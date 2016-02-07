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Йованович отказался переходить в «Зенит»

7 февраля 2016, 12:52
19

Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович заявил, что не собирается покидать свою текущую команду в зимнее трансферное окно.

"Я никуда не уйду. Завтра утром отправлюсь на Кипрский сбор вместе с командой. Я ни с кем ничего не подписывал и надеюсь в мае отпраздновать чемпионский титул", — сообщил Йованович.

Напомним, что ранее в СМИ была информация о том, что "Зенит" договорился с "Црвеной Звездой" о трансфере 19-летнего защитника и, несмотря на наличие разногласий, сумел согласовать условия личного контракта с игроком.

В нынешнем сезоне сербской Суперлиги Йованович провел 19 матчей и забил два гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Зенит Йованович Вукашин
Комментарии (19)
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Тяп-Ляп.
1454839148
Ему уже лучший отсек на теплотрассе приготовили,а он кочевряжется.
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REDWHITE_
1454839876
неужели непонятно, что "Црвена Звезда" клуб-побратим Спартака и ни в какой бомжтруба проект, он не пойдет??
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18JG
1454840280
Ломается, как девушка. Но да черт с ним - не особо хотелось видеть его в команде. Этот парень строит из себя не пойми кого! Я хочу видеть в команде Новосельцева из "Ростова", а не эту "звезду".
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спартач 23рус
1454844678
да же за большие деньги никто не хочет к бомжам переходить.
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REDWHITE_
1454845929
В контрольном матче с «Краснодаром» (8 февраля) стартовый состав «Спартака» будет на 100 % отличаться от того, который начинал спарринг с корейским клубом «Сувон Самсунг Блюуингз» (2:0). На этот раз главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев с первых минут выпустит всех основных футболистов, а молодёжь подождёт своего шанса в резерве. Таким образом, ориентировочно основа красно-белых будет выглядеть следующим образом: Ребров, Паршивлюк, Боккетти, Гранат, Комбаров, Зотов, Ромуло, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш
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Aztec58
1454848295
Очень хорошо! Чем этот пацан лучше наших?
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ЦСКА 2015-2016
1454849588
переходе на газ не будешь платит
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MALOY74
1454853687
я зенит не понимаю, да пусть позагоняет своих скаутов в глубинку России, там столько талантов можно найти!!!
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GM
1454885207
Не каждый легионер захочет жить в картонной коробке с сыром промозглом Питере.
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