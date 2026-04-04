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  • «Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 14:05
Зенит
04.04.2026, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
49' Д. Джон 55' А. Соболев
75' С. Бабкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Адамов
66
Вега
78
Дивеев
33
Нино
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
8
Вендел
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
4-1-1-3-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
23
Чернов
2
Печенин
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
9
Жоффри
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
6
Дркушич
6
Дркушич
15
Караваев
4
Горшков
61
Кондаков
61
Кондаков
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
20
Педро
8
Вендел
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
11
Рахманович
72
Фернандес
72
Фернандес
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Ахметов
77
Ахметов
15
Рассказов
8
Витюгов
7
Баньяц
7
Баньяц
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
9
Жоффри
26
Марин
26
Марин
9
Жоффри
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Булатов
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Крылья Советов
Точно не сыграют
Вадим Раков
ЦФ
Алексей Сутормин
ПЗ
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
478
432
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крыльев Советов», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»

«Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
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