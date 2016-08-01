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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Материалы

Рубин - Амкар-Пермь

01.08.2016, Понедельник, 19:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 1 тур Рубин - Амкар-Пермь Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
2 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Рубин 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:3 Рубин
12 тур
3 ноября, понедельник 16:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
11 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2012

10 сентября, понедельник 15:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
6 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 19:45 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
6 тур
17 апреля, суббота 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
25 сентября, пятница 19:00 Рубин 1:2 Амкар-Пермь
9 тур
16 мая, суббота 12:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
Россия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
24 сентября, среда 19:00 Рубин 0:0
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 17:30 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
6 тур
20 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Рубин
9 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Рубин
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Рубин 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +45

    ск122 2 августа 2016, 00:29

    подвел Рубин

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    Рейтинг: +3

    DanialaP 1 августа 2016, 17:37

    Интересный матч!!!

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    Рейтинг: +321

    Димон Алма-Ата 1 августа 2016, 15:04

    Рубин победит, без вариантов.

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 1 августа 2016, 10:07

    очень интересно посмотреть . Рубин н 80% новая команда. ТМ 2,5

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    Рейтинг: +2

    ZetWar 1 августа 2016, 08:09

    3-1

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