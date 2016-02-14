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  • Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня

Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня

Доннарумма интересен «Барселоне»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вызвал интерес со стороны «Барселоны». Сообщается, что скауты каталонского клуба присутствовали на матче 25-го тура между «россонери» и «Дженоа», чтобы просмотреть 16-летнего итальянца.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Милан» в Серии А 17 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Кержаков забил первый гол за «Цюрих» в официальном матче

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, выступающий на правах аренды в «Цюрихе», забил свой первый гол в официальном матче за швейцарскую команду.

Российский форвард отметился забитым мячом на 73-й минуте матча чемпионата Швейцарии против «Люцерна» и помог своему клубу одержать гостевую победу со счетом 2:1.

Как живут русские футболисты в Европе

Матч «Бенфика» «Зенит» будет судить итальянец Рокки

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру между «Бенфикой» и «Зенитом» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Рокки в текущем сезоне работал на четырех матчах Лиги чемпионов. Стоит отметить, что итальянец обслуживал встречу московского ЦСКА с немецким «Вольфсбургом» на групповом этапе. Тогда армейцы дома уступили со счетом (0:2).

Матч «Бенфика» – «Зенит» состоится в Лиссабоне 16 февраля.

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«Манчестер Юнайтед» предложит 70 миллионов за Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье. Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд на встрече с акционерами объявил, что в казне клуба есть резервный фонд в размере 121,6 миллионов фунтов, который будет потрачен летом на покупку звездных игроков.

В качестве усиления рассматриваются также кандидатуры нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, полузащитника «Реала» Гарета Бэйла и форварда «Барселоны» Неймара.

Гвардиолу могут уволить из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола может не доработать до конца своего контракта с немецким клубом. Руководство «Баварии» недовольно, что специалист слишком рано анонсировал свой уход в «Манчестер Сити» будущим летом. В случае вылета от «Ювентуса» в Лиге чемпионов испанец может быть уволен со своей должности.

Напомним, что с лета пост главного тренера «Баварии» займет Карло Анчелотти.

«Спартак» планирует приобрести форварда-легионера

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

– «Спартак» продолжает искать форварда. Времени до закрытия трансферного окна осталось чуть больше 10 дней. Будете ждать до последнего?

- Трансфер может случиться в любой момент, время есть, вплоть до самого последнего дня – громкие трансферы случаются именно в день дедлайна.

– Речь идет о поиске на зарубежном рынке?

- Сейчас приоритет – иностранный форвард.

– То есть Портнягиным не интересовались?

- Нет.

Сборная России победила в «Кубке Легенд»

Сборная России стала победителем турнира ветеранов «Кубок Легенд». В финале наша сборная уверенно переиграла команду Франции. Покер на свой счет в составе победителей записал Сергей Кирьяков, Евгений Алдонин отметился тремя забитыми мячами, также голы в ворота французов забивали Олег Корнаухов (2), Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Константин Головской.

«Кубок Легенд». Финал

Россия Франция 15:9 (9:2)

Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»?

«Арсенал» одолел «Лестер», «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму»

В матче 26-го тура АПЛ лидер чемпионата «Лестер» в гостях уступил «Арсеналу» – 1:2. Победный гол на свой счет записал Дэнни Уэлбек.

В других матчах тура «Тоттенхэм» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Астон Виллы».

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Арсенал – Лестер – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Варди, 45 (с пенальти); 1:1 – Уолкотт, 70; 2:1 – Уэлбек, 90.

Удаление: Симпсон, 54.

Астон Вилла – Ливерпуль – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Старридж, 16; 0:2 – Милнер, 25; 0:3 – Джан, 58; 0:4 – Ориги, 63; 0:5 – Клайн, 65; 0:6 – Туре, 71.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 53 (с пенальти); 1:1 – Ихеначо, 74; 1:2 – Эриксен, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Швейцария. Суперлига Германия. Бундеслига Россия
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anri1703
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с почином Кержа )) теперь держись швейцария))
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