Как живут русские футболисты в Европе

Ну и к чему всё это?
Ефремов в Чехии пользуется популярностью. Арендованный у ЦСКА игрок частенько раздает автографы болельщикам «Слована».
При этом Дмитрий не забывает любоваться красивыми местами в Либерце.
Аршаку Коряну в «Витессе» иногда бывает грустно. Но фотография сделана давно, надеемся, что он более довольный.
«Яблонец» – веселый клуб. Караваеву с такими партнерами явно комфортно.
А еще Вячеслав в феврале неожиданно решил искупаться. #Зима
Станислав Черчесов очень доволен готовностью «Легии».
Футболисты под его руководством пашут. Потом будут рассказывать про железную дисциплину.
Антон Швец любит стильно одеваться.
Но иногда его можно встретить и в клубной форме.
Еще выступая за «Реал», Денис Черышев частенько ходил на баскетбол.
В «Валенсии» же пока только выматывающие тренировки.
Роман Нойштедтер не так давно посещал Москву.
А еще Роман любит покушать.
Алексей Гасилин ведет борьбу против Сиднея Сэма. Надеемся, что скоро такое будет происходить не только на тренировках.
Хотя Алексей и подготовил для себя запасной вариант, если в футболе добиться больших высот не получится.
Кирилл Костин побывал в лиссабонском океанариуме. Эмоции сдержать трудно.
Александр Кержаков в Швейцарии решил основательно взяться за книги.
Владислав Ефимов, недавно оказавшийся во французском клубе «Пани», осваивается во Франции. В Ницце побывал, например.
Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом
Фото: instagram.com