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    Тарасов оштрафован на 300 тысяч за футболку с Путиным

    Стала известна сумма взыскания с полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, которое наложило на него руководство клуба.

    Тарасов оштрафован на 300 тысяч евро за демонстрацию майку с изображением президента РФ Владимира Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2).

    Кроме того, из его зарплаты будут удержаны все возможные бонусы, которые футболист мог получить за февраль. Напомним, что Тарасов может быть также наказан со стороны УЕФА дисквалификацией на 8-10 матчей.

    Ранее сообщалось, что Тарасов надел эту майку по совету президента клуба Ольги Смородской.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2016 21:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2016, 18:54

      Как говорил Шарапов - самое дорогое на свете - глупость, за неё приходится дорого платить

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 февраля 2016, 09:30

      майку с конем или бомжем надо надевать

      -3
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 04:56

      Наделал кучу ошибок уж извините,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 04:54

      Да всё понятно на счёт резонанса,,,,,,а когда наших парней сбили и по подлоиу взад не кио не думал о резонансе????

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 04:50

      А если майка с Цоем бвла??? и что бы было???

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 19 февраля 2016, 04:42

      300 штук ничто по сравнению с тем какой резонанс это событие вызвало и вызовет еще)

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 19 февраля 2016, 04:38

      Официально не получит) Но Оля старшая точно возместит ущерб)

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 04:12

      А почему оштрафован???? Что Путин у нас запрещёный пересонаж в европе с маленькой букбы спецально,,,,????А в Турции за ихи дела я бы не Путина а что похлеще написал

      2
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      Рейтинг: +22

      Менестрель 19 февраля 2016, 01:26

      идиоты)

      0
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      Рейтинг: +4

      moppert 18 февраля 2016, 23:42

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