай (Люберцы)
Делегат:
Баркалов Петр (Москва)
Инспектор:
Куличенков Геннадий (Тула)
Материалы

Анжи - ЦСКА

30.07.2016, Суббота, 20:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 1 тур Анжи - ЦСКА Молодежные команды: 2 - 3
Товарищеские матчи 2016

21 февраля, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Анжи 1:1 ЦСКА
3 тур
1 августа, суббота 19:30 ЦСКА 1:0 Анжи
Товарищеские матчи 2014

8 сентября, понедельник 12:00 ЦСКА 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 17:00 Анжи 0:3 ЦСКА
10 тур
25 сентября, среда 20:30 ЦСКА 0:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
Финал
1 июня, суббота 13:30 ЦСКА 1:1
(4:3)п		 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 13:30 Анжи 2:0 ЦСКА
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 18:30 ЦСКА 0:0 Анжи
32 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Анжи 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Анжи 3:5 ЦСКА
13 тур
14 июня, вторник 20:00 ЦСКА 3:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:30 ЦСКА 4:0 Анжи
3 тур
26 марта, пятница 19:15 Анжи 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
25 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Анжи
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Анжи 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Анжи 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Чемпионат России 2000
25 тур
22 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 4:0 Анжи
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Анжи 4:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +211

    GSKA1974 31 июля 2016, 17:44

    Осторожнее с выражениями. Первый матч-это только раскачка

    1
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    Рейтинг: +132

    никита голоян 30 июля 2016, 22:00

    кони ..козлы..

    0
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    Рейтинг: +504

    alex-76 30 июля 2016, 20:03

    ничья
    ТМ2.5

    1
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    Рейтинг: +25

    WSerGW > alex-76 31 июля 2016, 10:43

    в яблочко

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 30 июля 2016, 20:01

    Газон говно!!!

    -3
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    Рейтинг: +14769

    kykyi > _Kesh_Suntar_ 30 июля 2016, 20:43

    Через запятую. В смысле: газон, на нем, говно.

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > _Kesh_Suntar_ 30 июля 2016, 20:55

    Физрук и без подсказок знает как отмазаться )))

    0
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    Рейтинг: +157

    горя 30 июля 2016, 20:00

    Анжи давай побеждай

    0
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 30 июля 2016, 03:32

    1-0

    2
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    Рейтинг: +185

    Edward52 28 июля 2016, 22:32

    А вдруг 1 тур и сюрприз!

    3
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    Рейтинг: +87

    M@k@R_NVRS 24 июля 2016, 23:31

    1:3

    0
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    Рейтинг: +6

    zamir4ik 4 июля 2016, 09:50

    может 0-39 че мелочитесь!!!

    0
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 26 июня 2016, 18:29

    0:2, ЦСКА!

    2
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    Рейтинг: +9

    Ветеран1958 > chempion_cska 1 июля 2016, 15:53

    Для начала лучше 0:3!!!

    -1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Ветеран1958 30 июля 2016, 21:50

    Ага, даёшь 0:5. Только во сне.

    -1
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