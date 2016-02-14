Как живут русские футболисты в Европе

Любитель рыб Костин, пловец Караваев и модный Швец. Блог «Русские и тут» изучил инстаграмы русских футболистов за рубежом, отобрав лучшее.

Ефремов в Чехии пользуется популярностью. Арендованный у ЦСКА игрок частенько раздает автографы болельщикам «Слована».

text Дек 9 2015 в 4:23 PST

При этом Дмитрий не забывает любоваться красивыми местами в Либерце.

text Окт 26 2015 в 11:52 PDT

Аршаку Коряну в «Витессе» иногда бывает грустно. Но фотография сделана давно, надеемся, что он более довольный.

text Авг 12 2015 в 10:35 PDT

«Яблонец» – веселый клуб. Караваеву с такими партнерами явно комфортно.

text Янв 15 2016 в 5:37 PST

А еще Вячеслав в феврале неожиданно решил искупаться. #Зима

text Фев 1 2016 в 7:10 PST

Станислав Черчесов очень доволен готовностью «Легии».

text Янв 28 2016 в 3:59 PST

Футболисты под его руководством пашут. Потом будут рассказывать про железную дисциплину.

text Фев 2 2016 в 4:24 PST

Антон Швец любит стильно одеваться.

text Янв 31 2016 в 5:17 PST

Но иногда его можно встретить и в клубной форме.

text Янв 22 2016 в 2:15 PST

Еще выступая за «Реал», Денис Черышев частенько ходил на баскетбол.

text Янв 21 2016 в 12:51 PST

В «Валенсии» же пока только выматывающие тренировки.

text Фев 12 2016 в 4:22 PST

Роман Нойштедтер не так давно посещал Москву.

text Дек 21 2015 в 6:46 PST

А еще Роман любит покушать.

text Янв 31 2016 в 11:11 PST

Алексей Гасилин ведет борьбу против Сиднея Сэма. Надеемся, что скоро такое будет происходить не только на тренировках.

text Фев 10 2016 в 8:31 PST

Хотя Алексей и подготовил для себя запасной вариант, если в футболе добиться больших высот не получится.

text Фев 2 2016 в 6:46 PST

Кирилл Костин побывал в лиссабонском океанариуме. Эмоции сдержать трудно.

text Фев 8 2016 в 7:12 PST

Александр Кержаков в Швейцарии решил основательно взяться за книги.

text Фев 4 2016 в 6:19 PST

Владислав Ефимов, недавно оказавшийся во французском клубе «Пани», осваивается во Франции. В Ницце побывал, например.

text Янв 27 2016 в 6:43 PST

Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом

Фото: instagram.com