Тарасов оштрафован за майку с Путиным. «МЮ» снова проиграл и потерял Де Хеа. Дайджест событий дня

Форварда с громкой фамилией не пустили в "Спартак"

Форвард "Гранады" Исаак Саксесс мог оказаться в "Спартаке", однако клубы не договорились о цене трансфера. 12 миллионов евро за 20-летнего футболиста, который забил в нынешнем сезоне четыре гола в 22 матчах, испанцы посчитали недостаточной суммой. Кстати, фамилия нигерийца переводится с английского как "успех". Успех "красно-белым" "Гранада" дарить не стала, возможно, "Уотфорду" повезет гораздо больше.

Яри Литманен защитил Луи ван Гаала

"Луи ван Гаал – тот тренер, что нужен "Манчестер Юнайтед", - уверен легендарный форвард "Аякса", "Барселоны" и "Ливерпуля" Яри Литманен, о чем и заявил в эксклюзивном интервью "Бомбардиру". Финский суперфорвард рассказал нам еще много интересного, например, о своем отношении к Юргену Клоппу и возможном переходе в "МЮ" Жозе Моуринью.

Тарасов надел футболку с изображением Путина не по своей воле

Набирает обороты скандал вокруг полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, прогулявшегося после матча Лиги Европы против "Фенербахче" перед турецкими трибунами в майке с изображением президента России. Оказывается, на такой дресс-код футболисту намекнула президент клуба – Ольга Смородская. "По предположению Смородской, акция с Тарасовым могла принести ей в этом плане определенные политические дивиденды", – рассказал источник одного из российских СМИ. Позже стало известно, что "Локомотив" крупно оштрафовал игрока за послематчевый инцидент.

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"Ростов" попал под очередные санкции РФС

Российский футбольный союз никак не оставит в покое ростовский клуб – несколько дней назад "Ростову" запретили регистрировать новых футболистов, а теперь еще и оштрафовали. Причина – невыполнение обязательств по аренде Сердара Азмуна из "Рубина". Нехорошо вышло, ведь на счету любимчика Курбана Бердыева, по крайней мере, три гола в 13 матчах РФПЛ в нынешнем сезоне.

Сербы объявили о трансфере Йовановича в "Зенит"

Несмотря на то, что пару недель назад защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович отказался переходить в "Зенит", вопрос о трансфере, похоже, решен в пользу российского клуба. Сербские СМИ рассказали о подробностях соглашения: за своего футболиста "Црвена Звезда" получит два миллиона евро, а сам игрок будет связан с "Зенитом" контрактом на четыре с половиной года.

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"Динамо" подписало двух новых футболистов

Московское "Динамо" приобрело у шведского"Эльфсборга" защитника Себастьяна Холмена, а также усилило атакующую линию форвардом минского "Динамо" Фатошем Бечираем. Пока условия контрактов и суммы сделок не сообщаются. Зато известно, что на счету черногорского нападающего – девять голов в 23 матчах за минчан, а шведский центрбек лишь три года назад дебютировал в большом футболе, но сумел выиграть вместе с "Эльфсборгом" Кубок Швеции, а с национальной молодежной командой – Евро-2015 (U-21).

Пока объявляли новичков, "Динамо" проиграло ЦСКА

Новых футболистов в команду еще не внедрили, она и проиграла. В сегодняшнем товарищеском матче "Динамо" уступило ЦСКА с минимальным счетом. На голы Алексея Березуцкого и Александра Головина динамовцы ответили лишь точным ударом Романа Зобнина.

Товарищеский матч

Динамо - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 - А. Березуцкий, 54; 0:2 - Головин, 61; 1:2 - Зобнин, 81

"Манчестер Юнайтед" потерял Де Хеа и уступил "Мидтьюлланду"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сломался на разминке перед началом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда", а его клуб проиграл слабейшей, судя по котировкам букмекеров, команде плей-офф этого турнира. Датчане добились волевой победы, сумев еще в первом тайме результативно отреагировать на пропущенный гол от Депая, а за 14 минут до конца матча вколотили победный мяч. Теперь "МЮ" в ответном матче нужна только лишь победа, да еще и не всякая их устроит.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Мидтьюлланд (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Депай, 39; 1:1 - Систо, 43; 2:1 - Онаучу, 76

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