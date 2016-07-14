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    Генподрядчик «Зенит Арены» приостановил строительство стадиона

    Руководство компании «Инжтрансстрой-Спб», генерального подрядчика строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, обвиняет администрацию Санкт-Петербурга в срыве сроков завершения строительства стадиона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что рабочие субподрядных организаций на стадионе протестуют из-за задержки в выплате зарплаты.

    «Наша задача не меняется: мы хотим завершить строительство стадиона в установленный государственным контрактом срок, т. е. до конца этого года. Однако сегодня сложилась ситуация, при которой заказчик в лице администрации города делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта, а именно отсутствуют проектные решения (проектная документация). В июле 2016 года заказчик передал в Главгосэкспертизу России очередной пакет проектных решений. Объем изменений и новых работ по обоим контрактам составит до 30% от общего объема работ, входящих в предметы контрактов, что, с учетом сезонности и технологии производства работ, может внести существенные корректировки в срок сдачи стадиона.

    Отсутствует оплата ранее выполненных работ на сумму 1 миллиард рублей, что создает колоссальное напряжение ввиду нехватки ликвидности. Заказчик уклоняется от принятия работ. В результате дефицита ликвидности финансовая ситуация на объекте чрезвычайно сложная. В любой момент могут начаться забастовки. Отсутствует компенсация по убыточным работам и поставкам. Анонсированное и согласованное увеличение сметы строительства стадиона на 4,3 миллиард рублей так и не воплощено в жизнь. Признанные заказчиком убытки в связи с выполнением уникальных работ, а также большие убытки в связи с необходимостью закупать импортное оборудование, вызванные курсовой разницей и инфляционными явлениями, не компенсированы до сих пор и не имеют оформленного контрактного механизма исполнения.

    Отсутствует профессиональная эксплуатационная служба с официальным, документально закрепленным статусом. Генеральный подрядчик, прикладывая все возможные усилия для продолжения строительных работ на объекте, пошел на беспрецедентный шаг по предоставлению дополнительных банковских гарантий под дополнительный аванс, в связи с затянувшимися решениями по внесению поправок в бюджет и возможности получения компенсационных денежных средств. Тем не менее дополнительные авансы не предоставлены.

    В последние две недели заказчиком активно муссируются идеи расторжения контрактов с генподрядчиком. Используется тактика шантажа с требованием подписать допсоглашение о применении дефлятора с дополнительными штрафами и санкциями, подписать соглашение с комплексным поставщиком, которое приведет к увеличению расходов, против решения о нерасторжении.

    Замена генподрядчика на этапе готовности стадиона в 85% официально принятых работ, при необходимости завершить строительство в течение 11 месяцев, до старта Кубка конфедераций в июне 2017 года – фактически невозможна. Процедуры, связанные с перезаключением государственного контракта, передачей документации и строительной площадки дополнительно отодвинут сроки сдачи стадиона не менее чем на полгода», — говорится в заявлении на сайте стадиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 11:02
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июля 2016, 22:10

      Стройка века, мля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Nagay 14 июля 2016, 21:26

      сожгите уже этот стадион

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 15:29

      А вот spbdnevnik сообщает, что это утка. Сегодня утром начали крыть стеклянную часть крыши полимерным ламинатом. И видео есть. С датой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Вомбат 15 июля 2016, 14:47

      ну логично. статья вчерашняя, а утром по-быстрому на видео засняли как один кусок кладут, и дату выставили, и на этом закончилась работа, и продолжился распил, только уже в ускоренном порядке.
      P.S. я уже лет 10 не видел видео на которых дату выставляют, ну кроме авто регистраторов)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 14 июля 2016, 15:00

      Газпром продолжает пилить деньги! Браво. Чтоб вы сдохли, твари!

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Cobold 14 июля 2016, 16:47

      Не сдохли, это просто.... Чтобы сначала их выеб...ли, по-очереди, а потом их рваные жопы, к педикам, в ЕС..Там то они на расхват будут....Ну а если честно, то вдумайтесь в фразу:
      ...-сила сибири, сила там еще какой-то хни - Газпром - национальное достояние..!!!

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 14 июля 2016, 16:49

      Я ебал в рот такое достояние!!! Вы знаете, сколько стоит этот ролик...?! Можно было бы пенсией целый регион обеспечить.... А тут эта лепнина! Скажите, уважаемый люд, это было полезно, со стороны ГП...?
      Сила отмывания денег!!!

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 июля 2016, 14:49

      Что за очередная хрень?

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 14 июля 2016, 14:19

      Государство в Государстве... Конституция РФ: "..недра и полезные ископаемые принадлежат народу российскому.." (примерно). Принадлежат, наверно, но пользуют их только питерские и представители стран, выставляющие из года в год России санкции ? ФК "Зенит", ХК СКА, БК "Зенит", германский "Шальке", Цверна Звезда и много др. о которых мы не знаем... И вот известный своим позором долгострой. Ну стыдно, ей богу... Всех, во всех регионах, даже Губернаторов и мэров сажают за миллион, украденный втихоря, но только не в Питере - стройка известная во всем мире, сожравшая вековое довольствие всех пенсионеров Страны, которым отказывают в индексации копеечной пенсии... А тут такое МНОГО лет... И все-равно хотят быть ВЕЛИКИМИ и ЛУЧШИМИ в мире, прославить любимый город, даже в кризис, на потеху американцам и КО, как раз и добивающихся, чтобы россиянам жрать было нечего и деньги тратились вот на такие проекты и гонку вооружений. Почему до сих не пересмотрен проект в сторону его удешевления, отказа от амбициозных и ненавистных простому гражданину, не имеющему нормальных жилищных условий, амбиций питерской верхушки ? В другом городе или области уже давно бы прикрыли подобную лавочку, не доводя народ до истерики от бессильной злобы... Но в Питере все должно быть лучшим и все молча с этим соглашаются, поскольку соглашатаи эти безденежьем не страдают и заботятся лишь о собственном благополучии. И предстоящий ЧМ-2018 года здесь не причем, поскольку тратить народные денежки на этот безумный проект начали задолго до его "завоевания" почетного звания - хозяина мирового футбольного первенства. А сколько новых стадионов и площадок на эти миллиарды можно было построить в других городах и регионах, не считали ? Грустно, уважаемые.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2016, 14:19

      Нужно больше денег

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июля 2016, 13:51

      Крыс надо топтать! Потому что это уже не воры..

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июля 2016, 13:49

      Лес валить... и то пилы затупят попусту...

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июля 2016, 13:48

      Вот педики какие, тут бля работаешь за "3" копейки, а у них млрд пролетают без проблем! Да я твой рот-наоборот...Вы че там совсем охуели...!!!

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