Черышева зовут в «Марсель». Марсьяль получил награду Golden Boy. Дайджест событий дня

"Челси" расстался с Моуринью по требованию Фабрегаса и Азара. ЦСКА не может купить Думбия. "Лестер" снова побеждает в АПЛ. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Болельщики забросали "Рому" яйцами

Болельщики "Ромы", разочарованные результатами команды, забросали игроков яйцами во время специально организованного Рождественского ужина. Часть фанатов также выкрикивали оскорбительные кричалки.

Спортивный директор команды Вальтер Сабатини покинул мероприятие сразу же, остальные игроки еще некоторое время оставались на празднике.

Черышев может перейти в "Марсель"

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев может оказаться в "Марселе". Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, и игрок может оказаться во Франции уже зимой.

Напомним, что ранее к игроку проявляли интерес "Вильярреал" и "Ливерпуль".

Фабрегас и Азар настояли на отставке Моуринью

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью был уволен из клуба из-за конфликта с Сеском Фабрегасом и Эденом Азаром.

Как сообщает источник, именно эти футболисты больше всего конфликтовали с португальцем и требовали у руководства его отставки.

Напомним, что в этом году Фабрегас и Азар периодически оставались на скамейке запасных несмотря на статус самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Марсьяль получил награду Golden Boy

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль получил награду Golden Boy. Он стал вторым французским футболистом после Поля Погба, который смог завоевать этот приз.

Ранее его обладателями становились такие игроки как Лионель Месси, Уэйн Руни и Серхио Агуэро.

Бабаев: "Покупка Думбия? Она невозможна"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уверил болельщиков, что "армейцы" не будут приобретать нападающего "Ромы" Сейду Думбия.

"По Думбия никакой конкретики пока нет. Информация может появиться недели через полторы. Работа ведется, не все зависит от нас. Сделка сложная, если она конечно вообще состоится. Летом трансфер Думбия был сродни чуду, а сейчас еще сложнее… Все стороны должны сойтись. О покупке речи не идет. Она невозможна", — констатировал Бабаев.

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Нигматуллин: "Гилерме – вратарь номер один в России"

Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин отметил выступление вратаря железнодорожников Гилерме, отдав ему звание лучшего стража ворот РФПЛ в уходящем году.

"Я считаю, что лучший вратарь этого года в РФПЛ – Гилерме. Он наиболее стабильно провел сезон и во внутреннем чемпионате, и в еврокубках. Как бы я ни поддерживал российского производителя, бывают исключения.

Футболист выучил русский, ему небезразлична наша страна. Однако российское гражданство никак не влияет на качество игры. Лучший матч в этом году Гильерме провел в Португалии со "Спортингом", – сказал Нигматуллин.

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Официально: Хиддинк возглавил "Челси"

"Челси" сделал официальное объявление о назначении Гуса Хиддинка на должность главного тренера. Голландский специалист будет тренировать "аристократов" до конца текущего сезона.

"Испытываю радость от возвращения на "Стэмфорд Бридж". "Челси" – один из самых больших клубов мира. Однако в данный момент команда находится в непозволительном для себя положении. Как бы то ни было, я уверен, что у нас получится все изменить.

С нетерпением ожидаю начала работы с футболистами и сотрудниками этого прекрасного клуба, а в особенности, возобновления превосходных отношений с его поклонниками", – сказал Хиддинк.

Специалист уже руководил "Челси" в 2009-м году, завоевав с ним Кубок Англии.

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

Нападающий "Краснодара" может перейти в "Кайрат"

Нападающий «Краснодара» Вандерсон может пополнить ряды казахстанского «Кайрата». Руководство краснодарского клуба не против расстаться с бразильским форвардом, но при условии, если найдет ему замену.

В нынешнем сезоне Вандерсон провел в составе «быков» 13 матчей и забил в них два гола. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца составляет 6,5 миллионов евро.

Гвардиола – новый претендент на кресло главного тренера "Челси" следующим летом

Владелец «Челси» Роман Абрамович выразил желание видеть на посту наставника команды по окончании этого сезона главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолу. Ранее информировалось, что следующим летом испанец встанет у руля «Манчестер Сити». Кроме того, "Манчестер Юнайтед" тоже не против видеть Гвардиолу у себя.

Напомним, «Челси» на днях освободил от своих обязанностей главного тренера Жозе Моуринью. Сегодня "синие" объявили о назначении на эту должность Гуса Хиддинка до конца сезона.

"Лестер" одержал очередную победу, "Челси" выиграл без Моуринью

В матче 17-го тура АПЛ лидер первенства «Лестер» в гостях добился победы над «Эвертоном» – 3:2. Дубль на свой счет записал Рияд Марез.

В других встречах тура «Челси» после увольнения из клуба главного тренера Жозе Моуринью одержал уверенную победу над «Сандерлендом», «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» неожиданно уступил «Норвичу», «Тоттенхэм» без проблем разобрался с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» обыграл «Сток Сити», а «Вест Бромвич» в меньшинстве не совладал с «Борнмутом».

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