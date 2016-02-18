Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Тарасов оштрафован за майку с Путиным. «МЮ» снова проиграл и потерял Де Хеа. Дайджест событий дня

Тарасов оштрафован за майку с Путиным. «МЮ» снова проиграл и потерял Де Хеа. Дайджест событий дня

Форварда с громкой фамилией не пустили в "Спартак"

Форвард "ГранадыИсаак Саксесс мог оказаться в "Спартаке", однако клубы не договорились о цене трансфера. 12 миллионов евро за 20-летнего футболиста, который забил в нынешнем сезоне четыре гола в 22 матчах, испанцы посчитали недостаточной суммой. Кстати, фамилия нигерийца переводится с английского как "успех". Успех "красно-белым" "Гранада" дарить не стала, возможно, "Уотфорду" повезет гораздо больше.

Яри Литманен защитил Луи ван Гаала

"Луи ван Гаал – тот тренер, что нужен "Манчестер Юнайтед", - уверен легендарный форвард "Аякса", "Барселоны" и "Ливерпуля" Яри Литманен, о чем и заявил в эксклюзивном интервью "Бомбардиру". Финский суперфорвард рассказал нам еще много интересного, например, о своем отношении к Юргену Клоппу и возможном переходе в "МЮ" Жозе Моуринью.

Тарасов надел футболку с изображением Путина не по своей воле

Набирает обороты скандал вокруг полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, прогулявшегося после матча Лиги Европы против "Фенербахче" перед турецкими трибунами в майке с изображением президента России. Оказывается, на такой дресс-код футболисту намекнула президент клуба – Ольга Смородская. "По предположению Смородской, акция с Тарасовым могла принести ей в этом плане определенные политические дивиденды", – рассказал источник одного из российских СМИ. Позже стало известно, что "Локомотив" крупно оштрафовал игрока за послематчевый инцидент.

ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

"Ростов" попал под очередные санкции РФС

Российский футбольный союз никак не оставит в покое ростовский клуб – несколько дней назад "Ростову" запретили регистрировать новых футболистов, а теперь еще и оштрафовали. Причина – невыполнение обязательств по аренде Сердара Азмуна из "Рубина". Нехорошо вышло, ведь на счету любимчика Курбана Бердыева, по крайней мере, три гола в 13 матчах РФПЛ в нынешнем сезоне.

Сербы объявили о трансфере Йовановича в "Зенит"

Несмотря на то, что пару недель назад защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович  отказался переходить в "Зенит", вопрос о трансфере, похоже, решен в пользу российского клуба. Сербские СМИ рассказали о подробностях соглашения: за своего футболиста "Црвена Звезда" получит два миллиона евро, а сам игрок будет связан с "Зенитом" контрактом на четыре с половиной года.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. ЦСКА арендовал Оланаре

"Динамо" подписало двух новых футболистов

Московское "Динамо" приобрело у шведского"Эльфсборга" защитника Себастьяна Холмена, а также усилило атакующую линию форвардом минского "ДинамоФатошем Бечираем. Пока условия контрактов и суммы сделок не сообщаются. Зато известно, что на счету черногорского нападающего – девять голов в 23 матчах за минчан, а шведский центрбек лишь три года назад дебютировал в большом футболе, но сумел выиграть вместе с "Эльфсборгом" Кубок Швеции, а с национальной молодежной командой – Евро-2015 (U-21).

Пока объявляли новичков, "Динамо" проиграло ЦСКА

Новых футболистов в команду еще не внедрили, она и проиграла. В сегодняшнем товарищеском матче "Динамо" уступило ЦСКА с минимальным счетом. На голы Алексея Березуцкого и Александра Головина динамовцы ответили лишь точным ударом Романа Зобнина.

Товарищеский матч                                                             

Динамо - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 - А. Березуцкий, 54; 0:2 - Головин, 61; 1:2 - Зобнин, 81

"Манчестер Юнайтед" потерял Де Хеа и уступил "Мидтьюлланду"

Голкипер "Манчестер ЮнайтедДавид Де Хеа сломался на разминке перед началом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда", а его клуб проиграл слабейшей, судя по котировкам букмекеров, команде плей-офф этого турнира. Датчане добились волевой победы, сумев еще в первом тайме результативно отреагировать на пропущенный гол от Депая, а за 14 минут до конца матча вколотили победный мяч. Теперь "МЮ" в ответном матче нужна только лишь победа, да еще и не всякая их устроит.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Мидтьюлланд (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Депай, 39; 1:1 - Систо, 43; 2:1 - Онаучу, 76

Календарь Лиги Европы

[cr]

Лига Европы Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Манчестер Юнайтед Локомотив Ростов Зенит Динамо ЦСКА Тарасов Дмитрий Литманен Яри Де Хеа Давид Бечирай Фатош Азмун Сердар Хольмен Себастьян Саксесс Исаак Йованович Вукашин ван Гаал Луи Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vasiok74
1455839543
кому только не проигрывает МЮ в этом сезоне.
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
63
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+