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    Йованович отказался переходить в «Зенит»

    Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович заявил, что не собирается покидать свою текущую команду в зимнее трансферное окно.

    "Я никуда не уйду. Завтра утром отправлюсь на Кипрский сбор вместе с командой. Я ни с кем ничего не подписывал и надеюсь в мае отпраздновать чемпионский титул", — сообщил Йованович.

    Напомним, что ранее в СМИ была информация о том, что "Зенит" договорился с "Црвеной Звездой" о трансфере 19-летнего защитника и, несмотря на наличие разногласий, сумел согласовать условия личного контракта с игроком.

    В нынешнем сезоне сербской Суперлиги Йованович провел 19 матчей и забил два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2016 12:52
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 8 февраля 2016, 01:46

      Не каждый легионер захочет жить в картонной коробке с сыром промозглом Питере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 7 февраля 2016, 17:01

      я зенит не понимаю, да пусть позагоняет своих скаутов в глубинку России, там столько талантов можно найти!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 7 февраля 2016, 15:53

      переходе на газ не будешь платит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:31

      Очень хорошо! Чем этот пацан лучше наших?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 февраля 2016, 14:52

      В контрольном матче с «Краснодаром» (8 февраля) стартовый состав «Спартака» будет на 100 % отличаться от того, который начинал спарринг с корейским клубом «Сувон Самсунг Блюуингз» (2:0). На этот раз главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев с первых минут выпустит всех основных футболистов, а молодёжь подождёт своего шанса в резерве.


      Таким образом, ориентировочно основа красно-белых будет выглядеть следующим образом: Ребров, Паршивлюк, Боккетти, Гранат, Комбаров, Зотов, Ромуло, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 7 февраля 2016, 15:05

      "Краснодар" выиграет 4-0.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 7 февраля 2016, 16:22

      это тебе бабушка сказала?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 7 февраля 2016, 14:31

      да же за большие деньги никто не хочет к бомжам переходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 7 февраля 2016, 13:18

      Ломается, как девушка. Но да черт с ним - не особо хотелось видеть его в команде. Этот парень строит из себя не пойми кого! Я хочу видеть в команде Новосельцева из "Ростова", а не эту "звезду".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > gosproektikabinet 7 февраля 2016, 14:01

      Напиши-ка мне, за какой клуб болеешь. "Спартак", я прав?

      0
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > gosproektikabinet 7 февраля 2016, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      главный конкурент на 6-е место, это газпроект

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 февраля 2016, 13:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      неужели непонятно, что "Црвена Звезда" клуб-побратим Спартака и ни в какой бомжтруба проект, он не пойдет??

      -7
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 7 февраля 2016, 13:18

      Как там дела с Мельгарехо?

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > 18JG 7 февраля 2016, 14:29

      скоро перейдет

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 7 февраля 2016, 14:32

      завтра подпишет
      100%

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 7 февраля 2016, 15:04

      Очередной футболист, который придет в "Спартак" за титулами, ага. Тем временем, Сердар Таски на 100% - чемпион Германии.

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 7 февраля 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все правильно, из Спартака переходят только в великие клубы!
      А из газпроекта или коней, только в Китай и Эмираты))))

      -6
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 февраля 2016, 12:59

      Ему уже лучший отсек на теплотрассе приготовили,а он кочевряжется.

      2
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