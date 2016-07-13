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    Фернандес получил российский паспорт. Широков и Оланаре покинули ЦСКА. Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    13.07.2016 21:10
    Эллардайс – кандидат на пост главного тренера сборной Англии. Гера забил самый красивый гол Евро-2016. ЦСКА представил Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Экс-форвард «Челси» может усилить «Спартак»

    Бывший нападающий «Челси» Гаэль Какута попал в сферу интересов «Спартака». На данный момент игрок выступает в составе китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», но не горит желанием менять обстановку. Сейчас на счету Какуты 17 матчей в чемпионате Китая, где он отличился всего дважды.

    Штаб Шевченко в сборной Украины уже определен

    Знаменитый в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко, считающийся наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, скорее всего, пригласит к себе в штаб экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо. Кроме того, анализом игры будет заниматься Андреа Малдера, также у Шевченко есть определенная договоренность и с Мауро Тассотти. Сборная Украины определится с новым главным тренером 15 июля.

    В сборной Англии продолжат экспериментировать с тренерами

    Главный тренер английского «Сандерленда» Сэм Эллардайс может возглавить сборную Англии. Сообщается, что в клуб поступил официальный запрос от Федерации футбола Англии, которая намерена провести переговоры с 61-летним Эллардайсом. На данный момент английская сборная остается без главного тренера после ухода с этого поста Роя Ходжсона после поражения национальной команды от Исландии в 1/8 финала чемпионата Европы.

    10 причин, почему Евро-2016 − отстой

    Самый красивый гол Евро-2016 забили венгры

    УЕФА подтвердил, что гол полузащитника сборной Венгрии Золтана Геры в ворота сборной Португалии в матче третьего тура был признан самым красивым по итогам чемпионата Европы. Кроме того, его же выбрали лучшим и на всем групповом этапе. Гера сумел открыть счет в матче Венгрия – Португалия, сильно пробив в дальний угол ворот из-за пределов штрафной.

    ЦСКА отпустил двух футболистов...

    Полузащитник Роман Широков и форвард Аарон Оланаре покинули ЦСКА после того, как истек срок действия контрактов у этих футболистов. Клуб не стал продлевать с ними соглашения. В прошлом сезоне Оланаре забил два мяча в семи матчах, Широков принял участие в восьми играх.

    ... и оформил переход Траоре

    Расставшись с Оланаре, армейцы арендовали у «Монако» нападающего, который раньше выступал за «Кубань» и «Анжи»: к ЦСКА присоединился ивуарийский форвард Ласина Траоре. «Очень рад, что оказался в ЦСКА – это один из лучших клубов России. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным», – сообщил Траоре в интервью официальному сайту ЦСКА.

    ЦСКА объявил о подписании Траоре. Таблица летних трансферов РФПЛ

    Фернандес стал россиянином

    Бразильский легионер ЦСКА Марио Фернандес стал обладателем паспорта гражданина РФ и теперь получит возможность выступать за сборную России. Кроме того, Фернандес не будет считаться иностранцем в российском чемпионате. Ранее бразилец заявлял, что намерен сохранить бразильское гражданство и получить российское.

    Динь сменил «ПСЖ» на «Барселону»

    Защитник «ПСЖ» Люка Динь официально перешел в каталонский клуб. «Барселона» купила французского футболиста за 16,5 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт. Напомним, в минувшем сезоне Динь выступал за «Рому» на правах аренды, и в 33 матчах Серии А отметился тремя забитыми мячами.

    «Тоттенхэм» купил Янссена, «Барселона» – Умтити. Онлайн летнего трансферного окна

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +348

      343443 14 июля 2016, 07:30

      Нормальный гол.

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 14 июля 2016, 07:08

      Нормальный гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 14 июля 2016, 05:42

      Чем этот гол лучше гола который забил Модрич?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 июля 2016, 00:32

      Натурализация пошла. Так глядишь к 2018 г. и сборную соберем из "натурализованных". Своих пацанов не хотим воспитывать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 июля 2016, 22:19

      Гол разочаровал. Я думал, что Швейцарцы более заслуживают на этот титул.

      9
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      ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > BoltCX 13 июля 2016, 22:39

      Согласен их гол круче.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > BoltCX 14 июля 2016, 09:00

      Плюсую. Мне их гол тоже больше понравился.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > BoltCX 14 июля 2016, 10:37

      поддерживаю, Шакири заслужил

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 13 июля 2016, 21:59

      Играть в Китае 17 матчей и забить всего 2 гола? Это что за нап? И зачем он такой нужен Спартаку?

      0
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      ...
      Рейтинг: +130

      Альтер > Eds 14 июля 2016, 12:46

      скамейку полировать, может ещё деньжат отмыть

      0
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