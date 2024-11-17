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    Колосков сделал важный вывод после матча Россия – Бруней

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Россия – Бруней (11:0).

    «Во-первых, игра показала, что интерес к сборной огромный. Ее любят, поддерживают, вообще, праздник был хороший в Краснодаре.

    Во-вторых, не надо забывать, что мы – члены ФИФА. Надо об этом постоянно напоминать, выступая с любым соперником, это отражается на рейтинге. В-третьих, собрались футболисты, пообщались, узнали требования тренерского штаба. Все извлекли пользу», – сказал Колосков.

    • Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
    • Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.
    • Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2024 10:17
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    Комментарии (20)
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    sochi-2013
    1731830356
    Дурак что ли? Сколько человек смотрели это позорище? Еще давай с БрУней сыграйте. То, что ты член, давно известно.
    Ответить
    ...уефан
    1731832438
    ...переобулся на ходу - старая школа, навыки не пропьёшь...
    Ответить
    Интерес
    1731833185
    Помнится,перед матчем пел другое.Но лень искать,да он и не узнает моё мнение о себе.Точнее-ему оно пофиг.
    Ответить
    Цугундeр
    1731833910
    Важный медикаментозный вывод.
    Ответить
    Давид59
    1731834179
    Есть такая штука под названием аутотренинг. Это когда совсем хреново, нужно проговаривать некие мантры. И вроде должно полегчать.
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    DOCTOR PENALTY
    1731834266
    Придурку Глушенкову это втолкуйте.
    Ответить
    samoilowu
    1731834299
    Кто любит ставить на спорт. Найдите в любом поиске старый питерский сервис. Играют до победы. Прогнозы дают с разными КФ и отчёт всегда на сайте. Гарантия на прогнозы. Матч ТВ о них говорил. Ищите по фразе «серебряный прогноз». На первом месте выходит.
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    zigbert
    1731835139
    А ведь у Брунея есть чему поучиться в смысле патриотизма.
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    Клубничный
    1731839963
    А кто такой вообще этот колосков? Что за мразь?
    Ответить
    Инсаров
    1731846433
    Сыграть с дворовой командой и потратить на неё свыше 100000 долларов? Плюс ещё расходы на сборную России. Плюс, наверное, немало получил господин Колосков за это смешное интервью?
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