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  • «Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 15:50
Спартак
19.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
21' Э. Барко 21' Э. Барко 28' Маркиньос 28' Маркиньос 39' Ж. Фернандеш 40' Ж. Фернандеш
41' М. Самородов 41' М. Самородов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
83
Жедсон Фернандеш
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
7
Пабло Солари
ЦП
18
Наиль Умяров
ЦП
5
Эсекьель Барко
ЦП
10
Маркиньос
ЦП
68
Руслан Литвинов
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-5-1
98
Максименко
83
Фернандеш
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
5
Барко
10
Маркиньос
68
Литвинов
7
Солари
9
Угальде
4-3-3
1
Ульянов
81
Сидоров
22
Заре
5
Цаке
8
Богосавац
17
Касинтура
9
Мансилья
10
Жемалетдинов
77
Мелкадзе
20
Самородов
19
Пряхин
22
Заре
90
Н'Донг
90
Н'Донг
22
Заре
81
Сидоров
82
Хлусевич
82
Хлусевич
81
Сидоров
19
Пряхин
37
Гадио
37
Гадио
19
Пряхин
9
Мансилья
23
Кенжебек
23
Кенжебек
9
Мансилья
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
Точно не сыграют
Владислав Саусь
АП
Срджан Бабич
ЦЗ
Ахмат
Точно не сыграют
Лечи Садулаев
ЦП
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
23
Офсайды
4
1
Количество передач
519
246
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ахмата», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»

«Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
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