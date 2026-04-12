12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Монтес
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
7
Бакаев
27
Комличенко
3-4-1-2
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
43
Ахмедов
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
19
Руденко
3
Фассон
3
Фассон
19
Руденко
5
Ньямси
32
Вера
32
Вера
5
Ньямси
93
Карпукас
74
Чевардин
74
Чевардин
93
Карпукас
7
Бакаев
17
Салтыков
17
Салтыков
7
Бакаев
24
Ненахов
9
Сарвели
9
Сарвели
24
Ненахов
19
Мубарик
24
Аларкон
24
Аларкон
19
Мубарик
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
11
Миро
19
Зинович
19
Зинович
11
Миро
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо Мх
22
Илья Лантратов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
33
Никита Карабашев
ВР
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Локомотив - Динамо Мх
3
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
7
Офсайды
0
2
Количество передач
551
260
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо» Махачкала, 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»