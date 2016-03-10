«Реал» — «Барса», «Интер» — «Милан» и еще 10 огненных дерби одной страны в еврокубках

Лига чемпионов-2003/04, 1/4 финала

«Арсенал» - «Челси» - 1:2 (первый матч – 1:1)

Роман Абрамович в первый же сезон после покупки «Челси» драматично шагнул со своим клубом в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч 1/4 финала против «Арсенала» катился к овертайму, однако за три минуты до конца основного времени старенький «Хайбери» пережил шок после точного удара Уэйна Бриджа, когда отыграться уже было невозможно. Насколько ж это было давно, если в составе подопечных Клаудио Раньери выступал еще голландец Хассельбайнк.

Лига чемпионов-2004/05, 1/4 финала

«Интер» - «Милан» - 0:3 тех.п. (первый матч – 0:2)

Состоявшийся в 2003 году самый скучный финал в истории Лиги чемпионов («Ювентус» - «Милан») в подборку, конечно, не попал, хотя и в миланском дерби двумя годами позже футбола было маловато. «Милан» уверенно выиграл первый матч и открыл счет во втором, так что спастись «интеристы» уже никак не могли. Впрочем, в середине второго тайма «Интер» забил, однако судья гол не засчитал, что сильно рассердило фанатов «нерадзурри», которые и сорвали матч, обстреляв миланского вратаря Диду из ракетницы. Бразильца унесли с поля, матч так и не доиграли, а «Интер» получил техническое поражение 0:3 и был оштрафован аж на 200 тысяч евро.

Суперкубок УЕФА-2006

«Барселона» - «Севилья» - 0:3

Месси, Роналдиньо, Это’О и другие звезды новоиспеченного победителя Лиги чемпионов в тот августовский вечер оказались смяты «Севильей», которая с самого начала здорово взвинтила темп, быстро забила, а к перерыву уже вела в два мяча. Второй тайм «Барселона» вообще провела крайне бестолково и под занавес матча получила гол с пенальти от идеально проведших этот матч футболистов Хуанде Рамоса.

Кубок УЕФА-2006/07

«Эспаньол» - «Севилья» - 2:2 (пенальти – 1:3)

Легко переиграв «Мидлсбро» в финале Кубка УЕФА-2005/06, «Севилья» с большим трудом защитила свой титул в драматичной встрече с соотечественниками год спустя. В нетипично зрелищном для финала матче команды обменялись голами в первом тайме, но ураганный темп не снижался и после перерыва. На 64-й минуте в составе севильского клуба вышел Александр Кержаков, спустя четыре минуты с поля выгнали опорника «Эспаньола» Уртадо, однако каталонцы дотерпел до овертайма, где неожиданно отыгрались после пропущенного гола от Кануте. Впрочем, в серии пенальти «Севилье» повезло гораздо больше.

Лига чемпионов-2007/08, 1/4 финала

«Ливерпуль» - «Арсенал» - 4:2 (первый матч – 1:1)

Команды неплохо отрепетировали тот самый чудо-матч с покером Аршавина, который состоялся годом позже. Счет 2:1 на «Энфилде» (после гостевых 1:1) выводил дальше «Ливерпуль» и держался он почти до самого конца, а затем команды вновь наколотили три мяча на двоих. На 84-й минуте Адебайор забил спасительный гол для «Арсенала» (результат 2:2 «канониров» вполне устраивал), но тут же «Ливерпуль» получил право на пенальти, который реализовал Джеррард, а в самом конце четвертый мяч забил Бабел.

Лига чемпионов-2007/08, финал

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» - 1:1 (пенальти – 6:5)

Финал в «Лужниках», гол Роналду головой, ответный мяч Лэмпарда, удаление Дрогба в овертайме, промах Криштиану с пенальти, поскользнувшийся Терри – это еще неполный список того, что творилось в тот московский дождливый вечер. Красивой истории не вышло, и Абрамович не смог выиграть в России с «Челси» первую Лигу чемпионов, но добыл заветный кубок в Мюнхене, а манкунианцы с тех пор выходили в финал еще дважды, но оба раза проиграли «Барселоне».

Лига чемпионов-2008/09, 1/4 финала

«Челси» - «Ливерпуль» - 4:4 (первый матч – 3:1)

Жестокое поражение 1:3 на «Энфилде», казалось, поставило крест на надеждах «Ливерпуля» выйти в полуфинал, однако в Лондоне он повел 2:0 уже к 28-й минуте, причем мог добиться еще большего. Хотя во втором тайме мерсисайдцы пропустили трижды, но в последнюю десятиминутку забили два гола, так что при счете 4:3 «Ливерпулю» требовался всего один точный удар, чтобы одержать одну из самых невероятных побед в своей истории. Чуда, правда, не произошло, потому что «красные» не только не забили, но еще и пропустили на 89-й минуте гол от Лэмпарда. Но каков был сюжет!

Лига чемпионов-2010/11, 1/2 финала

«Реал» - «Барселона» - 0:2

В 2002-м испанское суперкласико уже было представлено в полуфинале Лиги чемпионов, и тогда напичканный суперзвездами «Реал» переиграл «Барселону» в гостях со счетом 2:0 (один из голов забил, кстати, ее нынешний тренер – Зидан), а дома сыграл с ней вничью 1:1. История повторилась спустя девять лет, только теперь уже каталонцы добились убедительной гостевой победы в два мяча, а ответный матч закончился ровно так же – 1:1. Матч на «Сантьяго Бернабеу» не обошелся без скандалов – со скамейки выгнали резервного вратаря «Барсы» Пинто, защитник «Реала» Пепе продержался на поле всего час, после чего был удален за фол на Алвесе, на трибуну после этого отправили и Жозе Моуринью. Кончилось все дублем Месси, из-за которого ответную встречу на «Камп Ноу» стали ждать с гораздо меньшим трепетом.

Лига Европы-2011/12, финал

«Атлетико» - «Атлетик» - 3:0

Сам розыгрыш Лиги Европы в том сезоне был невероятно зрелищным, а уж всех без исключения влюбил в себя яркий «Атлетик» Марсело Бьелсы, игравший в футбол поразительной красоты. В группе баски опередили «ПСЖ», в плей-офф уверенно разобрались с «МЮ» и «Шальке», за шаг до финала устранили «Спортинг», но в решающем матче разбились о холодный и безошибочный «Атлетико» с Диего Симеоне во главе.

Лига Европы-2013/14, 1/2 финала

«Валенсия» - «Севилья» - 3:1 (первый матч – 0:2)

Никому не пожелаешь испытать горе, свалившееся на болельщиков «Валенсии» в первомайский вечер пару лет назад. Проиграв в Севилье 0:2, их команда забила три безответных мяча сопернику на «Месталье» и готовилась праздновать выход в финал, но умудрилась пропустить роковой гол на четвертой добавленной минуте. На одном стадионе уместились безграничное счастье севильцев и траур валенсийцев, а безмерно счастливый Унаи Эмери еще не знал, что через несколько недель ему покорится и сам трофей.

Лига чемпионов-2013/14, финал

«Реал» - «Атлетико» - 4:1

Вновь испанский междусобойчик подарил сумасшедшую развязку в компенсированное время, да еще и в мадридском дерби. Несчастному «Атлетико» не хватило каких-то 140 секунд, чтобы победить «Реал» и завоевать кубок, а пропущенный на 93-й минуте гол от Серхио Рамоса заметно команду надломил. В овертайме «сливочные» добили соперника, еще трижды забив ему в последние 10 минут.

Суперкубок УЕФА-2015

«Барселона» - «Севилья» - 5:4

Возможно, самый безумный матч в еврокубках среди клубов из одной страны был сыгран прошлым летом, когда в тбилисском Суперкубке-2015 уже в первые семь минут команды обменялись красивыми голами со штрафных, а потом чудесная «Севилья» Унаи Эмери сумела отыграться с 1:4 от «Барселоны», причем счет сравнял украинский новичок Коноплянка. В овертайме каталонцы дожали соперника за пять минут до конца (отличился Педро), но восторженных аплодисментов за эту игру удостоился, прежде всего, севильский клуб, которому не хватило немного удачи, чтобы добыть еще более шокирующую ничью 5:5 и решить свои вопросы в серии пенальти.

[cr]