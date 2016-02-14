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    Русские и тут Все блоги -

    Как живут русские футболисты в Европе

    14 февраля 2016
    Любитель рыб Костин, пловец Караваев и модный Швец. Блог «Русские и тут» изучил инстаграмы русских футболистов за рубежом, отобрав лучшее.

    Ефремов в Чехии пользуется популярностью. Арендованный у ЦСКА игрок частенько раздает автографы болельщикам «Слована».

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    При этом Дмитрий не забывает любоваться красивыми местами в Либерце.

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    Аршаку Коряну в «Витессе» иногда бывает грустно. Но фотография сделана давно, надеемся, что он более довольный.

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    «Яблонец» – веселый клуб. Караваеву с такими партнерами явно комфортно.

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    А еще Вячеслав в феврале неожиданно решил искупаться. #Зима

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    Станислав Черчесов очень доволен готовностью «Легии».

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    Футболисты под его руководством пашут. Потом будут рассказывать про железную дисциплину.

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    Антон Швец любит стильно одеваться.

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    Но иногда его можно встретить и в клубной форме.

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    Еще выступая за «Реал», Денис Черышев частенько ходил на баскетбол.

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    В «Валенсии» же пока только выматывающие тренировки.

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    Роман Нойштедтер не так давно посещал Москву.

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    А еще Роман любит покушать.

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    Алексей Гасилин ведет борьбу против Сиднея Сэма. Надеемся, что скоро такое будет происходить не только на тренировках.

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    Хотя Алексей и подготовил для себя запасной вариант, если в футболе добиться больших высот не получится.

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    Кирилл Костин побывал в лиссабонском океанариуме. Эмоции сдержать трудно.

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    Александр Кержаков в Швейцарии решил основательно взяться за книги.

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    Владислав Ефимов, недавно оказавшийся во французском клубе «Пани», осваивается во Франции. В Ницце побывал, например.

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    Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом

    Фото: instagram.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:20

      Ну и к чему всё это?

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