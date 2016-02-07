Йованович отказался переходить в «Зенит»

Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович заявил, что не собирается покидать свою текущую команду в зимнее трансферное окно.

"Я никуда не уйду. Завтра утром отправлюсь на Кипрский сбор вместе с командой. Я ни с кем ничего не подписывал и надеюсь в мае отпраздновать чемпионский титул", — сообщил Йованович.

Напомним, что ранее в СМИ была информация о том, что "Зенит" договорился с "Црвеной Звездой" о трансфере 19-летнего защитника и, несмотря на наличие разногласий, сумел согласовать условия личного контракта с игроком.

В нынешнем сезоне сербской Суперлиги Йованович провел 19 матчей и забил два гола.