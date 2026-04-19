19.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
4-5-1
98
Максименко
83
Фернандеш
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
5
Барко
10
Маркиньос
68
Литвинов
7
Солари
9
Угальде
4-3-3
1
Ульянов
81
Сидоров
22
Заре
5
Цаке
8
Богосавац
17
Касинтура
9
Мансилья
10
Жемалетдинов
77
Мелкадзе
20
Самородов
19
Пряхин
22
Заре
90
Н'Донг
90
Н'Донг
22
Заре
81
Сидоров
82
Хлусевич
82
Хлусевич
81
Сидоров
19
Пряхин
37
Гадио
37
Гадио
19
Пряхин
9
Мансилья
23
Кенжебек
23
Кенжебек
9
Мансилья
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
Точно не сыграют
Ахмат
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
23
Офсайды
4
1
Количество передач
519
246
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ахмата», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»