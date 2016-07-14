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  • Россия рухнула ниже Албании в рейтинге ФИФА. Смородская покидает «Локомотив». Дайджест событий дня

Россия рухнула ниже Албании в рейтинге ФИФА. Смородская покидает «Локомотив». Дайджест событий дня

Погба уговорили перейти в «МЮ»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» и договорился о контракте с клубом. По соглашению с манкунианцами французский футболист будет зарабатывать 208 тысяч фунтов в неделю, если этот трансфер состоится. Ожидается, что «Ювентус» сможет выручить не менее 100 миллионов евро от продажи Погба.

Степашин раскритиковал деятельность Мутко

Член исполкома РФС Сергей Степашин намекнул на то, что нынешнему главе союза – Виталию Мутко – неплохо было бы определиться со своим будущим. «Сергею Фурсенко хватило интеллигентности, чтобы уйти с поста главы РФС после неудачного выступления сборной четыре года назад. Тогда мы тоже проиграли, но не так позорно. Чуть-чуть не хватило. Не предлагаю сейчас Мутко уходить в отставку, хотя сам знаю, что это такое и как это делается. Может, надо просто совесть иметь? Это моя позиция», — сообщил Степашин.

Строительство «Зенит-Арены» приостановлено

Руководство компании «Инжтрансстрой-Спб», генерального подрядчика строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, выступило с обвинением в адрес администрации Санкт-Петербурга по поводу срыва сроков завершения строительства арены. На сайте стадиона появилось соответствующее заявление. В свою очередь, по сообщениям некоторых СМИ, администрация Санкт-Петербурга уже готовится расторгнуть контракт с генподрядчиком.

Новый рейтинг ФИФА: Россия на пороге пятого десятка

В опубликованном ФИФА рейтинге сборных от 14 июля Россия опустилась на 38-е место. Российская команда потеряла сразу девять позиций и позволила обогнать себя целому ряду сборных, включая Албанию. Триумфатор Евро-2016 – сборная Португалии – расположилась на шестом месте, а самый серьезный рывок совершили валлийцы, переместившиеся с 26-й строчки на 11-ю.

Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?

«Локомотив» сменит президента

Президент «Локомотива» Ольга Смородская покинет занимаемый пост в ближайшее время. На данный момент обязанности главы «железнодорожников» исполняет советник президента РФПЛ Илья Геркус, который и заменит Смородскую на этой должности. Сейчас стороны договариваются о деталях сотрудничества. Позже станут известны все подробности загадочной смены руководства в «Локо».

Ушедшая молодость. Почему у «Локомотива» нет будущего

Бывший форвард сборной Чехии усилит «Анжи»

Нападающий чешской «Спарты» Давид Лафата может перейти в «Анжи» после того, как обе команды договорились об условиях контракта. Ожидается, что о трансфере будет объявлено официально в ближайшее время. Известно, что махачкалинский клуб недавно возглавил бывший тренер сборной Чехии Павел Врба, который работал с Лафатой в национальной команде. После Евро-2016 специалист покинул Чехию, а нападающий объявил об окончании карьеры в сборной.

ЦСКА объявил о подписании Траоре. Таблица летних трансферов РФПЛ

«Анжи» готовит еще один громкий трансфер

В «Анжи» может продолжить карьеру полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань. 34-летний футболист получил длительную дисквалификацию у себя на родине из-за физического воздействия на судью и сможет принять участие в матчах чемпионата и Кубка Украины только через полгода. Ранее махачкалинский клуб арендовал еще одного игрока украинской сборной – Филиппа Будковского.

Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

«Рубин» планирует приобрести игрока «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг – в шаге от продолжения карьеры в РФПЛ. 28-летнего камерунца хочет приобрести казанский «Рубин». В последние два сезона Сонг выступал в АПЛ на правах аренды в составе «Вест Хэма», однако судьбой футболиста будет распоряжаться «Барселона» – именной ей на данный момент принадлежит камерунский игрок.

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Ювентус Россия Чехия Анжи Локомотив Рубин Ротань Руслан Сонг Александр Лафата Давид Погба Поль Мутко Виталий Смородская Ольга
Комментарии (6)
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alp
1468533455
Зато ихние в монаке шампунь за 250 тонн евро пить немогут
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TUMS
1468536198
Мутко выгонять надо, он сам не подаст в отставку
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pik54
1468558036
Не будет Мутко, станет другой, а что изменится?
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343443
1468558327
Мутко выгонять надо, он сам не подаст в отставку
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ufos73
1468569948
Рад за ЛОКО, наконец и у них яица отрастут )))
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