Зенит - Локомотив

Нормально для игры на выезде, но в атаке ничего не показали.
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|28 тур
|4 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|24 тур
|13 апреля, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|38 тур
|7 апреля, суббота
|16:15
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|32 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Давай Локо,делай вещи!
У Дзюбы травма.
А где дзюбомж?
Текстовая трансляция просто ужасна.
1:1, 0:0. Разница небольшая. :)
0:0
Сколько гонора от болел Зенита.Будем посмотреть.
Зенит 1-0 или 2-0
3-1,Локо просто попадёт под раздачу новой игры Зенита,к которой не готов.