6 главных историй 2015 года в украинском футболе

Последнее время новости от соседей меньше всего касались собственно игры: странные матчи, финансовые проблемы, скандалы. «Бомбардир» собрал шесть историй ушедшего года из жизни футбольной Украины.

Последнее время новости от соседей меньше всего касались собственно игры: странные матчи, финансовые проблемы, скандалы. «Бомбардир» собрал шесть историй ушедшего года из жизни футбольной Украины.

Массовый исход денег и звезд

Еще летом Украину покинули Дуглас Коста («Бавария»), Луис Адриано («Милан»), Фернандо («Сампдория»), Ленс («Сандерленд»), Коноплянка («Севилья»). Чуть позже отбыл Мбокани («Норвич»). Зимой лига наверняка потеряет еще нескольких статусных легионеров. Бельханда договорился об аренде в «Шальке». Аруна, Велозу, Драгович, Матей, Дуглас, Тайсон, Диего Соуза рассматривают по несколько вариантов. Тейшейра обещал потерпеть до лета, но есть предложения, от которых не отказываются. Поглядывает в сторону Турции теряющий ресурсы Мирча Луческу. Да и свои не прочь уехать. Кравец уже отбыл в «Штутгарт», Малиновский – в «Генк». Есть предметный интерес к Бойко, Ковалю, Селезневу и, конечно, Ярмоленко. Впрочем, Суркис не горит желанием отпускать Андрея, так что подписавшему летом новый пятилетний контракт вингеру уехать будет непросто.

Причина проста – в УПЛ больше нет денег. Зарплатный рейтинг украинских спортсменов прошлого года, куда вошло восемь футболистов (от Ярмоленко с окладом 4,4 млн. евро до Пятова, у которого 1,5) станет лебединой песней. Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин уже обозначил ориентир лиги: в ближайшие 2-3 года УПЛ хочет выйти на уровень Бельгии. То есть отказаться от раздутых бюджетов и зарплатных ведомостей, а заодно и результата. «Понятно, что это не предполагает каких-то выдающихся достижений со стороны наших клубов» - заявил функционер. По мнению Палкина, зарплаты игроков не будут превышать сумму в 1 млн, а лигу в целом и «Шахтер» в частности ждет стремительная украинизация.

Кризис в металлургии

Донецкий и запорожский «Металлурги» были старожилами лиги. Звезд с неба не хватали, но считались крепкими середняками. «Амкары» своего времени. Первыми ощутили на себе новые веяния дончане. По итогам прошлого сезона с клуба было снято шесть очков за долги и штрафы УЕФА, а руководство объявило о финансовых проблемах. Игрокам было предложено переподписать контракты на ухудшенных в несколько раз условиях. Команда ожидаемо разбежалась. Подсуетился, в частности, «Анжи», забрав Эбесилио. В конечном счете «Металлург» объявил себя банкротом и был поглощен днепродзержинской «Сталью», с которой имел общего инвестора. Она и заняла место дончан в УПЛ текущего сезона, хотя к финишу в Первой лиге пришла на втором месте. Пострадал победитель «Ильичевец», а в члены лиги новичка официально приняли уже задним числом в декабре.

Запорожский клуб все же изыскал ресурсы для того, чтобы заявиться, но лучше бы он этого не делал. После удачного седьмого места в прошлом сезоне дела сразу пошли под откос. Еще в сентябре руководство клуба объявило о прекращении финансирования, предложив забрать «Металлург» любому желающему и на любых условиях. Таковых не нашлось. С октября клуб остался даже без горячей воды и электричества. Запорожцы хотели сняться еще тогда, но лига навстречу не пошла. Естественно, результаты не блистали. Три очка в 14 турах при разнице мячей 7-50 и странный октябрьский матч в Одессе. Коэффициенты на не побеждавший почти год местный «Черноморец» упали до 1,25, а к 17-й минуте хозяева забили трижды.

В декабре «Металлург» покинуло 17 игроков. Тогда же клуб наконец решились исключить. С нового года вместо него в чемпионате появится вторая «Сталь» из Алчевска. Так металлург заменяется предметом его труда. На память о себе запорожцы оставили маленький сентябрьский шедевр, забив шикарный гол престижа при счете 0:4. Тем временем не менее серьезные финансовые проблемы у «Говерлы», которая пытается договориться с игроками о реструктуризации долгов по зарплате. Руководство уже заявило о возможности снятия команды с турнира.

Как коррозирует​ «Сталь»

Новый клуб тут же вляпался в грязную историю с договорными матчами на уровне турнира молодежных команд. За неделю до Нового года клуб отчислил 11 игроков из команды U-19, а следом добрался и до команды U-21. Оттуда также отчислили нескольких игроков и главного тренера с помощником. Сами молодые футболисты подтверждают наличие предложений о сдаче игр, но уверяют, что всегда отказывались. Результаты, на которые по информации украинских СМИ ставились сомнительные ставки, достигнуты не были. Это наводит игроков на мысли о мести. В «Стали» уже создана внутриклубная комиссия, а материалы дела переданы в ФФУ. Впрочем, до реальных санкций может и не дойти. Не так давно поглотившая проблемный «Металлург» команда сама испытывает сложности. Задолженности в «Стали» растут с ноября. Если финансирование не наладится, руководство грозит закрыть клуб.

Закон о коррупции: кто и с кем будет бороться?

Обилие скандалов ускорило принятие инициированного президентом ФФУ Андреем Павелко законопроекта о «Предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений». На заседании отсутствовала треть депутатов, зато оставшиеся одобрили проект почти единогласно. Подписал и президент Порошенко. Дело в том, что старый добрый закон «О противодействии коррупции» не затрагивал спорт. По новому закону с коррупцией в спорте будут бороться всем миром – МВД, прокуратура, антикоррупционное бюро, олимпийский комитет, министерство спорта и сами клубы.

Основная мысль – правоохранительные органы имеют право и даже обязаны участвовать в расследовании и наказании спортивных коррупционеров. Для сдачи таких товарищей планируют создать сайт и горячую линию. Подозрительные матчи будет проверять Комитет ФФУ по этике и честной игре. За непротивление злу предусмотрен штраф в размере от 125 до 250 НДМГ, за участие в совершении оного – тоже штраф, но уже от 200 до 1000 НДМГ (аналог нашего МРОТ). Плюс риск реального срока от года до трех и конфискация имущества. А если шалить договорняками с молодежью, можно загреметь на все пять. Днепродзержинской «Стали» на заметку.

Ситуация, схожая с российской. При общей адекватности и благонамеренности текста закона конкретные механизмы реализации прописаны слабо. Вся работа свалена «на места», ресурсами же потенциальные исполнители не наделены. Размытая ответственность и дефицит инструментария априори создают предпосылки для безответственности. Когда отвечают все – не отвечает никто. Остается ждать и смотреть, что из этого выйдет.

Расистский скандал в Киеве

«Динамо» сумело собрать волю в кулак и отобраться из непростой группы в плей-офф Лиги чемпионов. Однако впечатление порядком смазала домашняя игра с «Челси». О футболе забыли сразу после финального свистка – счет так и не был открыт. Зато на трибунах было неспокойно. Несколько драк, в двух из которых пострадали темнокожие болельщики. За дело взялась СБУ и вскоре предъявила одного из зачинщиков. Президент Порошенко заявил, что за всем этим стоит Россия, а Григорий Суркис отметил, что на Украине «априори нет расизма». Команда до конца года играла в майках с надписью «Разом проти расизму», но от санкций УЕФА это ее не уберегло.

Комиссия долго мусолила инцидент и, в конце концов, присудила два матча без зрителей (+ 1 условно) и штраф в 100 тысяч евро. Это значит, что домашняя игра плей-офф против «Манчестер Сити» пройдет при пустых трибунах. Однако переноса на нейтральное поле, на чем настаивали «горожане», не случится. Подлил масла в огонь и директор «Олимпийского», охотно поддержавший популистское предложение журналиста выделить темнокожим болельщикам отдельный сектор на стадионе. Перл тут же растиражировали в интернете, а исполнительный директор сети «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Повар жестко раскритиковал эту инициативу.

Смена формата турнира

Существующая вынужденно формула с 14 командами не устраивает никого. Конечно, большинству хотелось бы вернуться к 16 клубам. Но кто даст гарантию (прежде всего, финансовую), что новички будут конкурентоспособны, интересны зрителю и не снимутся в середине сезона? В итоге на первом заседании рабочей группы смоделировали вариант с двумя чемпионатами премьер-лиги на 12 команд, чтобы затем вернуться к 16. Чемпионат будет проводиться в два круга. Затем команды разобьют на две шестерки: одна будет бороться за высокие места, другая – за выживание. Второе заседание группы, на котором уже более детально рассмотрят формулу проведения (в частности, наличие плей-офф), пройдет в конце января. В поддержку сокращения лиги уже высказались и клубы, включая «Шахтер» с «Динамо», и телевидение. Учитывая серьезные проблемы в половине команд, скорее всего именно к такому решению в итоге и придут.

Фото: globallookpress.com, vk.com/fcmetallurgzp, fcstal.com.ua, fcdynamo.kiev.ua