«Манчестер Юнайтед» не умеет менять тренеров». Литманен - о ван Гаале

Легендарный форвард «Аякса», «Барселоны» и «Ливерпуля» Яри Литманен в интервью «Бомбардиру» рассказал о проблемах Луи ван Гаала и объяснил, почему верит в успех Юргена Клоппа.

- Вы очень хорошо знаете Луи ван Гаала по «Аяксу» и «Барселоне». Что сейчас с ним не так? «Манчестер Юнайтед» уже даже Лигу Европы готов выиграть, лишь бы не завалить сезон.

- Есть много причин, почему сейчас дела у «Манчестера» идут так, как идут. Все помнят годы величия клуба, когда им 25 лет руководил Алекс Фергюсон, но сейчас тренерский штаб не располагает подбором футболистов такого уровня, который был у Фергюсона. Сейчас в «МЮ» есть ряд талантливых молодых игроков, которые смогут вырасти в больших звезд, но через несколько лет. Я видел несколько игр текущего сезона Премьер-лиги и не могу сказать, что они выглядели плохо.

- При этом ван Гаала уже несколько месяцев «увольняют».

- Чтобы говорить конкретно, нужно находиться внутри клуба. Но я не думаю, что после 25 лет работы Фергюсона руководство понимает, как правильно менять тренеров. У них просто нет опыта в этом. Попробовали поработать с Мойесом, выдержали месяцев восемь или что-то около этого. Результаты «МЮ» были не очень хорошими - пришлось расставаться. Теперь же они пригласили опытного специалиста, но и ему надо дать два-три года, чтобы добиться чего-то весомого. Я уверен, что ван Гаал – именно тот тренер, который нужен клубу. Посмотрите на пятерку топ-тренеров: Моуринью был уволен из «Челси», Пеллегрини покинет «Манчестер Сити» в конце сезона, Анчелотти уже договорился с «Баварией», Бенитеса «попросили» из «Реала», Клопп трудоустроился в «Ливерпуле». Было бы сумасшествием расстаться с Ван Гаалом сейчас. Да, все поменяется, но «МЮ» надо что-то делать в этом направлении.

- Моуринью как раз отправляют на смену ван Гаалу. Такой шаг пойдет на пользу «МЮ»?

- Моуринью тотально отличается от ван Гаала. В «Челси» у Жозе была более сильная команда, чем тот набор игроков, что есть у Луи. Но посмотрите, где сейчас находятся «синие» в турнирной таблице. Если Моуринью окажется в «Манчестере», ему придется приобрести очень много игроков.

- Почему ван Гаал часто конфликтует с журналистами. Команде это не мешает?

- Просто иногда ваши коллеги задают не очень удачные вопросы, которые выводят тренера из себя. Но не думаю, что такие эпизоды как-то сказываются на коллективе. Ван Гаал заботится о своих футболистах, а также о престиже клуба. Понятно, что он всегда находится под давлением, но, если кто-то спрашивает что-то провокационное, взрывается. Иногда утомительно отвечать каждую неделю на один и тот же вопрос: «А все-таки, кто будет работать с командой? Придет ли Моуринью?».

- Существует миф, что немецким футболистам не удается проявить себя в Англии. Теперь появился и тренер из Германии. Юрген Клопп будет успешен в «Ливерпуле»?

- Мне кажется, что это отличный выбор для «Ливерпуля». Я с большим уважением отношусь к Юргену. Но сейчас его команда находится в том же положении, что и «МЮ» - им нужно больше высококвалифицированных футболистов. Да, у них в заявке может быть 24-25 игроков, но сколько из них реально хорошего уровня, топ? Хотя может и сам «Ливерпуль» сейчас не является грандом в Англии, но он должен быть в топе. Задача Клоппа как раз вернуть команду на законное место.

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Фото: goal.com, liverpoolecho.co.uk.