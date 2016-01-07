Вагнер Лав нужен «Монако». Игроки «Челси» подрались на тренировке. Дайджест событий дня

Михайлович может быть уволен из "Милана" в ближайшее время

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович может лишиться своего поста в самое ближайшее время. Сообщается, что руководство клуба провело экстренное совещание, на котором обсуждало судьбу сербского наставника.

Напомним, вчера "Милан" на своем поле уступил "Болонье" (0:1), что поставило Михайловича в критическое положение.

Азар хочет покинуть "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар хочет покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что об этом бельгиец уведомил близких друзей. В услугах футболиста заинтересован "ПСЖ". Составить конкуренцию ему может "Реал" и "Бавария".

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азар провел в АПЛ 19 матчей и не забил в них ни одного гола.

Дрогба: "Я еще не завершал карьеру футболиста"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба опроверг информацию, согласно которой он собирается завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб "аристократов".

"Мне приятно такое внимание, но я еще не завершал карьеру игрока и веду переговоры с "Монреаль Импакт" о моем будущем", – написал Дрогба на своей странице в Twitter.

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Скончался известный российский футболист Сергей Шустиков

7 января на 46-м году жизни скончался известный советский и российский футболист Сергей Шустиков. Об этом сообщает пресс-служба московского "Соляриса".

Что касается подробностей смерти, то они не сообщаются. Отметим, что 2014 года Шустиков занимал должность тренера в "Солярисе".

Шустиков был победителем Кубка России (1993) и бронзовым призером чемпионата СССР (1991).

На тренировке "Челси" произошла стычка между Костой и Оскаром

Во время сегодняшней тренировки "Челси" едва не подрались нападающий Диего Коста и полузащитник Оскар.

Сообщается, что причиной конфликта стал жесткий подкат, который исполнил Оскар, отбирая мяч у Косты. Коста на это также ответил грубыми действиями, после чего между одноклубниками случилась стычка. По словам очевидцев, другие игроки и тренеры сумели разнять их до того, как этот инцидент превратился в настоящую драку.

Источник в "Челси" рассказал, что Оскар и Коста в итоге помирились и принесли друг другу извинения.

Боррьелло заинтересовал ЦСКА и "Краснодар"

Форвард итальянского клуба "Карпи" Марко Боррьелло может сменить Италию на Россию.

В услугах бывшего форварда сборной Италии заинтересованы ЦСКА и "Краснодар". Кроме того, 32-летнего нападающего хотят видеть в MLS.

Напомним, что ранее форвард выступал за итальянские "Милан", "Рому" и "Дженоа", а также английский "Вест Хэм".

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Нойштедтер ждет приглашения на товарищеские матчи сборной России в марте

Полузащитник немецкого "Шальке" Роман Нойштедтер надеется получить российское гражданство как можно скорее. По словам футболиста, он хочет дебютировать в сборной России уже в марте.

"Когда я был в Москве, представители РФС связались со мной и хотели узнать, есть ли у меня время, чтобы встретиться. Тогда я согласился играть за сборную России.

Теперь все идет к тому, что я получу российское гражданство и паспорт. Уверен, что буду приглашен на товарищеские матчи сборной России в марте.

Перспективы участия в Евро-2016 будут зависеть от выступления за "Шальке", – прокомментировал ситуацию игрок.

Вагнер Лав нужен "Монако"

Руководство "Монако" заинтересовано в приобретении форварда "Коринтианса" Вагнера Лава.

Сообщается, что бразильский клуб готов продать своего бомбардира за 1 миллион евро.

В минувшем розыгрыше бразильского первенства Вагнер Лав сыграл 31 матч и отметился 14-ю результативными ударами.

Гаджев перешел не в "Рубин", а в "Кубань"

Полузащитник "Левски" Владимир Гаджев перешел в "Кубань", а не в "Рубин", как сообщалось ранее.

Ошибка произошла из-за того, что главный тренер "Левски" Стойчо Стоев, который рассказал об этом трансфере, перепутал российские клубы, в чем он сам и признался.

"Это была непозволительная ошибка с моей стороны. Я имел в виду не "Рубин", а "Кубань", – приводит слова Стоева Blitz Sport.

Пресс-служба "Ромы": "Думбия не будет играть в ЦСКА"

"Рома" подтвердила окончание аренды нападающего Сейду Думбия в ЦСКА.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что аренда Думбия в ЦСКА подошла к концу. Он больше не будет играть за российский клуб", – заявила пресс-служба "Ромы".

Думбия был арендован армейцами летом 2015 года и сыграл в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, на счету Думбия шесть забитых мячей в восьми матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются китайские клубы, а он сам хотел бы продолжить карьеру в Англии.

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