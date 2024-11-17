Колосков сделал важный вывод после матча Россия – Бруней

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Россия – Бруней (11:0).

«Во-первых, игра показала, что интерес к сборной огромный. Ее любят, поддерживают, вообще, праздник был хороший в Краснодаре.

Во-вторых, не надо забывать, что мы – члены ФИФА. Надо об этом постоянно напоминать, выступая с любым соперником, это отражается на рейтинге. В-третьих, собрались футболисты, пообщались, узнали требования тренерского штаба. Все извлекли пользу», – сказал Колосков.

Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.

Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.

Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

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