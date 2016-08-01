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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Материалы

Ахмат - Крылья Советов

31.07.2016, Воскресенье, 20:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 1 тур Ахмат - Крылья Советов Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 19:00 Крылья Советов 1:1 Ахмат
15 тур
4 ноября, понедельник 16:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ахмат 4:1 Крылья Советов
1 тур
22 июля, воскресенье 17:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +9

    бенг 31 июля 2016, 10:39

    терек покажет свою подготовку в этом игре







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