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    «Ростов» получил запрет на регистрацию новых футболистов

    На очередном заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов.

    Такое наказание желто-синие получили из-за задолженностей по зарплате перед нападающим команды Неманьей Николичем. Палата по разрешению споров РФС обязала ростовчан выплатить футболисту все долги, а также проценты за задержку и компенсировать расходы игрока на юриста. Запрет наложен на "Ростов" в качестве обеспечительной меры и будет снят после выполнения клубом всех обязательств перед форвардом.

    Помимо этого палата по разрешению споров обязала "Кубань" в полном объеме выплатить полузащитнику команды Артуру Тлисову задолженность по заработной плате.

    Также по итогам заседания было принято решение обязать "Рубин" оплатить стоимость услуг по реабилитации вратаря Александра Фильцова, проходившей в период с 17 по 29 августа 2015 года.

    Источник: РФС

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    12.02.2016 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 февраля 2016, 17:29

      Так и хотят нагнуть Ростов собаки чиновничьи!!!

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