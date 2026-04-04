04.04.2026, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-1-1-2
16
Адамов
66
Вега
78
Дивеев
33
Нино
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
8
Вендел
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
4-1-1-3-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
23
Чернов
2
Печенин
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
9
Жоффри
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
6
Дркушич
6
Дркушич
15
Караваев
4
Горшков
61
Кондаков
61
Кондаков
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
20
Педро
8
Вендел
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
11
Рахманович
72
Фернандес
72
Фернандес
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Ахметов
77
Ахметов
15
Рассказов
8
Витюгов
7
Баньяц
7
Баньяц
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
9
Жоффри
26
Марин
26
Марин
9
Жоффри
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Булатов
Зенит
Точно не сыграют
Крылья Советов
Точно не сыграют
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
478
432
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крыльев Советов», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»