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    Интервью на «Бомбардире» Все блоги -

    «Манчестер Юнайтед» не умеет менять тренеров». Литманен - о ван Гаале

    18 февраля 2016
    Легендарный форвард «Аякса», «Барселоны» и «Ливерпуля» Яри Литманен в интервью «Бомбардиру» рассказал о проблемах Луи ван Гаала и объяснил, почему верит в успех Юргена Клоппа.

    - Вы очень хорошо знаете Луи ван Гаала по «Аяксу» и «Барселоне». Что сейчас с ним не так? «Манчестер Юнайтед» уже даже Лигу Европы готов выиграть, лишь бы не завалить сезон.

    - Есть много причин, почему сейчас дела у «Манчестера» идут так, как идут. Все помнят годы величия клуба, когда им 25 лет руководил Алекс Фергюсон, но сейчас тренерский штаб не располагает подбором футболистов такого уровня, который был у Фергюсона. Сейчас в «МЮ» есть ряд талантливых молодых игроков, которые смогут вырасти в больших звезд, но через несколько лет. Я видел несколько игр текущего сезона Премьер-лиги и не могу сказать, что они выглядели плохо.

    - При этом ван Гаала уже несколько месяцев «увольняют».

    - Чтобы говорить конкретно, нужно находиться внутри клуба. Но я не думаю, что после 25 лет работы Фергюсона руководство понимает, как правильно менять тренеров. У них просто нет опыта в этом. Попробовали поработать с Мойесом, выдержали месяцев восемь или что-то около этого. Результаты «МЮ» были не очень хорошими - пришлось расставаться. Теперь же они пригласили опытного специалиста, но и ему надо дать два-три года, чтобы добиться чего-то весомого. Я уверен, что ван Гаал – именно тот тренер, который нужен клубу. Посмотрите на пятерку топ-тренеров: Моуринью был уволен из «Челси», Пеллегрини покинет «Манчестер Сити» в конце сезона, Анчелотти уже договорился с «Баварией», Бенитеса «попросили» из «Реала», Клопп трудоустроился в «Ливерпуле». Было бы сумасшествием расстаться с Ван Гаалом сейчас. Да, все поменяется, но «МЮ» надо что-то делать в этом направлении.

    - Моуринью как раз отправляют на смену ван Гаалу. Такой шаг пойдет на пользу «МЮ»?

    - Моуринью тотально отличается от ван Гаала. В «Челси» у Жозе была более сильная команда, чем тот набор игроков, что есть у Луи. Но посмотрите, где сейчас находятся «синие» в турнирной таблице. Если Моуринью окажется в «Манчестере», ему придется приобрести очень много игроков.

    - Почему ван Гаал часто конфликтует с журналистами. Команде это не мешает?

    - Просто иногда ваши коллеги задают не очень удачные вопросы, которые выводят тренера из себя. Но не думаю, что такие эпизоды как-то сказываются на коллективе. Ван Гаал заботится о своих футболистах, а также о престиже клуба. Понятно, что он всегда находится под давлением, но, если кто-то спрашивает что-то провокационное, взрывается. Иногда утомительно отвечать каждую неделю на один и тот же вопрос: «А все-таки, кто будет работать с командой? Придет ли Моуринью?».

    - Существует миф, что немецким футболистам не удается проявить себя в Англии. Теперь появился и тренер из Германии. Юрген Клопп будет успешен в «Ливерпуле»?

    - Мне кажется, что это отличный выбор для «Ливерпуля». Я с большим уважением отношусь к Юргену. Но сейчас его команда находится в том же положении, что и «МЮ» - им нужно больше высококвалифицированных футболистов. Да, у них в заявке может быть 24-25 игроков, но сколько из них реально хорошего уровня, топ? Хотя может и сам «Ливерпуль» сейчас не является грандом в Англии, но он должен быть в топе. Задача Клоппа как раз вернуть команду на законное место.

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    Фото: goal.com, liverpoolecho.co.uk.

    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:32

      Фергисон для МЮ был авторитетом он знал все
      Он умел предвидеть развитие событий в игре
      Потому что знал команду
      Единственный кто знает команду это Гигз
      Дайте шанс ему и все получится

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:22

      А если более откровенно, то вообще не понятно по какому принципу назначаются тренеры
      Игроков не надо обучать как играть в футбол
      Все просто им необходимо определить их роль на поле
      И дать свободу в действиях
      Единственное что должен сделать тренер это определить кто из игроков соответствует стилю игры данной команды
      Вот и все

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:17

      К сожалению эти комментарии никто не услышит
      А жаль классная команда МЮ была

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:15

      Лучший вариант для МЮ
      Это до конца сезона уговорить Фергисона
      При условии, что останется Гигс и все будет в порядке

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:12

      Он остановился в своем понимании футбола

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:12

      Ван Гаал прошлый век

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:11

      Схемы Ван Гаала приемлы для игроков школы Аякса
      Для МЮ нужен тренер который не загонял бы игроков в схемы
      До конца сезона может тренировать Гигз
      Он знает игру МЮ изнутри

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:07

      Если Ван Гаал останется до конца сезона МЮ может вообще не попасть в еврокубки

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      Рейтинг: +10

      Vlavalas 18 февраля 2016, 23:06

      Ван Гаал не тренер МЮ
      Это не его команда
      МЮ деградирует

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      Рейтинг: +4850

      neveldomha 18 февраля 2016, 22:58

      Помню золотые годы Аякса. Литманен, Кюверт, Братья де Буры, Зеедорф. Тот Аякс, сегодня, в большей степени напоминает Лестер, но точно не МЮ.

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