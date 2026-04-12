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  • «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 15:20
Локомотив
12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
87' С. Монтес
63' Х. Мастури (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
(К) ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
47
Никита Глушков
(К) ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Монтес
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
7
Бакаев
27
Комличенко
3-4-1-2
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
43
Ахмедов
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
19
Руденко
3
Фассон
3
Фассон
19
Руденко
5
Ньямси
32
Вера
32
Вера
5
Ньямси
93
Карпукас
74
Чевардин
74
Чевардин
93
Карпукас
7
Бакаев
17
Салтыков
17
Салтыков
7
Бакаев
24
Ненахов
9
Сарвели
9
Сарвели
24
Ненахов
19
Мубарик
24
Аларкон
24
Аларкон
19
Мубарик
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
11
Миро
19
Зинович
19
Зинович
11
Миро
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо Мх
22
Илья Лантратов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
33
Никита Карабашев
ВР
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
Точно не сыграют
Евгений Морозов
ЦЗ
Сергей Пиняев
ЛВ
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Александр Сандрачук
ПЗ
Идар Шумахов
ЦЗ
Статистика матча Локомотив - Динамо Мх
3
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
7
Офсайды
0
2
Количество передач
551
260
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо» Махачкала, 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Махачкала

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив
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